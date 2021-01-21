Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть первая
Президенты «Спартака» и ЦСКА – только во второй десятке.
В период с ноября 2020 года по январь 2021-го «Чемпионат» провёл опрос среди менеджеров, функционеров и агентов с целью определить самых влиятельных людей российского футбола. Мы предлагали респондентам список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг. Наши собеседники могли вписать и своего кандидата. Один из опрошенных попал в итоговый список. Исходя из этого, его голос в финальном подсчёте мы учитывать не стали. Также мы решили вывести из числа кандидатов президента РФ Владимира Путина, поскольку его роль в процессах нашего футбола очевидна.
Предлагаем вашему вниманию первую часть рейтинга – с 25-го по 11-е места.
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
13:23
-
13:16
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:32Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА Эксклюзив
-
09:29
-
09:25
-
08:31
-
07:26
-
07:05
-
06:35
-
06:02
-
05:39
-
05:16
-
03:58
-
03:41
-
03:18
-
02:36
-
02:22
-
02:11
-
01:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам