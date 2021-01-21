Украинский Халк выбрал Россию. На родине его уже ненавидят

Друг Милевского будет играть за газпромовских. Земляки уничтожают его в комментах.

«Оренбург» пополнился новым игроком. 28-летний украинский полузащитник Александр Нойок подписал контракт с командой, борющейся за выход в Российскую Премьер-Лигу. Футболиста уже представили болельщикам под 37-м игровым номером. «Рад быть частью «Оренбурга». Спасибо за новый вызов, вперёд к самым высоким целям», — написал Нойок на своей странице в «Инстаграме».

Чем выделяется Нойок

Нойок — воспитанник донецкого «Шахтёра», но за первую команду так и не дебютировал. Долгое время полузащитник катался по арендам, а в 2013 году из-за конфликта с руководством клуба покинул команду. Большую часть карьеры Александр провёл в Беларуси, где выступал за минское и брестское «Динамо». В составе последнего клуба 28-летний полузащитник выиграл чемпионат страны и дважды становился обладателем Суперкубка. В минувшем сезоне Нойок сыграл в 22 матчах чемпионата Беларуси, забил два гола и раздал шесть голевых передач. Вся карьера Александра протекала на Украине и в Беларуси. В главную сборную страны Нойок не привлекался, хотя за юношеские команды играл, а в 2013 году был капитаном молодёжной команды Украины.

Нойок выделяется хорошим видением поля, мощным дальним ударом (недаром его называли Украинским Халком или Маленьким Халком), а также правильным выбором позиции на поле. Только за последние два года полузащитник забил 11 голов и раздал семь «ассистов», играя на позиции опорника. В «Оренбурге» у 28-летнего игрока уже есть знакомые партнёры — Андрей Климович и Джоэль Фамейе. С первым Александр пересекался в минском «Динамо», а со вторым вместе выигрывал Суперкубок Беларуси.

Уже в следующем сезоне Нойок может оказаться в Российской Премьер-Лиге. Если это произойдёт, то Александр станет пятым воспитанником «Шахтёра», выступающим в чемпионате России. Сейчас из шести украинцев в РПЛ четверо — экс-игроки «горняков»: Ракицкий, Ордец, Данченко, Кулаков. Воспитанником «Шахтёра» был и Зинченко, транзитом через Уфу укативший в Манчестер.

Ордец пошёл по пути Ракицкого. Минус ещё один кандидат в сборную Украины? «Динамо» провернуло громкий трансфер.

Реакция украинцев на переход в «Оренбург»

Реакция украинских болельщиков на внешне малопримечательный трансфер последовала незамедлительно. Фанаты разделились на два лагеря: первые — пожелали удачи в новом клубе, вторые — выразили недовольство из-за переезда в Россию.

Одним из первых с переходом в новый клуб игрока поздравил бывший партнёр по брестскому «Динамо» Артём Милевский.

Однако не все были рады за украинского полузащитника.

Тем не менее Милевский был не единственным, кто пожелал удачи футболисту в новой команде.