Ноунеймы на сборах «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Кто они?

Клубы РПЛ привычно берут большое количество молодёжи на зимние сборы. Кто-то из этих парней уже появлялся в основе и более-менее знаком любителям футбола, но есть и абсолютные ноунеймы, о которых широкой аудитории мало что известно. О них и пойдёт речь в контексте трёх столичных клубов и чемпиона России – «Зенита».

«Зенит»

Лидеров чемпионата России часто критикуют за недостаточное внимание к собственной молодёжи. Академия «Зенита» — одна из лучших в стране, однако своих воспитанников в основе сине-бело-голубых не так много. На сбор команды в Дубай отправились сразу три безызвестных дублёра: Данила Хотулёв, Станислав Крапухин и Кирилл Щетинин. На общем фоне выделяется Крапухин — в марте форварду исполнится 23 года. Он значительно старше Хотулёва (18) и Щетинина (19), поэтому называть его молодым не совсем правильно.

Станислав является воспитанником «Зенита», но в 2018 году покинул родной клуб: играл в «Томи», «Новосибирске» и «Звезде» из Санкт-Петербурга, а летом 2020-го вернулся в «Зенит». В первой команде он провёл пока всего два матча, оба раза выйдя на замену. Также на счету Станислава несколько игр в составе юношеских сборных России до 18 и 19 лет.

Станислав Крапухин Фото: fc-zenit.ru

В текущем сезоне Крапухин является лучшим бомбардиром ПФЛ (группа 2) – 14 мячей в 16 матчах «Зенита-2». По стилю игры Станислав похож на Артёма Дзюбу: высокий (190 см), мощный нападающий, который во многом зависит от поддержки партнёров. Крапухин не обладает высокой скоростью или филигранной техникой. Его главная задача — грамотно открыться в штрафной и замкнуть передачу. Пока сложно сказать, приживётся ли Крапухин в основе «Зенита», учитывая наличие того же Дзюбы и Азмуна. В условной «Уфе» он сможет рассчитывать на большее количество игрового времени.

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Кирилл Щетинин — полузащитник, способный сыграть как в центре, так и на фланге. В текущем сезоне на его счету 11 матчей за молодёжку «Зенита», 2 забитых мяча и 6 результативных передач. Кирилл неплохо видит поле и порой действует оригинально: может протащить мяч, попутно обыграв двух-трёх соперников, или отдать тонкий разрезающий пас. В «Зените» Щетинин недавно — до 2019 года числился в системе «Локомотива». Обладает приличным ударом с обеих ног. Его вызов на сборы с первой командой, скорее всего, носит ознакомительный характер. Вряд ли 19-летний хавбек с ходу окажется в обойме у Сергея Семака. Сначала Кириллу нужно окрепнуть в матчах за «Зенит-2».

Путь от молодёжки до фарм-клуба сейчас проходит Данила Хотулёв. В текущем сезоне он чаще всего играет в центре защиты, хотя в юношеской сборной России преимущественно действовал на левом фланге обороны. Кирилл, как несложно догадаться, левша, а в современном футболе левоногие центральные защитники особенно ценятся. Хотулёв достаточно высокий (187 см) и хорошо действует «на втором этаже»: в среднем за матч он выигрывает 4,3 верхового единоборства (68% успешных). Как и многие ровесники, иногда Кирилл теряет концентрацию, что может привести к опасным моментам у ворот. При этом Хотулёв довольно много забивает для центрального защитника: в текущем сезоне на его счету 8 голов, большая часть из них — с пенальти.

ЦСКА

«Армейцы» взяли на сбор всего одного потенциального новичка. Это Владислав Яковлев — капитан и лучший бомбардир молодёжной команды ЦСКА. В 12 встречах он забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи. В отличие от многих клубов РПЛ, у «армейцев» нет второй команды в ПФЛ или ФНЛ, поэтому 18-летнему форварду придётся нелегко в плане адаптации ко взрослому футболу.

Яковлев — универсальный нападающий. При росте 185 см (наверняка ещё вытянется) он довольно быстр, обладает хорошей координацией и неплохой техникой. В штрафной Владислав активно ищет свободные зоны, открывается и умело цепляется за мяч, а также уверенно действует на втором этаже. Почти все свои голы Яковлев забил как раз из пределов штрафной. В среднем за матч Владислав совершает 3,8 удара, 2,6 обводки (65% успешных) и 8 верховых единоборств (42% успешных). Явных недостатков у Яковлева нет, но это лишь на молодёжном уровне. Интересно будет посмотреть на него в матчах за первую команду ЦСКА. Для начала – на сборах.

«Спартак»

Из спартаковской молодёжи, поехавшей на зимние сборы с первой командой, выделяются Руслан Литвинов, Никита Бакалюк, Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян. Ещё есть Михаил Игнатов, но он больше на слуху, нежели его коллеги по «Спартак-2». Все четверо, кстати, уже дебютировали за основу в официальных матчах, однако в представлении широкой общественности они по-прежнему ноунеймы.

«Он потерял 1,5 года». Куда пропал Игнатов, который считался главным талантом «Спартака» Михаил стал первым игроком 2000 года рождения, забившим гол за красно-белых, получал комплименты от Рианчо и Карреры – а сейчас исчез.

Литвинову 19 лет, основная позиция — опорный полузащитник, но при необходимости он может сыграть и в центре обороны. В силу возраста пока не слишком силён физически (официальный вес — 73 кг при росте 184 см). Подвижен, однако в борьбе с более мощными соперниками чувствует себя не всегда уверенно. Правша, неплохо действует «слабой» ногой, обладает хорошо поставленным ударом. Здорово читает игру и руководит атаками команды за счёт длинного и среднего паса. Дебют Руслана за «Спартак» случился в кубковой встрече против «Енисея». Тогда в составе оказалось много молодёжи, и Литвинов, пожалуй, проявил себя ярче остальных.

Маркитесов и Бакалюк ездили на сборы с основой ещё год назад. Оба универсальны и могут закрыть несколько позиций в центре поля. Прежде всего это касается Дмитрия Маркитесова — в текущем сезоне за «Спартак-2» он закрывал 6 позиций, начиная от центральной оси и заканчивая флангами. Бакалюк же больше тяготеет к середине. По скорости и техническому оснащению он немного уступает Маркитесову. Зато Никита чуть чаще обостряет: 0,25 ключевой передачи против 0,19 у Дмитрия.

Дмитрий Маркитесов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сильная сторона Дмитрия — дриблинг, в то время как Никита лучше действует как диспетчер и разгонятель атак. Маркитесов эффективнее вблизи чужих ворот, а Бакалюк по стилю игры похож на Константина Марадишвили из ЦСКА: цепкий, моторный хавбек с большим объёмом работы. На счету Дмитрия уже 8 появлений в основе «Спартака», у Бакалюка — всего один матч.

Степан Оганесян — яркий фланговый нападающий, обладает отличной скоростью и приличной техникой. В текущем сезоне он забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач за «Спартак-2». Благодаря росту (183 см) способен выйти также в центре атаки. Любит смещаться с левого фланга в середину под удар с правой ноги, а в нападении неплохо находит свободные зоны и открывается на линии офсайда. На какой позиции Оганесян полезнее — большой вопрос. Пока, правда, для основы он всё-таки «сыроват». Иногда у Степана возникают проблемы с принятием решений и концентрацией. Он может заиграться, неоправданно пойти в обводку или выключиться из игры.

«Динамо»

Больше всего молодёжи взяли с собой на сборы тренеры «Динамо». Сразу шестеро воспитанников отправилось в Турцию: Богдан Зорин, Александр Кутицкий, Сергей Слепов, Арсен Захарян, Игорь Школик и Константин Тюкавин.

Зорин — мощный центральный защитник (190 см, 84 кг). Ему 21 год, ранее он получал вызов в молодёжную и юношеские сборные России. В основе «Динамо» пока не дебютировал. Ожидаемо хорош «на втором этаже»: в среднем за матч он совершает 5,1 верхового единоборства, из которых 63% оказываются успешными. Серьёзно уступает в скорости своим оппонентам, из-за чего ему постоянно требуется подстраховка — иначе вероятен провал в центре обороны. Левша, неплохо начинает атаки первым пасом.

Совсем другого типажа защитник Александр Кутицкий. По сравнению с Зориным он более лёгкий (183 см, 69 кг) и мобильный — чем-то напоминает спартаковца Павла Маслова. В недавнем матче против «Леха» он играл на позиции правого центрального защитника. Достаточно быстрый, неплох в отборе.

Слепов — невысокий (168 см) правый защитник, который уже появлялся в основе «Динамо». На его счету 4 матча в РПЛ, при необходимости может выйти и слева. Ярко выраженный правша, редко действует «слабой» ногой. Обладает хорошей скоростью. В атаку Сергей подключается неохотно — куда лучше увереннее себя чувствует при обороне собственных ворот.

Сергей Слепов Фото: fcdynamo.ru

Главная надежда «Динамо», если говорить о представителях молодёжи, — Арсен Захарян. По своему возрасту это, пожалуй, одна из главных звёздочек России прямо сейчас. Захарян является самым юным футболистом, выходившим на поле в матчах РПЛ по ходу текущего сезона (17 лет и 5 месяцев). Издание The Guardian включило Арсена в список 60 лучших молодых игроков мира. И есть за что.

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Захарян — тонкий, техничный и умный футболист, который может в атаке практически всё. И при этом не жадный — он охотно делится мячом с партнёрами. Для Арсена не составляет проблем обвести двух-трёх соперников. Он хорошо бьёт, причём даже с левой, нерабочей ноги. Кроме этого, Захарян здорово исполняет стандарты: в его послужном списке есть мячи, забитые прямыми ударами со штрафного. В ПФЛ Захарян провёл 15 матчей в этом сезоне, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. По слухам, за Арсеном уже следят скауты европейских клубов.

Игорь Школик — 20-летний полузащитник, способный сыграть как в центре, так и на фланге. Больше всего тяготеет к атаке: редко вступает в отбор (всего 1,33 попытки в среднем за матч) и не слишком охотно идёт в борьбу (в среднем — 9 раз за матч). Для сравнения: у спартаковцев Маркитесова и Бакалюка по 11 единоборств за игру, у зенитовца Кирилла Щетинина — 15. Школик обладает поставленным ударом с правой и приличной техникой владения мяча. Прошёл через юношеские сборные России, начиная от U16 и заканчивая U19. За первую команду «Динамо» Школик провёл 7 матчей, в основе вышел лишь раз.

Константин Тюкавин — 18-летний форвард, который совсем недавно дебютировал в основе бело-голубых. В какой-то момент «Динамо» осталось без нападающих, и Сандро Шварц выпустил вчерашнего дублёра с первых минут на дерби с «Локомотивом». Константин на фоне взрослых оппонентов смотрелся вполне уверенно. Возможно, на уровень РПЛ он пока ещё физически не тянет, а вот в ПФЛ Тюкавин действительно хорош — 11 матчей, 6 голов и 2 результативных передачи. В среднем за матч он совершает 2,4 обводки и столько же ударов.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не самой сильной стороной Тюкавина является игра головой: всего 25% выигранных верховых единоборств при 4,3 попытки за матч, хотя физические данные позволяют ему бороться куда лучше «на втором этаже» (180 см, 74 кг). Константин неплохо бьёт издали — в ПФЛ и молодёжном первенстве сразу несколько его голов пришлись после ударов из-за штрафной. «Тюка хорошо работает на тренировках, много забивает. У него суперменталитет, мне очень нравится его характер», — сказал про юного форварда главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Посмотрим, как проявят себя молодые футболисты на сборах. Здесь и сейчас решается, получат ли они реальный шанс весной.

При подготовке материала использованы данные InStat.