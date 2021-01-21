«Реал» в большинстве проиграл клубу из третьего дивизиона? Всё нормально

После вылета из Кубка Испании инфополе вокруг «Реала» в очередной раз наполнилось самыми радикальными новостями. Вот уже и Флорентино Перес, оказывается, давно поддерживает связь с Криштиану Роналду, и будущее Зинедина Зидана будет заново оценено – правда, в конце сезона, но сказать об этом обязательно понадобилось сейчас. Да и вообще, Зидан месяцами не общается с футболистами, как заявил журналист влиятельной мадридской газеты Marca со ссылкой на самих футболистов. И добавил, что время француза в клубе подошло к концу.
Нагнетание эмоций легко понять. Вылет действующего чемпиона страны и по умолчанию одного из фаворитов любого турнира от команды из третьего дивизиона – слишком редкое событие. Это сенсация, её нужно отрабатывать. Но есть и причина не воспринимать эту сенсацию слишком эмоционально.
Видите ли, с «Реалом» в Кубке такие сенсации случаются как по расписанию. Последний раз команда брала этот трофей так давно, что в финале забил Анхель Ди Мария. Это была эпоха, когда за «Барселону» играли Хави, Иньеста, Маскерано и, например, Неймар и Алексис Санчес, что добавляло любому турниру с её участием престижа и сложности.
Я не хочу сказать, что при Зидане «Реалу» не нужен Кубок. Конечно, нужен. Но всё-таки не настолько, чтобы хотя бы один раз с четырёх попыток достичь хотя бы полуфинала. А главное – если вы посмотрите на список команд, выбивавших Зидана из этого соревнования, то в нём сразу бросается в глаза отсутствие «Барселоны», «Атлетико» или даже претендующей на элитный статус «Севильи».
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В 2017 году «Реал» выбила «Сельта», и это случилось без участия половины игроков основы мадридцев. Через года «Реал» дома вылетел от «Леганеса», а состав был ещё более резервным. В 2020 году непреодолимым препятствием стал «Реал Сосьедад» (тоже дома), и вот сейчас – «Алькояно». Чувствуется закономерность, не правда ли?
Конечно, вылетать от «Алькояно» — это ненормально. И даже невезением такой вылет не оправдать (хотя «Реалу» действительно дико не везло весь матч, начиная от спорных судейских решений, до подвигов вратаря «Алькояно» и ошибок собственного вратаря). Но речь о другом: если посмотреть на то, как «Реал» играет в Кубке при Зидане, складывается впечатление, что «Реалу» в принципе всё равно, от кого именно вылетать.
Можно спорить о значимости турнира и о том, насколько Зидан неправ, что постоянно выпускает в этом турнире резервный состав. Но для начала нужно признать объективный факт: сам тренер рассматривает Кубок как возможность дать практику игрокам, которые редко проходят в старт. Если это сделать, эмоции утихнут сами собой. Потому что само по себе событие – второстепенное.
Никто не предлагает записывать сезон как успешный. Клуб явно находится в кризисе, причём системном. Сотни миллионов евро потрачены на новичков, а из новых лиц в основе только Ферлан Менди и Феде Вальверде. Даже несмотря на дорогой трансфер Эдена Азара в команде после ухода Роналду по-прежнему нет игрока, который бы выигрывал матчи в одиночку – или показывал бы топ-уровень на протяжении всего года. Лигу чемпионов без такого игрока Зидан ещё не выигрывал, а в чемпионате «Атлетико» идёт очень мощно и оторвался на четыре очка при двух матчах в запасе (правда, тут уместно напомнить, что единственное поражение «Атлетико» потерпел как раз от «Реала»). Ну то есть сезон действительно складывается трудно. И не уверенности в том, что Зидан справится со всеми трудностями настолько здорово, что выигрывает трофей. Вот это – настоящие проблемы. Смена поколений, которая застряла на середине. Отрыв от конкурента. Отсутствие лидерства от игрока, вокруг которого Зидан собирался строить стиль команды.
Если все эти проблемы не решить, то даже победа в Кубке значила бы, что клуб развивается. Она могла бы только замаскировать проблемы. Но в любом случае проблемой является НЕ Зидан. Он – человек, которого захлестнули все неприятности, какие вообще могут случиться с футбольной командой. Один раз он уже справился: с перестроечной кризисной командой выиграл чемпионат. Если справится ещё раз – подтвердит величие. Если не справится, то, возможно, клубу придётся искать кого-то ещё. Правда, непонятно кого. Потому что кризис слишком системный, чтобы его можно было решить исключительно сменой тренера. Модрич, Рамос и Бензема не помолодеют, даже если уволить Зидана прямо сейчас.
Риски, которые «Реал» несёт с Зиданом нужно оценивать правильно. Есть риск, что Зидан слишком полагается на группу ветеранов и упустит момент, когда ставку нужно делать на молодых игроков. Например, как Анчелотти упустил момент, чтобы строить новую команду в «Милане» после нескольких триумфальных лет. А потом, когда время упущено, у команды уже нет привычки к большим победам, всё надо начинать с нуля. Вот это – да, это риск. И пока Зидан не доказал, что он знает, как обойти такую угрозу.
С другой стороны, застой при Анчелотти случился с лёгкой руки Сильвио Берлускони – «Милан» как раз вошёл в режим строгой экономии. А «Реал» вроде бы готов тратить. В этом смысле новость о летнем перехода Давида Алабы на космическую зарплату – это очень своевременная новость. Серхио Рамос никак не может договориться о продлении контракта – и тут же выясняется, что летом подъедет Алаба. Цинизм, неуважение к легенде? Да. Но и необходимое обновление тоже.
«Реалу» нужен большой новый проект. Возможно, с новым большим тренером. Но любые разговоры о том, что Зидан себя исчерпал в рамках текущего проекта – просто глупость. Ведь это уже даже давно и не проект, а просто сила инерции нескольких выдающихся возрастных игроков и их же умение в решающий момент ненадолго забыть о возрасте и выдать несколько топ-матчей подряд. Ну, когда слухи об увольнении тренера становятся слишком навязчивыми. Или когда большая победа всего в нескольких матчах. На этом можно обыграть «Атлетико», а может и сделать какое-то чудо в Лиге чемпионов – и это определит успешность/неуспешность сезона. Но независимо от итогов сезона новый проект будет по-прежнему нужен.
- 21 января 2021
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