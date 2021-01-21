«Реал» в большинстве проиграл клубу из третьего дивизиона? Всё нормально

После вылета из Кубка Испании инфополе вокруг «Реала» в очередной раз наполнилось самыми радикальными новостями. Вот уже и Флорентино Перес, оказывается, давно поддерживает связь с Криштиану Роналду, и будущее Зинедина Зидана будет заново оценено – правда, в конце сезона, но сказать об этом обязательно понадобилось сейчас. Да и вообще, Зидан месяцами не общается с футболистами, как заявил журналист влиятельной мадридской газеты Marca со ссылкой на самих футболистов. И добавил, что время француза в клубе подошло к концу.

Нагнетание эмоций легко понять. Вылет действующего чемпиона страны и по умолчанию одного из фаворитов любого турнира от команды из третьего дивизиона – слишком редкое событие. Это сенсация, её нужно отрабатывать. Но есть и причина не воспринимать эту сенсацию слишком эмоционально.



Видите ли, с «Реалом» в Кубке такие сенсации случаются как по расписанию. Последний раз команда брала этот трофей так давно, что в финале забил Анхель Ди Мария. Это была эпоха, когда за «Барселону» играли Хави, Иньеста, Маскерано и, например, Неймар и Алексис Санчес, что добавляло любому турниру с её участием престижа и сложности.



Я не хочу сказать, что при Зидане «Реалу» не нужен Кубок. Конечно, нужен. Но всё-таки не настолько, чтобы хотя бы один раз с четырёх попыток достичь хотя бы полуфинала. А главное – если вы посмотрите на список команд, выбивавших Зидана из этого соревнования, то в нём сразу бросается в глаза отсутствие «Барселоны», «Атлетико» или даже претендующей на элитный статус «Севильи».

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В 2017 году «Реал» выбила «Сельта», и это случилось без участия половины игроков основы мадридцев. Через года «Реал» дома вылетел от «Леганеса», а состав был ещё более резервным. В 2020 году непреодолимым препятствием стал «Реал Сосьедад» (тоже дома), и вот сейчас – «Алькояно». Чувствуется закономерность, не правда ли?



Конечно, вылетать от «Алькояно» — это ненормально. И даже невезением такой вылет не оправдать (хотя «Реалу» действительно дико не везло весь матч, начиная от спорных судейских решений, до подвигов вратаря «Алькояно» и ошибок собственного вратаря). Но речь о другом: если посмотреть на то, как «Реал» играет в Кубке при Зидане, складывается впечатление, что «Реалу» в принципе всё равно, от кого именно вылетать.

Можно спорить о значимости турнира и о том, насколько Зидан неправ, что постоянно выпускает в этом турнире резервный состав. Но для начала нужно признать объективный факт: сам тренер рассматривает Кубок как возможность дать практику игрокам, которые редко проходят в старт. Если это сделать, эмоции утихнут сами собой. Потому что само по себе событие – второстепенное.

Никто не предлагает записывать сезон как успешный. Клуб явно находится в кризисе, причём системном. Сотни миллионов евро потрачены на новичков, а из новых лиц в основе только Ферлан Менди и Феде Вальверде. Даже несмотря на дорогой трансфер Эдена Азара в команде после ухода Роналду по-прежнему нет игрока, который бы выигрывал матчи в одиночку – или показывал бы топ-уровень на протяжении всего года. Лигу чемпионов без такого игрока Зидан ещё не выигрывал, а в чемпионате «Атлетико» идёт очень мощно и оторвался на четыре очка при двух матчах в запасе (правда, тут уместно напомнить, что единственное поражение «Атлетико» потерпел как раз от «Реала»). Ну то есть сезон действительно складывается трудно. И не уверенности в том, что Зидан справится со всеми трудностями настолько здорово, что выигрывает трофей. Вот это – настоящие проблемы. Смена поколений, которая застряла на середине. Отрыв от конкурента. Отсутствие лидерства от игрока, вокруг которого Зидан собирался строить стиль команды.

Зидан собирался строить игру вокруг Азара. Но и без него взял чемпионат. Как так вышло? Это был очень странный сезон.

Если все эти проблемы не решить, то даже победа в Кубке значила бы, что клуб развивается. Она могла бы только замаскировать проблемы. Но в любом случае проблемой является НЕ Зидан. Он – человек, которого захлестнули все неприятности, какие вообще могут случиться с футбольной командой. Один раз он уже справился: с перестроечной кризисной командой выиграл чемпионат. Если справится ещё раз – подтвердит величие. Если не справится, то, возможно, клубу придётся искать кого-то ещё. Правда, непонятно кого. Потому что кризис слишком системный, чтобы его можно было решить исключительно сменой тренера. Модрич, Рамос и Бензема не помолодеют, даже если уволить Зидана прямо сейчас.



Риски, которые «Реал» несёт с Зиданом нужно оценивать правильно. Есть риск, что Зидан слишком полагается на группу ветеранов и упустит момент, когда ставку нужно делать на молодых игроков. Например, как Анчелотти упустил момент, чтобы строить новую команду в «Милане» после нескольких триумфальных лет. А потом, когда время упущено, у команды уже нет привычки к большим победам, всё надо начинать с нуля. Вот это – да, это риск. И пока Зидан не доказал, что он знает, как обойти такую угрозу.

«Реал» летом потратил 300 млн евро. И должен потратить ещё столько же Виноват один человек. Не тренер.

С другой стороны, застой при Анчелотти случился с лёгкой руки Сильвио Берлускони – «Милан» как раз вошёл в режим строгой экономии. А «Реал» вроде бы готов тратить. В этом смысле новость о летнем перехода Давида Алабы на космическую зарплату – это очень своевременная новость. Серхио Рамос никак не может договориться о продлении контракта – и тут же выясняется, что летом подъедет Алаба. Цинизм, неуважение к легенде? Да. Но и необходимое обновление тоже.

Рамос отказывается продлевать контракт с «Реалом». Теперь он точно уйдёт? Капитана «Королевского клуба» ждут во Франции и Англии.

«Реалу» нужен большой новый проект. Возможно, с новым большим тренером. Но любые разговоры о том, что Зидан себя исчерпал в рамках текущего проекта – просто глупость. Ведь это уже даже давно и не проект, а просто сила инерции нескольких выдающихся возрастных игроков и их же умение в решающий момент ненадолго забыть о возрасте и выдать несколько топ-матчей подряд. Ну, когда слухи об увольнении тренера становятся слишком навязчивыми. Или когда большая победа всего в нескольких матчах. На этом можно обыграть «Атлетико», а может и сделать какое-то чудо в Лиге чемпионов – и это определит успешность/неуспешность сезона. Но независимо от итогов сезона новый проект будет по-прежнему нужен.