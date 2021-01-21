Герои и неудачники. Как «Зенит» начал новый год

Нынешней зимой Семаку предстоит проделать серьёзный пласт работы, в том числе тактической: нужно внедрять в стартовый состав Вендела и искать для него оптимальную позицию, придумывать новую, более интересную игровую модель, поскольку традиционные 4-4-2 слишком часто подводили осенью, искать альтернативные варианты в атаке с учётом очень вероятного трансфера левого нападающего.

Но всё это тренерский штаб, само собой, будет выполнять позже. Сейчас, когда подготовка только началась, задачи совершенно иные: важно понять состояние футболистов, плавно вернуть их в игровой тонус, ни в коем случае никого не перегружать. Поэтому от матча против «Риги» не приходилось ждать ничего сверхъестественного с тактической точки зрения: это была обычная тренировка с повышенной интенсивностью.



Но любопытную информацию мы всё равно получили. Например, было очень интересно понаблюдать за молодыми игроками, которые теоретически могут влиться в обойму к весне. Тем более сам Семак после оплеухи в Лиге чемпионов философски рассуждал, что неплохо бы подготовить резерв из собственных воспитанников к следующему году.

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Новые лица в составе «Зенита» — Хотылёв и Щетинин

Соперником «Зенита» стала «Рига» — действующий чемпион Латвии, который зимой пережил резкое обновление состава и смену тренерского штаба. Ещё осенью из клуба по семейным причинам ушёл Олег Кононов, команда заканчивала сезон под руководством Михаила Конева, а сейчас её вот-вот должен официально возглавить Денис Лактионов, знаменитый в прошлом российский футболист, выступавший в Корее. Ранее Лактионов трудился в «Родине». Для «Риги» это также была первая игра в межсезонье.



В заявку «Зенита» на игру не попали Кержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос и Караваев, а также Дзюба и Лунёв. Последние двое до сих пор не вылетели в Дубай из-за коронавируса. Семак ожидаемо разделил оставшуюся обойму на два состава, каждый по изначальным планам должен был провести по тайму.

Состав, вышедший на поле с первых минут, был сильнее приближен к основному, в нём было больше лидеров: Ловрен, Жирков, Кузяев, Малком, Азмун, да и Дриусси с Венделом близки к этому статусу. Группу опытных футболистов разбавили Хотулёв и Щетинин – два молодых футболиста. Первый занял позицию левого центрального защитника, второй начал на левом фланге атаки. Схему Семак не менял: классические 4-4-2, просто впереди вышли не два больших нападающих, а два разноплановых – Азмун и Дриусси.



Сразу стало понятно, что матч превратится для «Зенита» в хорошую возможность для отработки позиционных атак: «Рига» почти не прессинговала, откатывалась назад, позволяла сине-бело-голубым подолгу разыгрывать мяч. Российская команда визуально казалась чуть легче, и её игровое преимущество отрезками становилось ощутимым. До 30-й минуты Вендел успел попасть дальним ударом в перекладину, Малком и Дриусси врывались в штрафную через фланги и не вкладывали мяч в ногу партнёрам на пустые ворота. Вендел больше работал из глубины, его напарник Кузяев наоборот перемещался и заполнял зоны, создавал большинство в зоне мяча. Щетинин и Малком эпизодически менялись флангами.

Хотя по явным моментам всё же долго было равенство. На перекладину Вендела «Рига» ответила своей штангой и ещё несколькими острыми контратаками. И лишь ближе к концу тайма «Зенит» забил, причём дуплетом. Оба раза – после грубых индивидуальных ошибок соперников. Сначала сплоховал защитник Черномордый, неловко скинувший мяч Азмуну после высокой диагонали от Ловрена, а потом вратарь Пуриньш закинул мяч в ворота после несложного дальнего удара Вендела. Бразилец забил за «Зенит» впервые.

Что касается молодых игроков, Хотулёва и Щетинина, то никто из них не провалился, но и не выстрелил. Хотулёв успел выполнить две очень симпатичные диагонали метров на 50 на Сутормина, но не лучшим образом взаимодействовал с Жирковым и Ловреном при быстрых атаках. Щетинин был активен на флангах, просил мяч, пытался обыгрывать, однажды опасно прострелил справа, но при этом он же организовал самый опасный момент «Риги», когда потерял мяч в центре поля, поскольку слишком долго разворачивался и думал. А в конце тайма молодой футболист ещё и недоработал в прессинге на левом фланге, позволил выполнить передачу за спину Жиркову – и «Зенит» чуть не пропустил.

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Концовка матча – бенефис Крапухина

После перерыва состав «Зенита» полностью изменился.

Из системообразующих футболистов на поле вышли Барриос и Оздоев. Левоногий Круговой вышел на правом фланге обороны, а номинальный опорник Мусаев – на левом. Понятно, что Семаку было сложно собрать два состава так, чтобы позволить всем сыграть на родных позициях, но роль Мусаева в этой игре слегка расстроила и стала очередным звоночком. Леону нужно пытаться уходить из «Зенита», чтобы развиваться, поскольку он пересидел, а конкуренцию с четырьмя опорниками выдержать будет сложно.



Вскоре после возобновления игры травму получил Ерохин. Степень тяжести пока неизвестна, но событие в любом случае неприятное. Всегда плохо, когда футболист выбывает во время сборов и пропускает часть подготовки. Из-за ограничений в кадровых ресурсах на поле снова пришлось выходить Щетинину.



Давление «Зенита» на ворота «Риги» во втором тайме заметно снизилось: молодым форвардам Крапухину и Шамкину не удавалось держать в напряжении защитников, да и Мостовой включался менее остро по сравнению с Малкомом. Зато в концовке выстрелил Крапухин – и это наверняка очень приятное событие для Семака.

Форвард сыграл в своём стиле: вроде бы его долго было на поле очень мало, он бегал без мяча, средне действовал в борьбе и оттяжке, а в конце матча совершил два классных открывания по створу – и тут же выполнил два результативных действия. Сначала Станислав заработал пенальти, а потом после вертикального заброса от Прохина сам забил отличный гол вторым касанием. И теперь вдвойне интереснее, что решит по Крапухину Семак — парень имеет кучу недостатков, зато у него всегда есть моменты.

У «Зенита» новый бомбардир, но его могут отправить в «Уфу». Кто такой Крапухин Загадочный нападающий, который за полгода проделал сумасшедший путь наверх с самых низов.

И как минимум в ближайшие недели, пока в Дубай так и не долетел Дзюба, у Крапухина ещё будут шансы проявить себя.