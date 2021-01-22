Футбольная суперлига всё ближе. Позовут ли Россию?

Угроза создания футбольной суперлиги всё реальнее. Сегодня английское издание The Times написало о планируемом формате нового турнира, который должен стать более привлекательным и финансово выгодным для топ-клубов Европы, чем Лига чемпионов и национальные чемпионаты. Согласно источнику, подготовлен 18-страничный документ, содержащий основные положения относительно организации проекта. Сообщается, что в состав участников суперлиги на постоянной основе будут входить 15 команд, а ещё пять получат места по итогам отбора. При этом 20 клубов разделят на две группы. За один сезон каждый сыграет от 18 до 23 матчей.

При вступлении в суперлигу все клубы получат до 350 млн евро. Англия будет представлена шестью командами: это «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Кроме того, известно, что в новый турнир приглашены «Реал» и «Милан».

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Не случайно в этот же день появилось совместное заявление ФИФА, УЕФА и ещё пяти конфедераций. Руководители мирового футбола выступают категорически против создания суперлиги. Похоже, война разгорелась не на шутку.



«В свете недавних слухов в СМИ о создании закрытой европейской суперлиги некоторыми европейскими клубами ФИФА и шесть конфедераций ещё раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, что такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком соревновании, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.



Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом на их соответствующем уровне: ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне. В этом отношении конфедерации признают клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате как единственное всемирное клубное соревнование, в то время как ФИФА признаёт клубные соревнования, организованные конфедерациями, как единственные клубные континентальные соревнования.



Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, продвижения и понижения, а также субсидиарности являются фундаментом футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех футбола, и как таковые закреплены в уставах ФИФА и конфедераций. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю. Участие в глобальных и континентальных соревнованиях всегда нужно выигрывать на поле», – говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

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Ранее глава УЕФА Александр Чеферин говорил, что инициатором идеи соревнования для топ-клубов Европы является президент «Реала» Флорентино Перес, который «уже 30 лет мечтает о суперлиге». В свою очередь бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил на прощальной пресс-конференции перед уходом из клуба, что «Барса» накануне (то есть 26 октября 2020 года) приняла предложение об участии в суперлиге, так как это позволит стабилизировать финансовое состояние. Значит, Переса поддерживали в Испании как минимум их главные соперники из Каталонии.

Действительно, идея лиги для богатых обсуждается уже не первый год. Так, ещё в 2018 году основатели Football Leaks опубликовали документы, касающиеся этой темы. Тогда помимо «Реала», «Барселоны», «Арсенала» и «Милана» участниками инициативной группы по созданию суперлиги были названы «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Их руководители вели консультации с юристами о возможных последствиях. Тогда планировалось, что уже в 2021-м новый турнир заменит Лигу чемпионов после того, как 11 ведущих клубов выйдут из УЕФА и запустят собственный проект. Рассматривалась возможность организации даже двух дивизионов Суперлиги (по 20 команд в каждом): худшие команды первой группы уступали бы места в элите лучшим из второй группы.



Пандемия коронавируса заставила Переса и его партнёров (среди них – испанская компания Key Capital Partners) ещё агрессивнее проталкивать идею Суперлиги, ведь топ-клубы оказались в сложной экономической ситуации. Новой датой старта соревнования называют уже 2022 год. Были проведены переговоры с банком JPMorgan о предоставлении 4,6 млрд фунтов на создание Суперлиги. Сам банк рассчитывает вернуть средства за счёт будущих доходов от продажи прав на трансляции матчей. При этом топ-клубы Европы собираются выйти только из Лиги чемпионов, но продолжить выступления в национальных лигах.

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Для России создание суперлиги точно угроза, ведь очевидно, что ни один наш клуб не получит приглашение в европейскую элиту. Даже «Зенит». Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил в ноябре в интервью «России 24», почему он против этого турнира:



«По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные – беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом… Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов, их около десятка, не более, выше интересов всех национальных лиг».