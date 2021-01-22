Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть вторая

В период с ноября 2020 года по январь 2021-го «Чемпионат» провёл опрос среди менеджеров, функционеров и агентов с целью определить самых влиятельных людей российского футбола. Мы предлагали респондентам список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг. Наши собеседники могли вписать и своего кандидата. Один из опрошенных попал в итоговый список. Исходя из этого, его голос в финальном подсчёте мы учитывать не стали. Также мы решили вывести из числа кандидатов президента РФ Владимира Путина, поскольку его роль в процессах нашего футбола очевидна.
В первую часть рейтинга (места с 25-го по 11-е) в числе прочих вошли президенты московских «Спартака» и ЦСКА, а также бессменный глава РПЛ. С ней можно ознакомиться ниже. Сегодня представляем топ-10 списка.
- 22 января 2021
-
08:40
-
07:06
-
06:48
-
05:13
-
04:42
-
03:48
-
03:31
-
03:16
-
03:02
-
02:20
-
02:01
-
01:41
-
01:29
-
01:17
-
00:59
-
00:51
-
00:41
-
00:39
-
00:34
-
00:17
-
00:10
- 21 января 2021
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:21
-
23:07
-
22:56
-
22:54
-
22:53
-
22:44
-
22:39
-
22:24
-
22:08
-
22:06
-
22:02