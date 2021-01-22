Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть вторая

В первой десятке не только хорошо известные лица — есть несколько «серых кардиналов».

В период с ноября 2020 года по январь 2021-го «Чемпионат» провёл опрос среди менеджеров, функционеров и агентов с целью определить самых влиятельных людей российского футбола. Мы предлагали респондентам список из 50 деятелей футбола — кто набирал большее количество баллов, тот и попадал в рейтинг. Наши собеседники могли вписать и своего кандидата. Один из опрошенных попал в итоговый список. Исходя из этого, его голос в финальном подсчёте мы учитывать не стали. Также мы решили вывести из числа кандидатов президента РФ Владимира Путина, поскольку его роль в процессах нашего футбола очевидна.

В первую часть рейтинга (места с 25-го по 11-е) в числе прочих вошли президенты московских «Спартака» и ЦСКА, а также бессменный глава РПЛ. С ней можно ознакомиться ниже. Сегодня представляем топ-10 списка.