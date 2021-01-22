«Знаю, что Клопп следит за «Динамо». Как немец Шварц строит команду своей мечты в России

В отель Regnum в Белеке постороннему сейчас не попасть: практически режимный объект. В заботе о постояльцах администрация свела к минимуму контакты с внешним миром, терзаемым ненасытным коронавирусом. Гости-то у гостиницы всё больше солидные – московское «Динамо», чемпион Украины «Шахтёр» и… съёмочная группа из Голливуда. С необычного соседства мы и начали часовой разговор с главным тренером бело-голубых Сандро Шварцем. Интервью по Zoom – новое веяние ковидной эпохи.
Шварцу нравится развивать молодёжь. На сборах «Динамо» как никогда много дублёров
— У вас там правда снимают кино со Стетхэмом?
— А вы хорошо проинформированы! Так и есть. Но мы не вовлечены ни в один из эпизодов фильма.
— Движуха не отвлекает от работы?
— Нет, они нам не мешают. Насколько я знаю, одна из сцен снимается в холле отеля, но на нашу работу это совершенно не влияет.
— Для вас это первые сборы с «Динамо». Каковы главные отличия нашего межсезонья от немецкого?
— Самое большое отличие – продолжительность сборов. В России она значительно больше. В связи с этим крайне важно правильно спланировать рабочие и выходные дни для ребят, а также распределить нагрузки. Мы тренируемся и большими группами, и маленькими. Во главе угла на первом сборе стоит физическая подготовка.
— В «Роторе», со слов тренера Хацкевича, ковидом переболела вся команда. А у вас много игроков остаётся в группе риска?
— У нас очень хороший, профессиональный медицинский штаб, который держит ситуацию под контролем. Но коронавирус может коснуться не только спортсменов – любого члена общества. Естественно, мы стараемся максимально себя защитить, но не можем чувствовать себя в полной безопасности.
— Привезли на сбор всех, кого планировали?
— Да, и обилие молодёжи тоже плановое.
Фото: fcdynamo.ru
— Среди трёх десятков фамилий множество неизвестных – Будачёв, Зорин, Кутицкий, Москвичёв… Услышим о ком-то из них уже весной?
— Учитывая, что у нас будет пять недель тренировочных сборов, мы решили проверить всех молодых игроков, находящихся на подходе к первой команде. В то же время не могу сказать, что мы готовим кого-то конкретно к серьёзному делу. Для начала нужно понять, созрели ли они для «взрослых» нагрузок. Кроме того, каждый из молодых получит свои игровые минуты в контрольных матчах.
Принципы Шварца – интенсивность, быстрое переключение из одной фазы в другую, гегенпрессинг
— Восьми матчей в России вам хватило, чтобы понять специфику РПЛ?
— Не могу сказать, что хватило, потому что каждая тренировка и каждая игра нас подводит к новым ступеням развития команды, помогает игрокам лучше усвоить базовые принципы. В идеале за эти пять недель «Динамо» должно набрать ту форму, в какой мы хотим его видеть в оставшейся части чемпионата.
— По ощущениям, по цифрам, скорости, интенсивность игры в РПЛ намного ниже, чем в Бундеслиге?
— С моей стороны некорректно сейчас сравнивать два чемпионата, так как я ещё не составил для себя целостной картины по РПЛ. Но могу сказать, что наши цифры по восьми проведённым матчам вполне сопоставимы со среднестатистическими показателями Бундеслиги.
— Какие вещи в «Динамо» вы постарались изменить в первую очередь?
— Для меня важно реализовать наши игровые принципы – в частности, интенсивность игры в целом и интенсивность игры, когда работаем без мяча, обороняемся. Мы хотим максимально быстро переключаться из одной фазы в другую и оперативно вступать в отбор мяча. Гегенпрессинг – очень важный элемент. А если против нас команда, играющая глубоко, близко к своим воротам, мы должны правильно создавать и заполнять свободные зоны при владении мяча. Хочу заметить, что я пришёл в «Динамо» на хороший фундамент. Мне приятно видеть ребят готовыми к новым знаниям. Они принимают и впитывают те принципы, которые мы реализовываем в работе.
— Насколько неожиданным для вас стал удачный старт в России и насколько велика в нём была заслуга свежих эмоций?
— Я бы не стал связывать эти победы только с эмоциями. Готовность команды тоже была хорошей. Первые матчи мы играли очень терпеливо, выжидая моменты. Для нас важно на постоянной основе привносить свои идеи и принципы на поле. Если взять два последних матча до зимней паузы, против «Зенита» и «Сочи», то мы неплохо входили в игру и доминировали в первые минуты. Главная разница с предыдущими, удачными матчами, заключалась в том, что там нам удалось первыми забить, а тут – нет. Нужно эффективнее реализовывать свои моменты. У нас молодая команда, и это следующая ступень её развития.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
— Спад на исходе года – поражения в Ростове, Санкт-Петербурге и Сочи – после всплеска в октябре-ноябре был закономерным?
— Поражения – неотъемлемая часть футбола. Главное, выносить из них правильные уроки, обернуть неудачи в свою пользу. Анализируя отдельные игровые отрезки против топ-команд, я могу сказать, что у нас уже отчётливо виден тот почерк, тот стиль, который мы прививаем «Динамо». Но игра против лучших команд также подразумевает максимальную концентрацию.
В РПЛ сейчас два немецких тренера с итальянскими корнями. Но виделись они только раз
— В полной мере прониклись духом дерби со «Спартаком»?
— Я вижу, на вас красная футболка – вы болельщик «Спартака» (смеётся)?
— Она не совсем красная и точно – не «Спартака», а «Чемпионата».
— Шучу-шучу. А на ваш вопрос отвечу двумя тезисами. Конечно, напряжение в дерби чувствуется, оно буквально витает в воздухе. Об этом матче много говорят, СМИ подогревают ситуацию. Но, каким бы эмоциональным ни был фон дерби, мы должны придерживаться своего плана на игру.
— Вам не надоели вопросы про Тедеско?
— Когда в одной лиге играют два немецких тренера, да ещё и с итальянскими корнями, подобные вопросы неизбежны. Я не устал от них.
— В повседневной жизни с соотечественником не пересекаетесь?
— Нет, мы виделись только раз – на игре. С тех пор как я приехал в Москву, я всего три раза был в городе. В эти пять недель на сборах мы тоже явно не встретимся.
— Где вы поселились в Москве?
— В максимально удобном месте – на базе. Как только открываю дверь, передо мной сразу возникает переводчик – живёт по соседству.
— Вас удивило заявление Тедеско об уходе из «Спартака» по окончании сезона?
— Я знаю об этом не больше, чем вы. Это его путь, его решение – я его принимаю и уважаю.
Фото: fcdynamo.ru
Дриблинг Лесового, голы Фомина, результативность Комличенко, потенциал Евгеньева
— По среднему возрасту (24,8) «Динамо» превосходит только ЦСКА. Не слишком молодая команда для борьбы за высокие места?
— Я думаю, возраст игроков не имеет значения. Мне очень нравится работать с этими парнями, и я с нетерпением жду их дальнейшего поступательного движения вперёд. Для меня это своего рода вызов – продвигать и развивать такую молодую команду.
— Все 8 матчей в прошлом году у вас провели ровесники Лесовой и Фомин. Усматриваете у них лидерский потенциал?
— Я у каждого игрока вижу потенциал. Мы стараемся раздвигать границы их возможностей дальше. И Лесовой, и Фомин являются для нас важными игроками, но я бы сейчас не стал говорить конкретно о лидерских качествах. Для нас важно, чтобы каждый футболист выполнял те функции, которые ему поручены на поле.
— Даниила уже называют чуть ли не лучшим дриблёром РПЛ. Заслуженно?
— Абсолютно заслуженно. Я тоже считаю его классным дриблёром. Для него как молодого, но уже заинтересовавшего сборную футболиста особенно важно понимать свою расстановку на поле – в какие зоны нужно врываться для того, чтобы производить дальнейшую обводку.
— С первого вашего матча в «Динамо» начал забивать Фомин – 3 гола настрелял. Вы к этому приложили руку?
— Проводя аналитику или индивидуальные беседы с игроками, мы никогда не акцентируем внимание на забитых мячах. Мы больше говорим о том, как создавать голевые моменты, в каких зонах для этого лучше находиться. Что касается конкретно Фомина, то игроку его позиции, «восьмёрке», необходимо как можно чаще заходить в чужую штрафную площадь. Что он и делает.
— Почему Комличенко не так эффективен в «Динамо», как был в Чехии – всего 3 гола в 17 матчах и лишь один с игры?
— Я могу оценивать его игру лишь по последним восьми матчам. В трёх первых турах он показал очень организованную и качественную игру. Но потом Николай на 2-2,5 недели выпал из ритма из-за травмы, и сейчас мы его подводим к тому состоянию, которое позволит ему подняться на свой истинный уровень и быть полезным команде. Как и в ситуации с Фоминым, мы не говорим Комличенко: твоя главная цель – забивать голы. Мы подчёркиваем, насколько важно находиться в тех зонах, где он может быть максимально опасен. Конечно, у нас есть определённые ожидания от каждого игрока в плане поведения на поле. В начале этого сбора у меня был достаточно обстоятельный разговор с Колей, и мы обсудили те моменты, в которых он должен прибавить в эти пять недель.
— В свете хронического дефицита центральных защитников в сборной России большие надежды болельщики связывают с Евгеньевым. Роман готов уже им в полной мере соответствовать?
— У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков «Динамо» требованиям национальной команды – в том числе Евгеньева. Надо понимать: Роман ещё очень молод, и для него тоже очень важно качественно провести эти пять недель. Будем совершенствовать как владение мяча, так и действия без мяча, игру в обороне. Каждый вызов футболиста в сборную является оценкой его работы в клубе. Но вместе с тем игроку важно понимать, что ему нельзя успокаиваться и останавливаться. Встав на одну ступеньку, нужно думать уже о том, как подняться на следующую.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Динамовские вундеркинды
— При вас в РПЛ дебютировали 17-летний Захарян и чуть более старший Тюкавин. Они уже реально конкурентоспособны на этом уровне или это аванс на будущее?
— Я могу точно сказать, что у этих игроков большой потенциал. И, что более важно, каждый из них постоянно показывает готовность к получению новых знаний и тех принципов, которые мы привносим в команду для того, чтобы они могли прогрессировать и становиться лучше. Сейчас сложно говорить, будут ли парни играть в двух первых матчах после паузы, против «Спартака» и «Ахмата». Сейчас важно, чтобы ребята выдерживали интенсивность тренировочного процесса и могли физически на равных конкурировать со зрелыми игроками.
— Тюкавин ещё в октябре бегал во второй лиге. Что вы в нем увидели свежим взглядом?
— В первую очередь очень важно, чтобы каждый игрок был прилежным и усердным в своей работе. А у Тюкавина помимо этого я увидел очень хорошее качество реализации моментов. И это тот игрок, который готов работать на команду. Мы рады, что он с нами, и ждём от него дальнейшего роста.
— The Guardian включила Захаряна в число 60 лучших молодых футболистов 2003 года рождения. Насколько серьёзно можно относиться к таким рейтингам?
— Конечно, важно, когда в газетах, на телевидении, в СМИ об этом говорят. Игрок это чувствует. Но так же важно, как молодой игрок будет вести себя после таких авансов. В жизни было слишком много примеров, когда молодые таланты к 23-24 годам не столь успешно играли, как от них ждали. В академии, в которой я работал прежде, было не столь важно, чтобы это был именно талант, бриллиант с точки зрения игровых качеств. Важнее, во что впоследствии игрок вырастет.
Фото: fcdynamo.ru
Трансферные планы и Филипп
— В это трансферное окно ждёте усиления состава извне или в большей степени надеетесь на внутренние резервы?
— Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый – ничего этом плане не будем предпринимать. Второй – если мы будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, мы рассмотрим возможность его приобретения.
— То есть острой необходимости усилить какую-либо позицию нет?
— В ходе этого сбора будем анализировать, посмотрим на тех игроков, которые находятся на рынке, и по итогу примем решение. Если увидим, что есть игрок с хорошим уровнем, то почему бы и нет? Мы открыты и понимаем важность повышения уровня команды.
— У вас есть объяснение, почему у Максимилиана Филиппа с первого захода не получилось себя проявить в России?
— Не могу сказать, потому что на тот момент я был в Германии и не следил за выступлениями Филиппа. Но я убеждён, что это игрок с большими задатками. По какой причине ему не удалось проявить себя в «Динамо» лучше – не знаю.
— Допускаете, что со второй попытки у него получится лучше?
— Сейчас я мало могу об этом сказать, потому что на данном этапе это не особо актуально. Единственное, я могу пожелать Максимилиану Филиппу удачи в «Вольфсбурге». Если летом этот вопрос будет актуален, мы к нему вернёмся.
Чемпионат и Кубок России для «Динамо» одинаково важны
— Расставите приоритеты на этот сезон: зрелищная игра, развитие молодёжи, результат?
— Под зрелищной я бы всё-таки подразумевал активную игру команды. В моём понимании (и в вашем, наверное, тоже) зрелищная игра – это игра с большим количеством эмоций, страстью. Но в любом случае во главу угла мы ставим успешный результат. Да, команда молодая. Но те цели и те футбольные идеи, которые мы пропагандируем – это, конечно же, результат. Это непростой путь. Но для нас важно понимать и верить, что мы на правильном пути и, соответственно, его придерживаться. Любому клубу важно иметь свою ДНК. Решающим моментом является тот стиль, тот тип футбола, в который клуб хочет играть. Конечно, мы говорим о том, что мы хотим быть успешными, удачно играть и, имея своё лицо, всегда смотреть вперед.
— Учитывая семь очков отставания от зоны Лиги чемпионов, Кубок сейчас в приоритете у «Динамо»?
— Могу сказать, что игра против «Спартака» не имеет ничего общего с тем турнирным положением, которое есть на данный момент. Она сама по себе принципиальна и важна.
— Я имею в виду приоритетность Кубка как более краткосрочного турнира перед чемпионатом.
— Мы принимаем участие как в Кубке, так и в чемпионате. Для нас важно успешно выступить в обоих турнирах.
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Миссия Воронина и связь с Клоппом
— Воронин в интервью «Чемпионату» вспоминал вас как трудолюбивого, боевитого полузащитника. А каким вам запомнился Андрей по «Майнцу»?
— Все мы знаем, что у Андрея была очень успешная карьера футболиста. В «Майнце» он был очень важным игроком, забивал много мячей. Это как раз тот игрок, который создает хорошую, положительную атмосферу внутри команды. Если он играет, то пытается сделать всё для того, чтобы выиграть.
— Какой у него функционал в штабе?
— Я не могу сказать, что мои помощники Волкан Булут, Павел Алпатов и Андрей Воронин отвечают за что-то конкретное. Все мои ассистенты занимаются аналитикой матчей, готовят тренировки, работают над стандартными положениями, проводят индивидуальные беседы с игроками. Очень важным моментом является то, что Андрей владеет языком. Но он не переводчик. Это важный человек, важный тренер в нашем клубе и штабе.
— Вы в курсе, что в глазах болельщиков капитан Воронин является олицетворением страстной, яркой команды начала нулевых?
— При переезде в абсолютно новую страну любому тренеру важно иметь в своём штабе человека, который успешно выступал за этот клуб и который может проложить этот мостик между прошлым и настоящим, будущим.
— После переезда в Россию старых знакомых по «Майнцу» — Бувача, Шварца, Воронина — Юрген Клопп начал следить за «Динамо»?
— Уверен, что следит. Я даже знаю это. Понятно, что он не смотрит все наши матчи, но результаты знает.
Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images
— Вас с Клоппом можно назвать единомышленниками?
— Да, конечно, есть определённые моменты, которые нас объединяют и на которые мы смотрим одинаково. Ведь мы вместе играли в «Майнце» у Вольфганга Франка.
— Вас что-то удивляет в России?
— Для меня каждый день открывает что-то новое. Я был впечатлён тем, как клуб меня встретил. Я проникся историей клуба, могу сказать только хорошее о тренировочной базе. А ещё меня поразило, как играет в футбол персонал «Динамо». Команда тренеров обыграла их лишь в серии пенальти!
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