«Знаю, что Клопп следит за «Динамо». Как немец Шварц строит команду своей мечты в России

С земляком Тедеско он виделся в Москве только раз. Менее чем через месяц встретится снова – в кубковом дерби «Динамо» — «Спартак».

В отель Regnum в Белеке постороннему сейчас не попасть: практически режимный объект. В заботе о постояльцах администрация свела к минимуму контакты с внешним миром, терзаемым ненасытным коронавирусом. Гости-то у гостиницы всё больше солидные – московское «Динамо», чемпион Украины «Шахтёр» и… съёмочная группа из Голливуда. С необычного соседства мы и начали часовой разговор с главным тренером бело-голубых Сандро Шварцем. Интервью по Zoom – новое веяние ковидной эпохи.

Шварцу нравится развивать молодёжь. На сборах «Динамо» как никогда много дублёров

— У вас там правда снимают кино со Стетхэмом?

— А вы хорошо проинформированы! Так и есть. Но мы не вовлечены ни в один из эпизодов фильма.

— Движуха не отвлекает от работы?

— Нет, они нам не мешают. Насколько я знаю, одна из сцен снимается в холле отеля, но на нашу работу это совершенно не влияет.

— Для вас это первые сборы с «Динамо». Каковы главные отличия нашего межсезонья от немецкого?

— Самое большое отличие – продолжительность сборов. В России она значительно больше. В связи с этим крайне важно правильно спланировать рабочие и выходные дни для ребят, а также распределить нагрузки. Мы тренируемся и большими группами, и маленькими. Во главе угла на первом сборе стоит физическая подготовка.

— В «Роторе», со слов тренера Хацкевича, ковидом переболела вся команда. А у вас много игроков остаётся в группе риска?

— У нас очень хороший, профессиональный медицинский штаб, который держит ситуацию под контролем. Но коронавирус может коснуться не только спортсменов – любого члена общества. Естественно, мы стараемся максимально себя защитить, но не можем чувствовать себя в полной безопасности.

— Привезли на сбор всех, кого планировали?

— Да, и обилие молодёжи тоже плановое.

Фото: fcdynamo.ru

— Среди трёх десятков фамилий множество неизвестных – Будачёв, Зорин, Кутицкий, Москвичёв… Услышим о ком-то из них уже весной?

— Учитывая, что у нас будет пять недель тренировочных сборов, мы решили проверить всех молодых игроков, находящихся на подходе к первой команде. В то же время не могу сказать, что мы готовим кого-то конкретно к серьёзному делу. Для начала нужно понять, созрели ли они для «взрослых» нагрузок. Кроме того, каждый из молодых получит свои игровые минуты в контрольных матчах.

Ноунеймы на сборах «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Кто они? Кого-то из этих парней мы наверняка увидим в РПЛ уже весной.

Принципы Шварца – интенсивность, быстрое переключение из одной фазы в другую, гегенпрессинг

— Восьми матчей в России вам хватило, чтобы понять специфику РПЛ?

— Не могу сказать, что хватило, потому что каждая тренировка и каждая игра нас подводит к новым ступеням развития команды, помогает игрокам лучше усвоить базовые принципы. В идеале за эти пять недель «Динамо» должно набрать ту форму, в какой мы хотим его видеть в оставшейся части чемпионата.

— По ощущениям, по цифрам, скорости, интенсивность игры в РПЛ намного ниже, чем в Бундеслиге?

— С моей стороны некорректно сейчас сравнивать два чемпионата, так как я ещё не составил для себя целостной картины по РПЛ. Но могу сказать, что наши цифры по восьми проведённым матчам вполне сопоставимы со среднестатистическими показателями Бундеслиги.

— Какие вещи в «Динамо» вы постарались изменить в первую очередь?

— Для меня важно реализовать наши игровые принципы – в частности, интенсивность игры в целом и интенсивность игры, когда работаем без мяча, обороняемся. Мы хотим максимально быстро переключаться из одной фазы в другую и оперативно вступать в отбор мяча. Гегенпрессинг – очень важный элемент. А если против нас команда, играющая глубоко, близко к своим воротам, мы должны правильно создавать и заполнять свободные зоны при владении мяча. Хочу заметить, что я пришёл в «Динамо» на хороший фундамент. Мне приятно видеть ребят готовыми к новым знаниям. Они принимают и впитывают те принципы, которые мы реализовываем в работе.

— Насколько неожиданным для вас стал удачный старт в России и насколько велика в нём была заслуга свежих эмоций?

— Я бы не стал связывать эти победы только с эмоциями. Готовность команды тоже была хорошей. Первые матчи мы играли очень терпеливо, выжидая моменты. Для нас важно на постоянной основе привносить свои идеи и принципы на поле. Если взять два последних матча до зимней паузы, против «Зенита» и «Сочи», то мы неплохо входили в игру и доминировали в первые минуты. Главная разница с предыдущими, удачными матчами, заключалась в том, что там нам удалось первыми забить, а тут – нет. Нужно эффективнее реализовывать свои моменты. У нас молодая команда, и это следующая ступень её развития.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Спад на исходе года – поражения в Ростове, Санкт-Петербурге и Сочи – после всплеска в октябре-ноябре был закономерным?

— Поражения – неотъемлемая часть футбола. Главное, выносить из них правильные уроки, обернуть неудачи в свою пользу. Анализируя отдельные игровые отрезки против топ-команд, я могу сказать, что у нас уже отчётливо виден тот почерк, тот стиль, который мы прививаем «Динамо». Но игра против лучших команд также подразумевает максимальную концентрацию.

В РПЛ сейчас два немецких тренера с итальянскими корнями. Но виделись они только раз

— В полной мере прониклись духом дерби со «Спартаком»?

— Я вижу, на вас красная футболка – вы болельщик «Спартака» (смеётся)?

— Она не совсем красная и точно – не «Спартака», а «Чемпионата».

— Шучу-шучу. А на ваш вопрос отвечу двумя тезисами. Конечно, напряжение в дерби чувствуется, оно буквально витает в воздухе. Об этом матче много говорят, СМИ подогревают ситуацию. Но, каким бы эмоциональным ни был фон дерби, мы должны придерживаться своего плана на игру.

— Вам не надоели вопросы про Тедеско?

— Когда в одной лиге играют два немецких тренера, да ещё и с итальянскими корнями, подобные вопросы неизбежны. Я не устал от них.

— В повседневной жизни с соотечественником не пересекаетесь?

— Нет, мы виделись только раз – на игре. С тех пор как я приехал в Москву, я всего три раза был в городе. В эти пять недель на сборах мы тоже явно не встретимся.

— Где вы поселились в Москве?

— В максимально удобном месте – на базе. Как только открываю дверь, передо мной сразу возникает переводчик – живёт по соседству.

— Вас удивило заявление Тедеско об уходе из «Спартака» по окончании сезона?

— Я знаю об этом не больше, чем вы. Это его путь, его решение – я его принимаю и уважаю.

Фото: fcdynamo.ru

Шварц помог Тедеско лишиться работы. Отомстил за все прошлые обиды сразу! В субботу немецкие тренеры впервые столкнутся в России — в рамках дерби “Спартак” — “Динамо”.

Дриблинг Лесового, голы Фомина, результативность Комличенко, потенциал Евгеньева

— По среднему возрасту (24,8) «Динамо» превосходит только ЦСКА. Не слишком молодая команда для борьбы за высокие места?

— Я думаю, возраст игроков не имеет значения. Мне очень нравится работать с этими парнями, и я с нетерпением жду их дальнейшего поступательного движения вперёд. Для меня это своего рода вызов – продвигать и развивать такую молодую команду.

— Все 8 матчей в прошлом году у вас провели ровесники Лесовой и Фомин. Усматриваете у них лидерский потенциал?

— Я у каждого игрока вижу потенциал. Мы стараемся раздвигать границы их возможностей дальше. И Лесовой, и Фомин являются для нас важными игроками, но я бы сейчас не стал говорить конкретно о лидерских качествах. Для нас важно, чтобы каждый футболист выполнял те функции, которые ему поручены на поле.

— Даниила уже называют чуть ли не лучшим дриблёром РПЛ. Заслуженно?

— Абсолютно заслуженно. Я тоже считаю его классным дриблёром. Для него как молодого, но уже заинтересовавшего сборную футболиста особенно важно понимать свою расстановку на поле – в какие зоны нужно врываться для того, чтобы производить дальнейшую обводку.

— С первого вашего матча в «Динамо» начал забивать Фомин – 3 гола настрелял. Вы к этому приложили руку?

— Проводя аналитику или индивидуальные беседы с игроками, мы никогда не акцентируем внимание на забитых мячах. Мы больше говорим о том, как создавать голевые моменты, в каких зонах для этого лучше находиться. Что касается конкретно Фомина, то игроку его позиции, «восьмёрке», необходимо как можно чаще заходить в чужую штрафную площадь. Что он и делает.

— Почему Комличенко не так эффективен в «Динамо», как был в Чехии – всего 3 гола в 17 матчах и лишь один с игры?

— Я могу оценивать его игру лишь по последним восьми матчам. В трёх первых турах он показал очень организованную и качественную игру. Но потом Николай на 2-2,5 недели выпал из ритма из-за травмы, и сейчас мы его подводим к тому состоянию, которое позволит ему подняться на свой истинный уровень и быть полезным команде. Как и в ситуации с Фоминым, мы не говорим Комличенко: твоя главная цель – забивать голы. Мы подчёркиваем, насколько важно находиться в тех зонах, где он может быть максимально опасен. Конечно, у нас есть определённые ожидания от каждого игрока в плане поведения на поле. В начале этого сбора у меня был достаточно обстоятельный разговор с Колей, и мы обсудили те моменты, в которых он должен прибавить в эти пять недель.

— В свете хронического дефицита центральных защитников в сборной России большие надежды болельщики связывают с Евгеньевым. Роман готов уже им в полной мере соответствовать?

— У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков «Динамо» требованиям национальной команды – в том числе Евгеньева. Надо понимать: Роман ещё очень молод, и для него тоже очень важно качественно провести эти пять недель. Будем совершенствовать как владение мяча, так и действия без мяча, игру в обороне. Каждый вызов футболиста в сборную является оценкой его работы в клубе. Но вместе с тем игроку важно понимать, что ему нельзя успокаиваться и останавливаться. Встав на одну ступеньку, нужно думать уже о том, как подняться на следующую.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Динамовские вундеркинды

— При вас в РПЛ дебютировали 17-летний Захарян и чуть более старший Тюкавин. Они уже реально конкурентоспособны на этом уровне или это аванс на будущее?

— Я могу точно сказать, что у этих игроков большой потенциал. И, что более важно, каждый из них постоянно показывает готовность к получению новых знаний и тех принципов, которые мы привносим в команду для того, чтобы они могли прогрессировать и становиться лучше. Сейчас сложно говорить, будут ли парни играть в двух первых матчах после паузы, против «Спартака» и «Ахмата». Сейчас важно, чтобы ребята выдерживали интенсивность тренировочного процесса и могли физически на равных конкурировать со зрелыми игроками.

— Тюкавин ещё в октябре бегал во второй лиге. Что вы в нем увидели свежим взглядом?

— В первую очередь очень важно, чтобы каждый игрок был прилежным и усердным в своей работе. А у Тюкавина помимо этого я увидел очень хорошее качество реализации моментов. И это тот игрок, который готов работать на команду. Мы рады, что он с нами, и ждём от него дальнейшего роста.

— The Guardian включила Захаряна в число 60 лучших молодых футболистов 2003 года рождения. Насколько серьёзно можно относиться к таким рейтингам?

— Конечно, важно, когда в газетах, на телевидении, в СМИ об этом говорят. Игрок это чувствует. Но так же важно, как молодой игрок будет вести себя после таких авансов. В жизни было слишком много примеров, когда молодые таланты к 23-24 годам не столь успешно играли, как от них ждали. В академии, в которой я работал прежде, было не столь важно, чтобы это был именно талант, бриллиант с точки зрения игровых качеств. Важнее, во что впоследствии игрок вырастет.

Фото: fcdynamo.ru

Трансферные планы и Филипп

— В это трансферное окно ждёте усиления состава извне или в большей степени надеетесь на внутренние резервы?

— Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый – ничего этом плане не будем предпринимать. Второй – если мы будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, мы рассмотрим возможность его приобретения.

— То есть острой необходимости усилить какую-либо позицию нет?

— В ходе этого сбора будем анализировать, посмотрим на тех игроков, которые находятся на рынке, и по итогу примем решение. Если увидим, что есть игрок с хорошим уровнем, то почему бы и нет? Мы открыты и понимаем важность повышения уровня команды.

— У вас есть объяснение, почему у Максимилиана Филиппа с первого захода не получилось себя проявить в России?

— Не могу сказать, потому что на тот момент я был в Германии и не следил за выступлениями Филиппа. Но я убеждён, что это игрок с большими задатками. По какой причине ему не удалось проявить себя в «Динамо» лучше – не знаю.

— Допускаете, что со второй попытки у него получится лучше?

— Сейчас я мало могу об этом сказать, потому что на данном этапе это не особо актуально. Единственное, я могу пожелать Максимилиану Филиппу удачи в «Вольфсбурге». Если летом этот вопрос будет актуален, мы к нему вернёмся.

Чемпионат и Кубок России для «Динамо» одинаково важны

— Расставите приоритеты на этот сезон: зрелищная игра, развитие молодёжи, результат?

— Под зрелищной я бы всё-таки подразумевал активную игру команды. В моём понимании (и в вашем, наверное, тоже) зрелищная игра – это игра с большим количеством эмоций, страстью. Но в любом случае во главу угла мы ставим успешный результат. Да, команда молодая. Но те цели и те футбольные идеи, которые мы пропагандируем – это, конечно же, результат. Это непростой путь. Но для нас важно понимать и верить, что мы на правильном пути и, соответственно, его придерживаться. Любому клубу важно иметь свою ДНК. Решающим моментом является тот стиль, тот тип футбола, в который клуб хочет играть. Конечно, мы говорим о том, что мы хотим быть успешными, удачно играть и, имея своё лицо, всегда смотреть вперед.

— Учитывая семь очков отставания от зоны Лиги чемпионов, Кубок сейчас в приоритете у «Динамо»?

— Могу сказать, что игра против «Спартака» не имеет ничего общего с тем турнирным положением, которое есть на данный момент. Она сама по себе принципиальна и важна.

— Я имею в виду приоритетность Кубка как более краткосрочного турнира перед чемпионатом.

— Мы принимаем участие как в Кубке, так и в чемпионате. Для нас важно успешно выступить в обоих турнирах.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Миссия Воронина и связь с Клоппом

— Воронин в интервью «Чемпионату» вспоминал вас как трудолюбивого, боевитого полузащитника. А каким вам запомнился Андрей по «Майнцу»?

— Все мы знаем, что у Андрея была очень успешная карьера футболиста. В «Майнце» он был очень важным игроком, забивал много мячей. Это как раз тот игрок, который создает хорошую, положительную атмосферу внутри команды. Если он играет, то пытается сделать всё для того, чтобы выиграть.

«Про Кокорина и Смолова болтают: пижоны, мажоры. А они порядочные мужики» Капитан незабываемого «Динамо» 2010-х Андрей Воронин – снова в клубе. И уже предвкушает дерби со «Спартаком».

— Какой у него функционал в штабе?

— Я не могу сказать, что мои помощники Волкан Булут, Павел Алпатов и Андрей Воронин отвечают за что-то конкретное. Все мои ассистенты занимаются аналитикой матчей, готовят тренировки, работают над стандартными положениями, проводят индивидуальные беседы с игроками. Очень важным моментом является то, что Андрей владеет языком. Но он не переводчик. Это важный человек, важный тренер в нашем клубе и штабе.

— Вы в курсе, что в глазах болельщиков капитан Воронин является олицетворением страстной, яркой команды начала нулевых?

— При переезде в абсолютно новую страну любому тренеру важно иметь в своём штабе человека, который успешно выступал за этот клуб и который может проложить этот мостик между прошлым и настоящим, будущим.

— После переезда в Россию старых знакомых по «Майнцу» — Бувача, Шварца, Воронина — Юрген Клопп начал следить за «Динамо»?

— Уверен, что следит. Я даже знаю это. Понятно, что он не смотрит все наши матчи, но результаты знает.

Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

— Вас с Клоппом можно назвать единомышленниками?

— Да, конечно, есть определённые моменты, которые нас объединяют и на которые мы смотрим одинаково. Ведь мы вместе играли в «Майнце» у Вольфганга Франка.

— Вас что-то удивляет в России?

— Для меня каждый день открывает что-то новое. Я был впечатлён тем, как клуб меня встретил. Я проникся историей клуба, могу сказать только хорошее о тренировочной базе. А ещё меня поразило, как играет в футбол персонал «Динамо». Команда тренеров обыграла их лишь в серии пенальти!