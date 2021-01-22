Безумную серию «Ливерпуля» прервал андердог. Она длилась 1369 дней!

За последние несколько лет «Ливерпуль» создал себе имидж практически непобедимой команды на своем поле. На момент встречи с «Бёрнли» у мерсисайдцев продолжалась сумасшедшая серия домашних матчей без поражений в АПЛ. Вот несколько фактов, которые помогут понять масштаб.

• «Ливерпуль» не проигрывал на своём поле в чемпионате 1369 дней — это почти четыре года.

• Последнее поражение — 23 апреля 2017-го. Тогда это был «Кристал Пэлас» (1:2).

• Серия красных длилась 68 матчей.

• Круче был только «Челси» (в середине нулевых не уступал в своих стенах 86 матчей). Символично, что в 2008 году эту серию прервал как раз «Ливерпуль».

• Третье место по этому показателю занимают тоже мерсисайдцы. В конце 70-х они не проигрывали дома 63 матча.

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Матч с «Бёрнли» на самом деле вполне мог и не обернуться такой драмой для «Ливерпуля». Несмотря на полуэкспериментальный состав (в основе вместо Салаха и Фирмино вышли Шакири и Ориги), красные имели все шансы облегчить себе задачу ещё в первом тайме. Несколько раз они подступали к штрафной площади гостей и опасно били, но главный момент случился незадолго до свистка на перерыв. Капитан «Бёрнли» Бен Ми сделал Ориги царский подарок, обрезавшись в центре поля и отправив бельгийца на самый настоящий буллит. Дивок вышел один на один, но удача от него отвернулась — после мощного удара, который не должен был оставить вратарю Поупу никаких шансов, мяч угодил в перекладину.

Во втором тайме «Бёрнли» окончательно поверил в свои силы. Клопп довольно быстро понял, что ничем хорошим это не закончится, и на 57-й минуте отправил на помощь Садио Мане остальных звёзд своей атаки в лице Салаха и Фирмино. Те добавили движения, но мяч по-прежнему не шёл в ворота.

Казнь «Ливерпуля» случилась на 83-й минуте. После скидки в штрафную площадь хозяев нападающий «Бёрнли» Эшли Барнс перебросил мяч через Алисона Бекера и упал, а судья указал на точку. Пенальти нападающий решил исполнить сам и мощно пробил, оставив не у дел бразильского голкипера.

Забавно, что гол забил именно Барнс. Весной 2019 года, когда «Ливерпуль» (в итоге безуспешно) боролся за чемпионство, «Бёрнли» принимал «Манчестер Сити», и болельщики красных возлагали на команду Дайча большие надежды. Они присылали письма находившемуся в хорошей форме Эшли и настраивали его на встречу. «Мне даже написал Клопп. Сказал, что если я забью, то он, возможно, купит меня летом. Так что, может быть, я перейду в «Ливерпуль»!» — рассказывал Барнс.

«Ливерпуль» из-за поражения ухудшил своё положение в турнирной таблице АПЛ. Осенью команда лидировала, а сейчас замыкает топ-4 и отстаёт от занимающего первое место «Манчестер Юнайтед» на шесть очков. Если «Манчестер Сити» выиграет в отложенном матче, то красные будут уступать новому лидеру чемпионата уже семь баллов.

«Ливерпуль» шёл к этому

Этот сезон уже принёс «Ливерпулю» много боли. Главным образом это коснулось здоровья футболистов. Если в последние сезоны в команде был костяк, который стабильно выходил на поле каждую неделю и не травмировался, то на этот раз на красных обрушилась куча повреждений. Центр обороны из-за серьёзных травм Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка и частых мелких повреждений Матипа стал выглядеть совсем жутко — перед воротами Алисона играли номинальные опорники Фабиньо и Джордан Хендерсон.

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Если до этого проблемы в обороне «Ливерпуля» удавалось компенсировать игрой в атаке, то сейчас ситуация усугубилась. Знаменитая связка Фирмино — Салах — Мане просто перестала забивать. При этом засуха у Мохамеда, некоторое время лидировавшего в списке лучших бомбардиров чемпионата, совпала со спадом у всей команды. Свои последние голы в АПЛ египтянин забил больше месяца назад в ворота «Кристал Пэлас», где «Ливерпуль» оторвался на сопернике и забил семь мячей. Судя по всему, красные тогда превысили лимит результативности — иначе сложно объяснить дальнейшие результаты.

Начиная с матча с «Ньюкаслом» (0:0) в конце декабря «Ливерпуль» перестал забивать. Засуха растянулась уже на четыре встречи. Подопечные Клоппа не могут забить в АПЛ 438 игровых минут (7,3 часа). При этом с xG (ожидаемыми голами) у них по-прежнему всё в порядке — за четыре матча, в которых было нанесено 72 удара, он достиг показателя в 5,63.

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Проблемы мерсисайдцев недавно подмечал лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер: «Ливерпуль» потерял искру в атакующей игре. Матч с «Манчестер Юнайтед» (0:0) чётко проявил их проблемы с реализацией. Атака красных выглядела немного безыдейной».

Мохамед Салах Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что говорят о поражении Клопп и другие

Клопп после проигрыша не стал скрывать разочарования: «Уступить было практически невозможно, но мы это сделали. Это моя вина. Мы владели мячом и создавали моменты, но принимали неправильные решения. Против таких низких блоков, как у «Бёрнли», всегда сложно играть. Если вы забиваете первым, это сильно упрощает задачу, но мы этого не сделали. Это бы изменило игру соперника».

Жоржиньо Вейналдум, ставший капитаном «Ливерпуля» в этом матче, тоже не понимает, что происходит с командой: «У нас были стопроцентные моменты, и мне трудно объяснить, почему мы не можем забить. Многие скажут, что мы не уверены в себе, но я считаю, что это не так. Сегодня мы были недостаточно хороши, а соперник получил пенальти в свою пользу».

Легенда красных Джейми Каррагер пошёл дальше и вовсе усомнился в чемпионских амбициях своей бывшей команды: «Не припоминаю, чтобы нынешний «Ливерпуль» был настолько не в форме. Думаю, теперь команда будет больше беспокоиться за место в топ-4, чем за чемпионство. У Клоппа появилось очень много пищи для размышлений. Это ужасная серия. И я не понимаю, почему игроки продолжают навешивать».

К сожалению для «Ливерпуля», возможности отдышаться в ближайшее время не будет. Уже в грядущие выходные состоится матч с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, после чего команде предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в АПЛ. А ведь совсем скоро (7 февраля) матч с «Манчестер Сити». Смогут ли действующие чемпионы встать с колен и выдержать испытание?