Промес снова попал в неприятности. Беги оттуда, Квинси, в «Спартак»!

Чуть больше месяца назад он чуть не загремел в тюрьму.

Бывший (а возможно и будущий) спартаковец Квинси Промес вновь влип в скандал. В середине декабря форварда «Аякса» арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений. Игроку грозило четыре года тюрьмы, однако ему удалось избежать наказания, а спустя неделю он вернулся на поле. Теперь нидерландский футболист попал в неприятную историю при курьёзных обстоятельствах.

Промесу грозит 4 года тюрьмы! На этот раз всё очень серьёзно Чемпион России в составе «Спартака» не впервые попадает в неприятности. Но таких крупных у него ещё не было.

Очередное нарушение Промеса

В середине января Квинси и его партнёры по команде Андре Онана и Закария Лабьяд посетили парикмахера, несмотря на установленные карантинные ограничения. Всё дело в том, что сейчас в Нидерландах запрещено ходить в парикмахерские или вызывать мастера на дом. Однако, как сообщает De Telegraaf в небольшом видеосюжете, парикмахер сам подставил игроков, опубликовав в социальных сетях видео о том, как он работает над их причёсками. Позже Лабьяд объяснил, что съёмка была сделана несколько месяцев назад, когда парикмахерские были открыты.

Но футболисты на этом не остановились и решили развить эту тему. Во время кубкового матча между «АЗ Алкмар» и «Аяксом» Промес и автор единственного забитого мяча Лабьяд отметили гол, имитируя процесс стрижки.

В прессе подсветили этот эпизод, а на действие футболистов отреагировала даже представитель Ассоциации парикмахеров Нидерландов Гонни Юссен.

«Всё можно воспринимать как шутку, но стоит спросить себя, а время ли сейчас шутить. Несомненно, хорошо зарабатывающие футболисты, вероятно, не могут себе даже представить, что сейчас некоторым предпринимателям, включая парикмахеров, даже не на что купить продукты. Такая сцена после забитого гола свидетельствует о том, что у них нет никакого понимания того, что происходит в обществе. Они далеки от реальности. Им бы зарплату парикмахера, которая в последние месяцы просто со знаком «минус». Может, тогда они поймут, насколько тяжёлая жизнь сейчас у людей, среди которых есть и их болельщики», — сказала в интервью изданию AD представитель ассоциации.

Кажется, что Промес совсем не учится на своих ошибках. В «Аяксе» он уже успел несколько раз нарушить карантинные ограничения, попасть под арест по подозрению в нанесении ножевых ранений, а также угодить в жёсткие разборки с девушкой.

«Спартак» очень хочет вернуть Промеса

Всё началось с того, что 11 января Квинси под своей публикацией лайкнул комментарий фаната красно-белых с призывом вернуться в клуб. Уже через несколько дней директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил о переговорах между клубами по трансферу Промеса.

«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», – сказал Фетисов Sport24.

Ещё через три дня всё тот же Фетисов отметил, что вопрос актуален и «Спартак» продолжает вести переговоры о переходе Промеса.

Однако, как утверждает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, близкий к «Аяксу», главный тренер амстердамского клуба Эрик тен Хаг выступает против ухода 29-летнего футболиста. Нидерландский тренер занял принципиальную позицию, так как считает Промеса важным звеном своей команды. Он планирует максимально использовать форварда в ближайших матчах «Аякса». Что не мешает поклонникам красно-белых мечтать о возвращении своего любимца.