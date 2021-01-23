Натхо – душа «Партизана», Вернблум превратился в форварда. Как дела у бывших звёзд ЦСКА

В прошлый раз мы рассказывали, как складываются жизни и карьеры экс-легионеров «Спартака».

Веллитон – супербомбардир, а Ханни выгоняют из Катара. Как дела у бывших звёзд «Спартака» Кто-то продолжает играть на высочайшем уровне, а кто-то обрёл гармонию в местах, далёких от футбола.

Сегодня вспомним про ярких иностранцев из ЦСКА. Не будем лишний раз перечислять успехи Вагнера Лав в Казахстане, сконцентрируемся на тех, кто чуть реже попадал в сводки новостей.

Иржи Ярошик, 43 года

Иржи завершил игровую карьеру в 2015-м, его последним клубом стал «Алавес». После этого он начал осваивать тренерскую профессию: работал ассистентом в «молодёжке» «Спарты», затем занимал такую же должность в «Словане» и «Ружомбероке». Набравшись опыта, экс-полузащитник ЦСКА попробовал себя в роли главного тренера в «Усти-над-Лабем» из одноимённого города, где Ярошик родился и начинал играть. Команда выступает во втором по значимости дивизионе Чехии.

Иржи проработал с конца августа по начало декабря, суммарно набрал 14 матчей: семь побед, три ничьих, четыре поражения. По итогам сентября он был признан лучшим тренером лиги, а уже в декабре ушёл на повышение. Ярошика позвали главным в «Целе» — это действующий чемпион Словении, слабо стартовавший в новом чемпионате. Перед Ирши стоят большие задачи, но похвастаться пока нечем, команда только готовится к возобновлению официальных игр. Первая проверка – 20 февраля в матче с «Алюминием».

«Березуцкие были дровосеки. А я думал, что в ЦСКА буду пловцом». Ярошик в гостях у «Чемпа» Иржи Ярошик – про финт Дрогба, езду с Мандрыкиным и «договорняки» в России и Испании.

Понтус Вернблум, 34 года

После ухода из ЦСКА суровый шведский полузащитник оказался в ПАОК. Карьера в Греции вышла у него скомканной: с одной стороны, он выиграл чемпионство и Кубок, с другой, толком не поучаствовал в этих победах, поскольку быстро выбыл с тяжёлой травмой ахиллового сухожилия и суммарно пропустил 1,5 года.

В августе 2020 года Вернблум вернулся в родной «Гетеборг», переживающий непростой период. Здесь Понтус сразу же превратился в основного футболиста, и любопытно, что используется он преимущественно в роли форварда: 10 матчей впереди и только четыре – в опорной зоне. На счету экс-«армейца» два гола, хотя важнее польза, которую он приносит при выходе из обороны. На Вернблума грузится множество мячей, он проводит за 90 минут в среднем по 28,71 единоборств, из них 13,23 – вверху (успешность – 43,1%).

Мы помним, что в ЦСКА Гончаренко тоже проделывал что-то подобное, но всё же выходы Понтуса впереди были эпизодическими решениями. А теперь это постоянная практика.

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Бибрас Натхо, 32 года

Вот уже второй сезон израильский полузащитник выступает за «Партизан». Здесь у него всё отлично, он бесспорный лидер команды, подтверждает свой статус надёжностью и эффективностью. Причём Натхо частенько играет не из глубины, а в более высокой позиции «десятки». Болельщики в социальных сетях называют полузащитника душой команды и просят остаться в клубе. Сам израильтянин не против – уже успел провести 50 матчей и хочет намного больше.

За два неполных сезона Бибрас забил 19 голов (в основном это пенальти и штрафные, но есть и включения в атаку вторым темпом или дальние удары с игры), а также отдал 13 результативных передач. В среднем у него 2,99 паса под удар за 90 минут, 4,58 паса в штрафную и 0,31 xA. Солидная статистика для полузащитника, который в ЦСКА в последние годы явно не прогрессировал.

Кейсуке Хонда, 34 года

После ЦСКА Хонда исколесил весь мир: играл в Италии («Милан»), Мексике («Пачука»), Австралии («Мельбурн Виктория»), заезжал на месяц помогать Слуцкому в «Витесс» (правда, безуспешно), работал и продолжает работать главным тренером сборной Камбоджи. А в 2020-м Хонда оказался в «Ботафого», который терпел бедствие, нуждался в деньгах и боролся за выживание. Миссия японца выходила за пределы футбольного поля: он пытался спасти клуб от финансового краха и даже представил в «Инстаграме» свой план действий.

Но у Хонды всё равно ничего не получилось: он забил всего два гола (один – с пенальти), показывал средний уровень игры, хоть и выкладывался. В конце декабря Кейсуке попрощался с болельщиками и извинился за то, что разочаровал их. Теперь экс-полузащитник ищет новый клуб. СМИ отправляли его в Португалию, пока контракт ни с кем не подписан.

Бразилия помешалась на трансфере Хонды. Он стал героем, ещё не прилетев Бронированный автомобиль, вирусный ролик и DJ Пеле.

Сейду Думбия, 33 года

В марте ивуарийский форвард был выгнан из «Сьона» за то, что отказался идти на снижение зарплаты во время пандемии. С тех пор Думбия без клуба. Слухи отправляли его и в ЦСКА, и во вторую лигу Франции, но уже почти год 33-летний ветеран не может найти новое место работы. По словам агента, все российские клубы, когда им предложили Сейду, ответили, что тот слишком старый.

В Инстаграме Думбия тоже наблюдается затишье от футбола. Если в первые месяцы он ещё выкладывал фотографии с тренировок, то теперь там элитные салоны самолётов, гонки на сафари и путешествия. Кажется, наступила пенсия.

Приютите дедушку. Думбия хочет в ЦСКА и говорит, что переход возможен Все говорят, что Сейду – старый и уже бесполезный. Но всё ли так очевидно?

Аарон Оланаре, 26 лет

Форвард, который ярко начал в ЦСКА, но получил тяжёлую травму колена в финале Кубка России и потом долго не мог восстановиться, заново обрёл себя в Китае. Прошедший год Оланаре провёл в «Чанчунь Ятай» во втором по значимости дивизионе. Поначалу дела шли так себе: нигериец мало играл, забил всего один гол в регулярном первенстве.

Зато во второй части чемпионата, в которой пять лучших клубов боролись друг с другом за выход в Суперлигу, Оланаре выдал отличную игру: забил три мяча и отдал одну голевую, напрямую поучаствовал в половине от командных голов. Во многом благодаря его усилиям «Чанчуть Ятай» в 2021-м будет играть в элитном дивизионе. Оланаре счастлив.

Зоран Тошич, 33 года

Карьера Тошича постепенно подходит к концу. 2020-й он, как и Оланаре, отыграл в «китайском ФНЛ», но его клуб «Тайчжоу Юаньда» пробиться в Суперлигу не смог. Сам Зоран тоже играл так себе: три гола в 10 матчах, причём частенько он даже не попадал в стартовый состав.

Ахмед Муса, 28 лет

У Мусы совсем не получилось в Англии, но «Лестеру» удалось вернуть почти все затраты. В 2018-м нигерийца продали в «Аль-Наср» за 16,5 млн евро (а брали когда-то – за 19,5). В Саудовской Аравии Ахмед провёл парочку неплохих сезонов («7+7» в первом, «2+7» во втором), а потом заскучал и захотел обратно в Европу.

С октября Муса пребывает в статусе свободного агента. Его кандидатуру рассматривали в ЦСКА, были серьезные предложения из Турции, приглашал мексиканский «Тигрес». Пока Ахмед в раздумьях, время до закрытия трансферных окон ещё есть.

Однажды Муса уже возвращался в ЦСКА. Тогда он едва не принёс «армейцам» чемпионство Теперь он свободный агент, но вернуть его будет сложнее.

Марк Гонсалес, 36 лет

В 2012-м Гинер посоветовал Гонсалесу, страдающему от постоянных травм, завершить карьеру и начать тренерскую или менеджерскую деятельность. В 2013-м «хрустальный Марк» ушёл из ЦСКА, но позже он вполне достойно поиграл в чемпионате Чили за «Универсидад Католика». Да, травмы находили его и там, но 32 матча за полтора года, 15 голов и 11 результативных переда, — результат, заслуживающий уважения, учитывая грустную предысторию.

Далее Гонсалес засветился в чемпионате Бразилии в клубе «Спорт Ресифи» (и вот там повреждения вернулись в прежнем объёме), а последней командой Марка стал «Коло-Коло», за который он тоже отыграл совсем чуть-чуть. Фактически чилиец не выходил на поле с 2017-го, но официально о завершении карьеры он объявил только в ноябре 2019-го. Сейчас Гонсалес занимается собственным архитектурным бюро и путешествует по солнечным местам. Например, недавно летал на Ямайку.

Томаш Нецид, 31 год

Тяжёлые травмы испортили карьеру Нецида – он не смог добраться до высот, до которых мог бы, не задержался в ЦСКА. После Москвы в его карьере были ПАОК и «Славия», «Зволле» и «Бурсаспор», «Легия» и «АДО Ден Хааг». С октября 2020-го Томаш играет на родине за «Богемианс».

Успехи пока скромные – у форварда лишь один гол в восьми играх, мало ударов и среднего уровня работа на команду.