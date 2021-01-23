Наш футбол на грани крупнейшей перезагрузки. Сейчас крайне важно не ошибиться

С 1998 года в чемпионате России всегда было 16 команд. И при этом регулярно поднимались разговоры о видоизменении лиги. Чаще речь шла про расширение. Ещё полтора года назад президент РПЛ Прядкин говорил, что клубы высказались за расширение лиги до 18 команд. «По календарю ужмёмся, есть места, когда играть», – говорил босс РПЛ в летом 2019 года. После этого Прядкин добавил, что «предусмотрели сносочку», которая позволит уже при одобрении РФС поменять регламент по ходу сезона-2019/20, чтобы 15-я и 16-я команда не вылетали, а играли стыки с 3-м и 4-м клубами ФНЛ.

Однако, уже в декабре 2020 года Прядкин высказался за сокращение лиги до 12 команд. Само собой, это преподносят как расширение до 24 команд, но все всё понимают. Будет РПЛ-1 с топ-клубами и будет РПЛ-2 с командами попроще. Можно назвать лигу не РПЛ-2, а супер-мега-лига, но суть не изменится.

Если сейчас на профессиональном уровне есть:

РПЛ: 16 команд

ФНЛ: 22 команды

ПФЛ: 4 группы (17, 16, 16 и 15 команд).



То будет:

РПЛ-1: 12 команд

РПЛ-2: 12 команд

ФНЛ: 2 региональные зоны (мелькает неподтверждённая информация, что в обеих зонах по 16 команд)

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Региональные любительские лиги, где уже другой уровень бюджета и самого футбола.



Тут важно напомнить, что у нас и раньше было разделение на региональные зоны в третьей по силе лиге. Только недавно определили, что «Сахалину» нужно гонять на другой конец России. Всё это похоже на метания в стиле «Локомотива». Приходит Кикнадзе, анонсирует стратегию, берёт Райковича, а потом убирают и Кикнадзе, и Райковича. Хочется, чтобы в нашем футболе системности стало больше, а не меньше. 16 клубов в РПЛ – это было как раз то немногое, что оставалось постоянным в 21-м веке. Пускай даже со своими плюсами, минусами и большими минусами.

Слободан Райкович (справа) — легенда «Локомотива» Кикнадзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если называть вещи своими именами, то сейчас предлагается сокращение клубов во всех трёх профессиональных лигах. Похоже, что это делается в угоду топ-клубам. Они будут чаще играть друг с другом, и вроде бы это сделает их сильнее. Тут просится шутка, мол, у нас сейчас такой уровень топ-клубов, что матчи между собой уже им не помогут. Но мы так шутить не будем, а просто выразим сомнения, приведя один факт. У нас и раньше было 16 клубов, но наши команды были конкурентноспособны в Европе. Брали Кубок УЕФА и Лигу Европы, выходили в плей-офф ЛЧ – всё это при 16 командах в РПЛ. Так может быть на уровне РПЛ сказалось не количество клубов, а что-то другое?

Сокращение количества команд в Премьер-Лиге ничего не изменит. Наши проблемы куда глубже На систему «осень-весна» мы уже перешли. И что толку?

Возьмём другой аргумент, который приводят в пользу РПЛ-1: топ-клубы будут чаще играть между собой, значит будет больше денег от телеправ. Во-первых, если денег будет действительно больше, то только для 12 команд. Все остальные не станут жить лучше, а четыре клуба станут как раз хуже. По факту богатые станут ещё богаче. Дай бог, чтобы средства шли не на Тилей, Малкомов и Гайчей.

Во-вторых, есть ощущение, что скудные доходы от трансляций связаны скорее не с избытком проходных матчей (нам же твердили, что проходных матчей у нас нет!), а скорее с тем, как реализуются эти самые ТВ-права – насколько там действительно рыночная конкуренция. Как говорят деликатные ребята из Okko Спорт: «Ждём, когда РПЛ повзрослеет и придёт к зрелому подходу к продаже прав».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если нас ждет глобальное переформатирование лиг, то хотелось бы увидеть и глобальное обсуждение. Чтобы проект был полноценно представлен, а не доносился отголосками инсайдеров. Важно услышать мнение клубов, футболистов, тренеров, директоров, болельщиков, журналистов… И когда мы говорим о клубах, то речь не о топ-5, а о всех профессиональных командах. Потому что, если реформа нашего футбола случится, то коснётся всех.

Все были бы рады, если бы уровень нашего футбола поднялся. И вот тут бы разобраться, почему вообще наш футбол на спаде в последнее время. Я в таких случаях всегда вспоминаю интервью футбольного менеджера Яровинского, который работал в Голландии и рассказывал, что в 150-тысячном городе Арнем все мальчики занимаются футболом. В городке около 15 спортивных центров, и у каждого по 4-5 полей. Изначальная выборка футболистов – огромная.

«Пусть «Спартак» проводит по 20 матчей с «Зенитом». Чем грозит возможное сокращение РПЛ? Что бы вы хотели смотреть: встречи топ-клубов или «Тамбова» с «Химками»?

У нас же построили несколько стадионов к ЧМ-2018, и казалось, что будет футбольный бум. А этот бум закончился вскоре после финала, потому что ориентироваться нужно не на топ-клубы. При этом у нас даже у многих профессиональных команд инфраструктура страшная. На более низком уровне всё ещё печальнее, если не брать в расчёт несколько топовых академий. Детских тренеров не найти. Они могут получить специальную лицензию, но она стоит несколько месячных окладов.

Вот и получается, что уже нет легионеров уровня Халка и Вальбуэна, а Головины вырываются не благодаря условиям, а вопреки.

«Мне нужно было развиваться, а в Калтане, к сожалению, не было нормальных условий. Пришлось переходить в Новокузнецк. Тратил много времени на дорогу – почти час в одну сторону. Добирался на автобусе, не самом удобном и зачастую стоя, – объяснял «Чемпионату» Головин.

Это особенно сильно выглядит на контрасте с тем, что рассказывал глава спортивного отдела «Торпедо» Максим Ляпин, который жил в Бельгии и пробовал там играть в футбол. Вот тут можно прочитать его большое интервью, а если коротко:

полей больше, чем коров (очень много);

с 12 лет у детей выезды на игры в другие города – во всех четырех юношеских дивизионах;

за победы детям дают маленькие бонусы (талоны на колу, сникерс…).

Понятно, что мы живём в России, а не крохотных Бельгии или Нидерландах. У нас изначально более тяжёлые условия. Но речь о другом: если проблема в детском спорте, то реформа РПЛ нам не поможет.



При этом наивно думать, что я, журналист, умнее всех дядек в Доме футбола. Знаю, что у РФС есть программы развития. Знаю, что там уже 20 раз до меня подумали, учитывая и другие факторы. Похоже, что Алаев станет президентом ФНЛ как раз под реформу турниров. И даже радует, что старая дирекция уходит из нашего футбола (да-да, конечно же, по своему желанию), но какой-то реальной конкуренции в плане выборов президента ФНЛ у нас по-прежнему нет. А значит нет и дебатов, и альтернативных мнений.

Александр Медведев и Александр Алаев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Мне на почту от РФС регулярно приходят пресс-релизы: РФС заключил соглашение о развитии футбола в Удмуртии, Якутии, Чувашии и ещё в куче-куче областей. Планируют проводить уроки футбола в обычных школах (один раз в неделю, если я правильно понял). Это ещё явно не тот уровень, когда все мальчики города занимаются каждый день, но хотя бы какой-то шаг в нужном направлении.

Хотя тяжело верить, что происходит какое-то реальное развитие. Помню, сколько раз Виталий Мутко говорил, как при нём строятся поля. Вроде к 2020 году какой-то результат должен был сформироваться. Сформировался? В любом случае, даже если параллельно делаются шаги в сторону массового спорта, то по поводу реформы профессиональных лиг стоит ещё раз подумать. С таким шагом очень не хочется ошибиться. Потом может быть больно откатываться назад.