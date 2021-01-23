Последний раз голкипер появлялся на поле в апреле 2019 года в матче против ЦСКА.

Селихов не играет уже почти два года! Он хочет уйти из «Спартака»

Сегодня вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» публично заявил, что уйдёт из команды, если до мая не станет чаще выходить на поле. Футболист недоволен ролью запасного и считает, что потерял много времени. 26-летний Селихов оправился от тяжёлой травмы, которую залечивал на протяжении почти полутора лет. Рассказываем, когда голкипер красно-белых последний раз выходил на поле и чем занимался всё это время.

Как Селихов стал основным вратарём в «Спартаке»?

Красно-белые подписали голкипера пермского «Амкара» в ноябре 2016 года, не согласовав трансфер с главным тренером Массимо Каррерой.

«После трансфера Селихова потребовал от руководства «Спартака», что буду сам выбирать игроков. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции», — рассказывал Каррера в книге «Как возрождали «Спартак».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Спустя полгода итальянец дал ему шанс и Селихов дебютировал за основу «Спартака» в матче против бывшего клуба (1:0) в первой же игре после завоевания чемпионства. Со временем при Каррере россиянин всё чаще стал появляться в основе, вытеснив из состава Артёма Реброва. Большую роль в этом сыграл домашний матч ЛЧ против «Ливерпуля» (1:1), когда Селихов уверенно заменил Реброва, получившего серьёзную травму. Именно после этой игры Каррера определился с ролью основного вратаря, оставив Реброва в запасе даже после восстановления.

В сезоне-2017/2018 Александр провёл во всех турнирах 30 матчей, пропустил 32 мяча, при этом дважды сыграв в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» и «Севильи». Однако в мае 2018 года на утренней тренировке «Спартака» в Тарасовке Селихов получил травму ахиллово сухожилия, лишившись шансов сыграть на домашнем чемпионате мира.

Травмы и роль запасного в «Спартаке»

Ему потребовалась операция в Риме, а на поле он смог вернуться только спустя полгода – в ноябре 2018-го. На тот момент место в воротах «Спартака» уже прочно занял Александр Максименко. Через три с половиной месяца после возвращения в строй Селихов вернулся на поле, сыграв в пяти матчах РПЛ подряд – против «Краснодара» (1:1), «Динамо» (1:0), «Зенита» (1:1), «Ахмата» (3:1) и ЦСКА (0:2). В последней игре против «армейцев» голкипер красно-белых получил перелом пальца руки, из-за чего вновь выбыл из строя до конца сезона-2018/2019.

Следующий сезон в «Спартаке» Селихов тоже начал крайне неудачно. Уже в сентябре он получил на тренировке рецидив ахиллово сухожилия и опять выбыл на долгий срок. В январе 2020-го Александр рассказал о своём восстановлении.

«Соскучился по игре, поэтому сейчас с тренером по физподготовке делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться в общую группу. Делаем всё, что нам прописали финские друзья, которые оперировали и составляли мне программу реабилитации. Это футбольная жизнь. Я не отчаивался. Вверх нос – всё хорошо будет. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции, физическую форму, силу», – сказал Селихов в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В итоге в общую группу он вернулся в мае, а в середине октябре 2020-го вышел на поле впервые за полтора года, сыграв за «Спартак-2» в матче ФНЛ против «Крыльев Советов». Уже в ноябре Селихов впервые за 14 месяцев попал в заявку основной команды на матч против «Урала», однако на поле в футболке первой команды пока так и не вышел.

26-летний футболист провёл зимний отпуск на рыбалке в Астраханской области, а сейчас находится вместе с красно-белыми на сборах в Дубае.