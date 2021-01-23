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Вратарь «Спартака» Александр Селихов хочет уйти из клуба

Селихов не играет уже почти два года!
Дмитрий Росип
Селихов не играет уже почти два года! Он хочет уйти из «Спартака»
Последний раз голкипер появлялся на поле в апреле 2019 года в матче против ЦСКА.
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня вратарь «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» публично заявил, что уйдёт из команды, если до мая не станет чаще выходить на поле. Футболист недоволен ролью запасного и считает, что потерял много времени. 26-летний Селихов оправился от тяжёлой травмы, которую залечивал на протяжении почти полутора лет. Рассказываем, когда голкипер красно-белых последний раз выходил на поле и чем занимался всё это время.

Как Селихов стал основным вратарём в «Спартаке»?

Красно-белые подписали голкипера пермского «Амкара» в ноябре 2016 года, не согласовав трансфер с главным тренером Массимо Каррерой.

«После трансфера Селихова потребовал от руководства «Спартака», что буду сам выбирать игроков. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции», — рассказывал Каррера в книге «Как возрождали «Спартак».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Спустя полгода итальянец дал ему шанс и Селихов дебютировал за основу «Спартака» в матче против бывшего клуба (1:0) в первой же игре после завоевания чемпионства. Со временем при Каррере россиянин всё чаще стал появляться в основе, вытеснив из состава Артёма Реброва. Большую роль в этом сыграл домашний матч ЛЧ против «Ливерпуля» (1:1), когда Селихов уверенно заменил Реброва, получившего серьёзную травму. Именно после этой игры Каррера определился с ролью основного вратаря, оставив Реброва в запасе даже после восстановления.

В сезоне-2017/2018 Александр провёл во всех турнирах 30 матчей, пропустил 32 мяча, при этом дважды сыграв в Лиге чемпионов против «Ливерпуля» и «Севильи». Однако в мае 2018 года на утренней тренировке «Спартака» в Тарасовке Селихов получил травму ахиллово сухожилия, лишившись шансов сыграть на домашнем чемпионате мира.

Травмы и роль запасного в «Спартаке»

Ему потребовалась операция в Риме, а на поле он смог вернуться только спустя полгода – в ноябре 2018-го. На тот момент место в воротах «Спартака» уже прочно занял Александр Максименко. Через три с половиной месяца после возвращения в строй Селихов вернулся на поле, сыграв в пяти матчах РПЛ подряд – против «Краснодара» (1:1), «Динамо» (1:0), «Зенита» (1:1), «Ахмата» (3:1) и ЦСКА (0:2). В последней игре против «армейцев» голкипер красно-белых получил перелом пальца руки, из-за чего вновь выбыл из строя до конца сезона-2018/2019.

Следующий сезон в «Спартаке» Селихов тоже начал крайне неудачно. Уже в сентябре он получил на тренировке рецидив ахиллово сухожилия и опять выбыл на долгий срок. В январе 2020-го Александр рассказал о своём восстановлении.

«Соскучился по игре, поэтому сейчас с тренером по физподготовке делаем всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться в общую группу. Делаем всё, что нам прописали финские друзья, которые оперировали и составляли мне программу реабилитации. Это футбольная жизнь. Я не отчаивался. Вверх нос – всё хорошо будет. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции, физическую форму, силу», – сказал Селихов в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В итоге в общую группу он вернулся в мае, а в середине октябре 2020-го вышел на поле впервые за полтора года, сыграв за «Спартак-2» в матче ФНЛ против «Крыльев Советов». Уже в ноябре Селихов впервые за 14 месяцев попал в заявку основной команды на матч против «Урала», однако на поле в футболке первой команды пока так и не вышел.

26-летний футболист провёл зимний отпуск на рыбалке в Астраханской области, а сейчас находится вместе с красно-белыми на сборах в Дубае.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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