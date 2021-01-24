Россияне на экспорт. Кто уедет в Европу после Кокорина

Какие же чудеса происходят на трансферном рынке – российские игроки стали уезжать из РПЛ в ведущие чемпионаты Европы! Александр Кокорин отправился в «Фиорентину», полгода назад Алексей Миранчук выбрал «Аталанту», а год назад Фёдор Смолов – «Сельту». Последний, правда, не задержался в Примере, но факт остаётся фактом. Нападающий «Локомотива» тоже принял предложение из-за границы, чтобы познать в топ-лиге границы собственных возможностей и попробовать превзойти их.

Пока наших совсем немного в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Денис Черышев в «Валенсии», Александр Головин в «Монако», да теперь вот Миранчук с Кокориным. Но если так дальше пойдёт, то через год-другой легионеров наберётся почти на целый состав сборной России. Почему бы и нет? Россияне на экспорт – это реальность, от которой мы давным-давно отвыкли. Давайте подумаем, кто следующий из футболистов с паспортом РФ может оказаться в топ-лиге. Пожалуй, у пятерых игроков шансы на сегодняшний день чуть выше, нежели у остальных.

Федун в секонд-хенде. Все легионеры, которых «Спартак» брал дешевле 1 млн евро Кто приходил с 2004 года бесплатно или за маленькие деньги, как Йоррит Хендрикс?

Центральный защитник «Спартака», вне всяких сомнений, готов по своему уровню к более сильной лиге, чем РПЛ. Джикия – единственный российский игрок своего амплуа, который соответствует европейским стандартам. За его плечами уже почти три десятка матчей за сборную, он выводил на поле национальную команду с капитанской повязкой в отсутствие Артёма Дзюбы. Да и возраст у Георгия такой, когда лучше не затягивать с отъездом – 27 лет. Летом прошлого года итальянские СМИ писали, что «Фиорентина» рассматривает кандидатуру Джикии на случай продажи Николы Миленковича, а «Наполи» – как потенциальную замену Калиду Кулибали. Сам спартаковец признавался: ему особенно нравится Серия А и кухня Италии. Возможно, выступление на Евро поможет защитнику сделать шаг вперёд в карьере.

«Мне приятно, когда пишут, что следят за мной, что рассматривают мою кандидатуру, тем более такие серьёзные команды, как «Наполи» или «Фиорентина» – тоже клуб с богатой историей. В таком интересе ведь тоже есть определённое признание и оценка твоей игры. Но я футболист «Спартака». Сегодня я здесь нужен. И сегодня я здесь счастлив», – объяснял Джикия в интервью для «Матч ТВ».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ещё один спартаковец, которого легко представить в команде из топового европейского чемпионата. Зобнин был одним из ключевых игроков сборной России на ЧМ-2018, поэтому не удивило бы, если бы полузащитник уехал уже тогда. По словам Романа, он хотел бы поиграть в АПЛ или Бундеслиге. Появлялась информация о предложениях по Зобнину со стороны «Уотфорда» и дортмундской «Боруссии», тем не менее он по-прежнему играет в РПЛ. Видимо, и в карьере 26-летнего полузащитника что-то может поменяться только после Евро. Сам Роман, кажется, не слишком высоко оценивает свои шансы оказаться в топ-лиге:

«Если будет предложение, от той же «Аталанты», я точно не откажусь. Но нужно понимать, что есть мой контракт, есть «Спартак», есть агент, есть семья. Если это всё совпадет, то я только за. Грубо говоря, за 5 млн меня никто не продаст. А за 10 млн уже никто не захочет купить. Потому что они возьмут за пять такого же меня. Плюс-минус такого уровня, даже моложе, может быть. Но есть предложение из Европы, идёшь к генеральному директору и разговариваешь на эту тему. Если он не захочет, он меня не продаст. Но я не буду плакать по этому поводу», – говорил Зобнин в интервью для «Матч ТВ».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из молодых российских футболистов самый ценный актив на сегодняшний день – голкипер «Краснодара». Например, сайт Transfermarkt.ru оценивает Сафонова в 15 млн евро. Дороже Матвея в этом рыночном рейтинге только Головин (19 млн), Алексей Миранчук (18 млн) и Марио Фернандес (18 млн).

Лига чемпионов увеличила стоимость Сафонова, несмотря на ошибку в домашнем матче с «Челси». Отец голкипера признавался, что после игры с «Ренном» ему звонили из Англии и спрашивали о желании Матвея перебраться в АПЛ. Теперь «краснодарец» должен завоевать место в основе сборной России, чтобы сделать себе рекламу на Евро или ЧМ-2022. Сам Сафонов рассказывал чуть больше года назад о другом звонке из Европы в клуб Сергея Галицкого:

«Слышал, что «Фиорентина» предлагала 1 млн за меня. Даже если бы мне сказали, что клуб хочет, я бы сказал, что не хочу уходить. Зачем мне это надо? Сейчас это точно не то. Пока есть, куда расти, стоит это делать в комфортных условиях, а не уезжать. Я благодарен клубу и хочу отплатить ему за всё, что для меня сделал» (в интервью на YouTube-канале «КраСава»).

Опять «Фиорентина»! Такое впечатление, что в этом клубе как нигде следят за РПЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чалов заговорил. «Интервью Черчесова не влияет на работу. В сборной играю за честь страны» Объяснил промахи по пустым воротам и высказался насчёт Гончаренко.

Все помнят историю сорвавшегося трансфера нападающего ЦСКА в «Кристал Пэлас» летом 2019-го. Английский клуб предлагал за Чалова внушительную для российского игрока сумму в 25 млн фунтов стерлингов, однако «армейцы» не захотели продавать своего воспитанника. После этого у Фёдора, очевидно, случился психологический надлом, из-за которого снизилась его эффективность в игре и результативность. Впрочем, сам Чалов в недавнем интервью для «Чемпионата» не подтвердил, что спад был связан с отказом ЦСКА от сделки с «Кристал Пэлас».

«Конечно, планы играть в Европе остаются, – подчеркнул нападающий. – Сорвавшийся переход в АПЛ меня, наоборот, мотивирует. Экспертам нужно что-то обсуждать – пусть это делают. Хочется больше работать, чтобы в следующий раз пришло уже не одно предложение, а гораздо больше. Чемпионаты из топ-5 — мечта детства. Но давайте отталкиваться от того, что есть».

Чалову всего 22 года, он красиво закончил неудачный в целом 2020-й – хет-триком в ворота «Ростова». Если весной продолжит регулярно забивать в РПЛ, а потом покажет себя на молодёжном Евро-2021, о нём вспомнят и в АПЛ, и в Бундеслиге (Фёдор был также целью «Вольфсбурга»).

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Кузяева были предложения из топ-5 европейских чемпионатов. Узнали все варианты А в итоге Далер перешёл из «Зенита» в… «Зенит».

Эпопея с несостоявшимся отъездом полузащитника сборной России в Европу на правах свободного агента – одна из самых запоминающихся историй летнего трансферного окна 2020-го. Мы писали о тех вариантах в топ-5 лиг, которые были у Кузяева. Он мог оказаться в «Валенсии», «Алавесе», «Саутгемптоне», «Сампдории», «Парме» «Фрайбурге», «Ренне» и «Бордо», но всё сорвалось по разным причинам. В результате Далер вернулся в «Зенит». Однако настрой на отъезд в Европу у 28-летнего игрока остался. Подписывая новый контракт с чемпионами России, полузащитник обговорил условия, на которых петербургский клуб отпустит его за границу.

«Зенит» очень благородно поступил, – говорил в интервью для «Чемпионата» отец игрока, тренер Адьям Кузяев. – Они понимают его мечту, поэтому сказали: «Если будет достойное предложение из Европы, мы тебя отпускаем». Всё это в контракте прописано. Я им за это благодарен».

Вполне может быть, что Далер достигнет своей цели, ведь случившееся полгода назад ещё не приговор для него. На футбольном рынке всё быстро меняется. Сыграет Кузяев успешно на Евро, получит предложение, которого не дождался летом 2020-го.