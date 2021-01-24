Чемпион Европы среди юношей играет в четвёртой лиге Германии. Куда пропал Митрюшкин

В 2016 году чемпион Европы среди юношей Антон Митрюшкин ради получения игровой практики попрощался со «Спартаком» и уехал в Швейцарию. Бороться за место первого номера с Ребровым и Песьяковым юному вратарю было объективно сложно, и переход в «Сьон» с возможностью вернуться в «Спартак» (клуб имел приоритетное право выкупа или аренды) представлялся хорошим вариантом развития карьеры.

Экс-вратарь «Спартака» нашёл новое место работы. Теперь Митрюшкин будет играть в Германии На поиски нового клуба ушло четыре месяца.

Американские горки в «Сьоне»

Карьера русского в Швейцарии напоминала американские горки. Сначала воспитанник «Спартака» был отправлен в молодёжку «Сьона», дебютировав за основную команду только через три месяца после подписания контракта. Затем Антон стал основным голкипером (этому поспособствовал президент клуба), сыграл последние семь матчей сезона, а в одной из игр отдал голевую передачу и отразил пенальти. Однако бодрая концовка сезона не помогла «Сьону» попасть в Лигу Европы. Несмотря на это, Митрюшкин остался основным вратарём в новом сезоне.

После четырёх поражений в стартовых пяти турах (12 пропущенных голов Митрюшкина за пять матчей) швейцарский клуб не проигрывал в пяти матчах подряд. Команда поднялась на седьмое место, и от идущих вторыми «Янг Бойз» отставала всего на три очка. Антон сыграл два матча на ноль, а также попал в символическую сборную чемпионата после одного из туров. Помимо этого Митрюшкин часто признавался болельщиками лучшим игроком команды. Сезон-2016/2017 выдался для российского вратаря отличным: в полуфинале Кубка Швейцарии Антон отыграл все 120 минут на ноль, отбил два пенальти в послематчевой серии и был признан лучшим игроком матча. Интересно, что за три дня до этого Митрюшкин отбил пенальти с игры от «Туна». Правда, в последнем туре Антон, лучший игрок «Сьона» в марте по версии болельщиков, пропустил четыре гола от «Лугано».

Уверенная игра породила массу слухов о возможном переходе воспитанника «Спартака» в «Зенит», «Бенфику» и ряд немецких клубов, но Антон остался в Швейцарии и был вознаграждён капитанской повязкой. Осенью 2017-го Митрюшкин пропустил пять голов в матче с «Базелем», а чуть позже выбыл на 399 дней (!) из-за повреждения коленного сустава. На поле Антон вернулся в январе 2019 года, но уже через месяц вновь оказался в лазарете до июня.

Возвращение экс-вратаря «Спартака» оказалось не слишком радостным. Митрюшкин вернулся в июле и сразу же допустил чудовищную ошибку.

Несмотря на полуторагодовой простой без футбола, «Сьон» продлил контракт с Митрюшкиным на три сезона. Руководители швейцарского клуба были уверены, что вратарь, выводивший осенью 2017-го команду на поле с капитанской повязкой, вернётся на прежний уровень и сможет прогрессировать. После ляпа в первом туре сезона-2019/20 карьера нашего соотечественника в Швейцарии резко пошла на спад, и вратарю реже стали доверять место первого номера (сыграл всего восемь матчей).

Экс-вратарь «Спартака» Митрюшкин не смог остановить простой мяч и пропустил глупый гол Это была первая игра российского голкипера за два года года.

Отказался от суперпредложения в России ради Европы

Летом 2020 года воспитанник «Спартака» покинул «Сьон». Митрюшкин тренировался с «Монако», получил, с его слов, «суперпредложение из России», но посчитал, что переход в «Фортуну» из Дюссельдорфа будет лучшим решением. «Когда играл в «Сьоне», было три или четыре предложения на хороших условиях, я бы зарабатывал гораздо больше, чем в Швейцарии. Но я для себя давно поставил цель: играть в Европе. А раз выбрал такой путь, постараюсь не сворачивать. При этом я не перечеркиваю саму возможность вернуться и не собираюсь разбрасываться громкими словами: сюда поеду, а сюда точно нет. Естественно, если появятся предложения, рассмотрю каждое. Просто в приоритете сейчас именно Европа.



Сейчас я в Германии, а для меня это всегда было мечтой. Я осознанно к этому стремился! Да, пока «Фортуна» во второй Бундеслиге, но по условиям, атмосфере и отношению к деталям здесь реально космос. Я был очень удивлен! То, как здесь всё продумано и устроено, какой у «Фортуны» 60-тысячный стадион, коллектив… У меня же реально были опасения: думал, все немцы довольно жесткие и закрытые. Оказалось, стереотип. Меня приняли просто отлично», — рассказал Митрюшкин в интервью Sport24.

Антон подписал контракт с немецким клубом до конца нынешнего сезона. Прошло три месяца, а за основную команду Митрюшкин так и не дебютировал. Пока «Фортуна» борется за выход в Бундеслигу, бывший вратарь «Спартака» и «Сьона» получает практику в четвёртой немецкой лиге, играя за дубль команды. Там 24-летний голкипер сыграл шесть матчей и пропустил семь голов. Вряд ли Антон предполагал, что окажется в таком положении в Германии. Митрюшкин проиграл конкуренцию и Рафаэлю Вольфу, и Флориану Кастенмайеру, который является запасным вратарём.

Пропавшие таланты. Что сейчас с дарованиями «Спартака», от которых так многого ждали Рыжков, Козлов, Малоян, Прудников: казалось, они – будущее сборной России.

Видимо, пути немецкого клуба и российского вратаря разойдутся уже летом, когда ему будет 25 лет. Пора домой?