«Когда встречу Роналду, поменяемся трусами». Скандалист Алиев продолжает отжигать

Не все футболисты после окончания карьеры остаются в спорте. Кто-то уходит в бизнес, кто-то, ещё будучи игроком, пробует себя в других сферах деятельности. Один из ярчайших примеров таких поисков – случай Александра Алиева. Он уже дебютировал на тренерской должности, но только на посту любительского клуба. В августе Алиев получил тренерскую лицензию А, а пока занимается своей детской академией, развивает YouTube-канал, недавно принял участие в боксёрском поединке и вот теперь дебютировал в музыке

У Алиева вышел клип «Футбол в моей крови» на его YouTube-канале «Кент». В видеоролике приняли участие сам футболист, а также его близкий друг Артём Милевский, Евгений Савин и Альберт Васильев, более известный как Киевстонер.

«Когда встречу Роналду, поменяемся трусами»

Клип начинается, когда Алиева, играющего во дворе, узнают проходящие мимо Киевстонер и его друг. Видеоряд продолжается после нецензурного ответа Алиева на вопрос «А ты сколько на головке набиваешь?» от Киевстонера. В песне экс-футболист киевского «Динамо» и «Локомотива» затрагивает моменты из жизни и футбола. Приводим яркие цитаты из песни.

«Со мной дружить — награда, ругаться — наказание.



Когда встречу Роналду, поменяемся трусами. И задарим их КраСаве» (отсылка к каналу Евгения Савина в YouTube. — Прим. «Чемпионата»).



Объяснение: Алиев говорил, что часто пересекался с Роналду и Месси на юношеском уровне. Тогда португалец ещё не был на таком пике популярности, поэтому Алиеву не удалось поменяться с игроком футболками. Хотя он готов поменяться не только футболками.

«Когда ****** [ударил] я с центра поля, ***** [офигел] Пеле»

«Играть против меня — это в один конец билет. Когда ****** [ударил] я с центра поля, ***** [офигел] Пеле. Я — царь в жизни и в футболе, а твоя игра — балет».



Объяснение: здесь Александр напоминает о голе с центра поля в ворота сборной Турции на ЧМ-2005 U20. Тогда Алиев оформил дубль, а Украина вышла со второго места из группы, но в 1/8 финала уступила Нигерии.

«Дядя Игорь, верните мои бабки»

«Дядя Игорь, верните мои бабки, а то не хватает доехать до заправки».



Объяснение: в 2014 году Алиев заявил, что киевское «Динамо» задолжало ему денег. «У меня закончился контракт с «Динамо», его не захотели продлевать. Могу сказать, киевляне ещё должны мне денег. Сколько? Если Игорь Суркис захочет сказать, пускай скажет. Мне по этому поводу ничего не объясняли. Захочет — объяснит». Судя по строчке из клипа, денег Алиев так и не увидел.

Алиев: в "Динамо" мне должны ещё денег Александр Алиев в интервью "Чемпионат.com" рассказал о приоритетах в поиске нового клуба и прощании с киевским "Динамо".

Алиев — про Зинченко: я ему водил когда-то по щеке мизинчиком

Киевстонер: «Саня, дорогой, а что у нас по Зинченко?»



Алиев: «Я ему водил когда-то по щеке мизинчиком».



Объяснение: сидя на трибуне с Киевстонером, Алиев отвечает на вопрос друга. Александр всегда тепло отзывается о футболисте «Манчестер Сити» и не упустил возможность вставить строчку в песню с его фамилией.

«Жека Селезнёв сегодня опять уснёт нетрезвеньким»

«Жека Селезнёв сегодня опять уснёт нетрезвеньким. Жека Селезнёв тебя заждались крестники».



Объяснение: в этом отрывке Алиев вспоминает историю, связанную с Селезнёвым, когда тот выступал за «Кубань». Краснодарский клуб разорвал контракт с украинским футболистом из-за постоянных нарушений режима. Форвард не раз приходил на тренировки нетрезвым.

«Футбол в моей крови ежедневно три промилле».

«Футбол в моей крови ежедневно три промилле. Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле. Вы забили гол, да? А мы *** забили. Я и мой братишка Миля всех с руки кормили».



Объяснение: припев. Здесь Алиев вспоминает моменты своей жизни, рассказывая о дружбе с Артёмом Милевским и о том, как проводил бурную молодость.

Новые приключения Шурика. Как Алиев пьёт и бьёт жену Экс-полузащитник «Локомотива» и «Анжи» снова в эпицентре скандала. Судя по всему, не в последний раз.

«Это Киев, это Украина»

«Это кент, Саня Алиев. Это кент, тут дела такие. Рассказал всю правду под биток, чтоб тебя троило. Дядя, это кент, это Киев, это Украина».



Объяснение: именно такими словами заканчивается первая песня Алиева.

В Европе многие футболисты занимаются музыкой

Если в России и на Украине футболисты не посвящают себя музыкальному творчеству, то в Европе дела обстоят иначе. Есть несколько записанных песен у экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса. Много времени музыке уделяет Мемфис Депай. На его YouTube-канале уже 11 клипов. У него также есть совместная песня с Промесом.

Летом 2018 года своё произведение продемонстрировал Давид Алаба, выпустив трек под названием «Sag Mein Namen», записанный с исполнителем Orry Jackson. Также Поль Погба давно известен своей любовью к хип-хоп-культуре. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дружит с известными рэп-исполнителями и подумывает над тем, чтобы начать музыкальную карьеру по окончании игровой. Погба неоднократно снимался в клипах таких исполнителей, как MHD и Desiigner. А с исполнителем Stormzy Поль снялся в рекламе аdidas, которая была связана с переходом игрока в стан манкунианцев. Пётр Чех известен как любитель рок-музыки. Он хорошо играет на барабанах.

В далёком прошлом музыкой увлекались Франц Беккенбауэр, Славен Билич и Руд Гуллит, который подался в регги-исполнители.