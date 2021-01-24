«Спартак» заменит Кокорина Промесом? Квинси, похоже, попрощался с «Аяксом»

Московскому клубу трансфер вингера обойдётся почти в два раза дешевле, чем «Севилье», когда она выкупала Промеса у «Спартака».

Мечта болельщиков «Спартака» о возвращении в команду Квинси Промеса всё ближе к воплощению. Как сообщил «Sport24», переговоры между московским клубом и «Аяксом» близки к завершению, а сумма трансфера составит около 12 млн евро. Сам 29-летний вингер уже сообщил партнёрам, что вскоре может покинуть команду.

Косвенное подтверждение предстоящего трансфера – тот факт, что сегодня Промес не попал в основу «Аякса» на встречу 18-го тура Эредивизии с «Фортуной» в Ситтарде. Он вышел на замену лишь на 86-й минуте и помог амстердамцам удержать победу со счётом 2:1. До этого Квинси играл с первых минут во всех матчах 2021 года: с ПСВ, «Твенте» и «Фейеноордом» в чемпионате Нидерландов и с АЗ в Кубке страны. Вообще в нынешнем сезоне бывший и, вероятно, будущий спартаковец принял участие в 24 играх разных турниров (включая Лигу чемпионов), забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» уже более месяца ведёт переговоры о возвращении Промеса. Инициатором их называют непосредственно владельца московского клуба Леонида Федуна. Сначала красно-белые хотели взять вингера в аренду, однако руководство «Аякса» отказалось от этого предложение и готово только к продаже игрока. В середине января «Спартак» официально подтвердил, что договаривается по Квинси.



«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», – сказал директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

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Естественно, «Аякс» стремится вернуть большую часть из тех 15,7 млн евро, которые, по данным Transfermarkt, заплатил «Севилье» за Промеса летом 2019-го. Но ни «Спартак», ни другие потенциальные покупатели (ходят слухи также об интересе к вингеру со стороны «Галатасарая») не намерены столько платить. Кстати, и «Севилья» понесла полтора года назад потери на трансфере Квинси, так как в августе 2018-го выкупала его у московского клуба за 21 млн евро.



Федун в июле 2019-го объяснял, почему не стал возвращать Промеса из «Севильи»:



«Продать игрока за 21 млн евро и купить обратно за 17 млн – какой смысл? Надо своих растить. Чтобы клуб развивался, он должен воспитывать футболистов и их продавать. И выйти на позитивный баланс продаж. Брать молодых, их раскручивать и продавать. Теперь все трансферы, которые мы будем делать, это молодые и перспективные игроки, которые имеют перспективу для роста и последующей перепродажи», – утверждал владелец «Спартака» в интервью для «Спорт-Экспресса». Однако по каким-то причинам поменял своё мнение. Наверное, ужасная декабрьская игра команды Доменико Тедеско в Санкт-Петербурге заставила Федуна признаться самому себе, что без игроков калибра Промеса претендовать на золото РПЛ и попадание в Лигу чемпионов всё-таки невозможно.

По слухам, Квинси просит очень солидную зарплату, но владелец «Спартака» готов сделать снайпера самым высокооплачиваемым игроком команды. Промес станет девятым легионеров в составе красно-белых после Самуэля Жиго, Айртона, Алекса Крала, Остона Урунова, Виктора Мозеса, Джордана Ларссона, Эсекьеля Понсе и своего соотечественника Йоррита Хендрикса. Это значит, что от кого-то из иностранцев красно-белые откажутся. Очевидно, лишним в заявке окажется Урунов. Про перспективы Педро Роши при таких условиях и рассуждать бессмысленно.

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По своему функционалу Промес, по сути, замена Александру Кокорину, которого «Спартак» продаёт в «Фиорентину». Напомним, российский нападающий во вторник пройдёт медосмотр для «фиалок», после чего должен подписать контракт на 3,5 года. Голландец в сравнении с российским форвардом оставил в истории красно-белых куда более заметный след: выиграл золото РПЛ, забил 66 голов и сделал 33 голевые передачи в 135 матчах. Трансфер Квинси будет топовым для «Спартака».