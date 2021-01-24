«Манчестер Юнайтед» снова великий? Лидер АПЛ выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии!

Неделю назад «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» выдали не слишком яркие 0:0 в матче чемпионата Англии на «Энфилде». Та ничья стала частью безвыигрышной серии чемпиона, которая теперь уже выросла до пяти матчей. Команда Юргена Клоппа не забивает на протяжении четырёх туров АПЛ (у красных этого не случалось с 2000 года), впервые за 68 матчей уступила дома.



Вот на таком негативном фоне «Ливерпуль» отправился на «Олд Траффорд», чтобы сыграть в 1/16 финала Кубка Англии.

«Когда ты добиваешься успеха, который был у нас, есть два направления. Первое – показывать тот же самый уровень, а это сложно. Второе – играть чуть хуже. Но прямо сейчас это ощущается как «гораздо хуже», и мы должны это менять», – отмечал Клопп перед битвой с «Манчестер Юнайтед».

Зрелище для избранных. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» продали скучный продукт От матча чемпиона с лидером АПЛ ожидали более зажигательного футбола.

Разумеется, в кубковом матче составы «МЮ» и «Ливерпуля» немного отличались от тех, что были в очной встрече в АПЛ. Уле-Гуннар Сульшер дал шанс Дину Хендерсону, Донни ван де Беку, Мэйсону Гринвуду и Эдинсону Кавани. Клопп на сей раз выпустил Риса Уильямса, Джеймса Милнера и Кёртиса Джонса.

В домашней игре «Манчестер Юнайтед» был с первых минут инициативнее, чем неделю назад в гостях. На тот момент, когда «Ливерпуль» открыл счёт, команда Сульшера, к примеру, владела мячом 55% игрового времени. Сравните с 34% владения до перерыва на «Энфилде». Манкунианцы хорошо использовали всю ширину поля, выходя через опорных полузащитников. Поэтому забитый Мохамедом Салахом мяч оказался немного неожиданным, хотя «Ливерпуль» пару-тройку раз был близок к тому, чтобы поймать на ошибке Поля Погба и Скотта Мактоминая. Но гол пришёл в результате другой ситуации. Сперва «МЮ» не хватило людей для высокого прессинга в начале атаке команды Клоппа (гости получили преимущество четыре в два за счёт смещения центрхавов), а потом в эпизоде не разобрались Люк Шоу и Виктор Линделёф. Левый защитник отпустил Салаха, видимо, рассчитывая на офсайд, а центральный создал глубину. Египтянин, получив классную разрезающую передачу от Роберто Фирмино, воспользовался появившейся зоной у чужих ворот.



Справедливо, что манкунианцы достаточно быстро отыгрались. В эпизоде на 26-й минуте и Погба заслужил похвалу за отбор, и Маркус Рашфорд за грамотную паузу и идеальную передачу, и Мэйсон Гринвуд за прекрасное завершение. До этого Гринвуд запорол пару моментов, играя в стиле «бил, бью и буду бить». Вряд ли молодой англичанин знаком с творчеством Александра Кержакова, но так или иначе партнёров он мог бы замечать лучше. С другой стороны, Мэйсон здорово находил возможность для обострения: просил вроде бы мяч в ноги, а потом резко открывался за спину защитнику.



Два гола вскрыли игру, которая была более зрелищной, чем недавний матч АПЛ. После первого тайма «МЮ» вёл по ударам – 10-6 (в створ – 2-2). Однако шансы выиграть эти 45 минут имели обе команды.

Вратарь из Англии забил потрясающий гол. И попал в Книгу рекордов Гиннесса Но Том Кинг даже не праздновал свой гол.

Быстрый гол «Манчестер Юнайтед» в дебюте второго тайма – отчасти стечение обстоятельств, отчасти отражение игры команд. Манкунианцам повезло с отскоками, да и молодой Уильямс мог бы успешнее действовать на перехвате. Но опять же, хозяева забили за счёт стремления быстро доставлять мяч вперёд и широкого расположения форвардов. «Ливерпуль» в лучшей форме сыграл бы эффективнее в прессинге при ауте соперника.



Но и «Ливерпуль» быстро ответил на гол «МЮ». Да, Кавани совершил очень грубую для игрока его опыта и класса ошибку, отдав неточную передачу поперёк поля, но как же здорово сыграл Милнер! 35-летний ветеран смотрится по движению чуть ли не самым свежим в составе чемпионов, поскольку редко попадает в основу. В моменте с голом на 58-й минуте именно он перехватил мяч, а в завершающей стадии атаки придумал «пас без касания», благодаря которому Салах смог оформить дубль.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч Премьер»

При счёте 2:2 Клопп бросил в бой Садио Мане, а Сульшер – Бруну Фернандеша. Сыгравший вместо португальца Донни ван де Бек не стал полноценной заменой Фернандешу с точки зрения созидания, хотя нужный объём давал. Норвежский тренер «МЮ» признавался: он не может сказать, что ван де Бек счастлив в Манчестере. Наверное, сегодня вечером настроение голландца останется хмурым. Бруну забил уже через 12 минут после выхода на поле, блестяще исполнив штрафной. Кавани тоже молодец, исправился за ошибку: уругваец заработал стандарт, перехитрив Фабиньо.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч Премьер»

На «Олд Траффорд» команды сыграли веселее, чем на «Энфилде», подарив яркое, увлекательное зрелище. Во втором тайме «Ливерпуль» перебил «МЮ» – 7-4 (в створ – 4-3), но в концовке казался каким-то потерянным, а замены от Клоппа не усилили игру. «МЮ» был ближе к голу, когда Кавани пробил в штангу с паса Фернандеша, и победил, выбив конкурента в борьбе за трофей.