«Я очень злой нападающий». Соболев – о первом годе в «Спартаке»

Александр Соболев на сборах «Спартака» в Дубае – громкий и активный.



🇦🇪 Поучаствовал в броске тренера по физподготовке в бассейн.

🇦🇪 Прыгнул туда же вместе с Жекой Савиным.

🇦🇪 На последнюю тренировку перед тремя выходными вышел в натянутых до пупка шортах – расплачивался за спор с Жиго.

Все эти кувырки и эмоции – после сбитой первой части сезона: 5+1 в 12 матчах РПЛ (половина из которых – в запасе); травма коленного сустава на разминке в сборной и операция в Риме; потеря близкого человека.



Теперь Соболев – на месте. Бежит, бодается и рассекает защитников при помощи футбольной злости. И вот его интервью-осмысление про позицию, ту самую злость и жизнь в «Спартаке» – с подробностями про самого болтливого игрока и тренера-убийцу.

Год Соболева в «Спартаке»: перформанс в раздевалке, психология игрока замены, скорый уход Тедеско

– Саша, привет! Скоро год с момента, как ты пришёл в «Спартак». Вспомни худший и лучший моменты.

– Лучший – начало этого сезона, когда я играл, мы постоянно побеждали и в хорошем настроении шли в верху таблицы. Потом я получил травму, она маленько затмила этот позитив – вот как раз худший момент.



А так в «Спартаке» каждый день счастливый, но отдельно бы выделил кубковую победу над ЦСКА в прошлом сезоне, после которой мы в следующем раунде поехали в Петербург – а там раздевалку оформили в красном цвете, выложили «Один за всех и все за одного». Наш клуб подготовил мотивирующие плакаты – это было классно и прямо зарядило! И я подумал: «Круто, что играю в этой команде».

– Бакаев говорил, что играть в «Спартаке» – это кайф и пресс одновременно. Ты это чувствуешь?

– Играть в «Спартаке» и правда кайф, ты всё время на виду, часто узнают на улице и желают удачи. А в плане пресса я уже говорил – не слежу за новостями, стараюсь не читать ни хорошее, ни плохое, чтобы спокойно играть в футбол. На меня это не давит.



– Ты говорил, что Тедеско называет состав максимально близко к игре. В других клубах не так?

– Обычно за три-четыре дня до матча тренер наигрывает состав, и на 80-90% понятно, какие игроки выйдут в старте. А у Доменико я перед каждой игрой думаю, что не в составе. Возможно, это и хорошо: стараюсь доказывать, что это я должен попасть в старт. И когда прихожу на установку на стадионе, то жду, когда же тренер назовёт нападающих: слышу свою фамилию и расслабляюсь.



Именно расслабляюсь. Я же очень хочу играть!



– Бьёт ли по психологии, когда выходишь в конце матча? Или наоборот думаешь, что за эти 20 минут нужно съесть всех, кого только можно?

– Кого-то, может, и бьёт. Конечно, всегда хочется играть в старте и как можно больше. Если тренер дал тебе 10 минут, значит, за них нужно показать себя максимально – чтобы в следующей игре он дал тебе 15 минут. Для меня это действует так.



Вот против «Локомотива» я вышел на 30 минут, забил гол, мы победили. У выходов с замены есть же и свои плюсы: нападающий злее, хочет ещё сильнее доказать и забить.

– Тебя удивило заявление Тедеско после матча с «Зенитом», что в конце сезона он уйдёт?

– Да, конечно.



Но, возможно, мы хорошо закончим сезон, и он захочет остаться – никто этого не исключает. Тренируемся дальше, Доменико – наш тренер, мы – его игроки.

– А ты злой нападающий?

– Очень злой. В игре и вне её два разных человека. Нападающий должен быть злым и голодным. Я это ощущаю с детства: когда проигрываю, у меня всё кипит, игровая злость мотивирует меня на новые голы. Пока иду до раздевалки, остываю.



Нападающий – одна из самых тяжёлых позиций на поле: помимо удара по воротам тебе нужно зацепиться за мяч. От тебя ждут голов, нужно прессинговать, забирать мячи, всегда быть активным. При этом у тебя мало времени и пространства – тебя жмут и душат. Риск и отсутствие пространства – для нас это обычное дело.

– Ты говорил, что в детстве тебе нравился Дрогба. Он злой нападающий?

– Думаю, все нападающий злые. Мне нравятся Златан, Суарес, Диего Коста – вот кто злые, некоторые из них даже кусаются. Защитники играют против нас очень жёстко: подтолкнут локотком, ты заведёшься, они вместе с тобой. В итоге все вокруг злые.



В «Крыльях» я играл в паре с Сергеем Корниленко. Вот он раза в три минимум злее меня. Когда мы с ним в паре – это ад для защитников. Это на базе он кормит котиков, зато в игре…

«Проставился в бане под «Жигулёвское», раки и корюшку». Корниленко тащит «Крылья» в РПЛ Рассказал, как в Англии о нём заботилась 80-летняя соседка.

– Твоя злость на поле выражается в использовании локтей?

– Сейчас ужесточают правила в плане локтей – можно получить жёлтую карточку за любое касание лица. Но ты это делаешь непроизвольно: всегда случайно, никогда об этом думаешь.



– Что ты кричишь, когда забиваешь?

– Ничего. Последний раз что-то кричал, когда забил «Зениту» в Кубке. Сначала гол отменили, потом мы сразу забили – эмоции были такими, что я тянул: «Даааа!»



– Чему ты как нападающий научился у Кокорина?

– Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился, – возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне.

– Как вы отдохнули с Кокориным на Мальдивах?

– Ходили с детьми на пляж, играли в теннис, отдыхать всегда хорошо, хаха.



– Во время отпуска обсуждал интерес «Фиорентины» и будущий трансфер?

– Когда про Сашу появляются слухи, я никогда его о них не спрашиваю. Про Италию – особенно. Зато перед отъездом маленько посидели, пошутили – он и поехал. Его номер в гостинице, кстати, свободен ещё несколько дней.

Про симуляцию

– Видел, как Радимов в «Инстаграме» решил тебя поддеть, показав моменты, где ты симулируешь?

– Видел, да. Отнёсся к этому с юмором – выложил и выложил.



– Что ответишь Радимову и тем, кто в комментариях писал, что Александр Соболев дельфин?

– У каждого своё мнение. Футбол не только игра, но и хитрость. И вообще, сейчас есть VAR. Условно, ты упал в штрафной, симулировал – поставили пенальти. Посмотрели VAR – пенальти отменили. О какой симуляции речь? Не понимаю.

Травма в сборной, баня с Черчесовым, баня с Кокориным, крик во время массажа

– Так получилось, что твоя травма колена немного поссорила «Спартак» и сборную России.

– Да, я слышал, но не скажу, что прямо поссорила – просто перед игрой произошла блокада колена.



Как это было: готовились к игре, встаю на разминку, заклинило колено. Это могло произойти где угодно: в сборной или на отдыхе. Предлагаю закрыть тему. Просто скажу, что чувствую себя отлично, стал чаще и тщательнее закачивать колено, чтобы травма не повторилась.

Александр Соболев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Правда, что в сборной России можно сходить в баню с тренерским штабом?

– Как это происходит: в 12:30 – обед, с 13:30 до 16 часов – восстановительные процедуры. Кто-то посещает массаж, кто-то – бассейн. Мы, условно, идём в баню, к нам приходит Станислав Саламович. Парится, делится историями.



– Кто из твоих знакомых футболистов и тренеров главный банщик?

– Кокорин всё знает. Постоянно ходит в баню, и я с ним.



– В общественной бане был?

– Да, в «Сандунах». Там классно!



– В чём кайф общественной бани?

– Просто с народом побыть, хаха.



– И ещё про восстановление. В «Спартаке» нельзя пользоваться телефоном во время массажей. Это почему?

– Надо расслабляться плюс важен контакт с массажистом. Не забывайте, что массаж в спа – это релакс и удовольствия, а массаж в спорте – очень болезненный, тебе 20-30 минут разбивают мышцы, так что не очень люблю это дело – даже бывает, что кричу. Мышцы забиты, на них давят, больно.

Весёлое про «Спартак»: певец Джикия, тренер по прозвищу ЧП

– Кто в «Спартаке» самый болтливый на поле?

– Умяров просто не замолкает, всё время подсказывает.



– Вашего тренера по физподготовке Владимира Чепзановича называют зверем – он действительно зверь или это пресс-служба так шутит?

– Я его по-доброму называю ЧП. В душе мы его, конечно, ненавидим, даже кидали в бассейн – мстили за то, как он нас гоняет. Но я вижу и знаю, что он делает очень большую работу, анализирует все наши показатели – он очень классный специалист.



– Наверняка у вас есть застолья, ходите командой в рестораны. Кто главный конферансье?

– Джикия, Жиго или я можем сказать какую-то фигню – все будут смеяться.

Георгий Джикия Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Представим, что «Спартак» всем составом идет в караоке. Кто будет выбирать музыку?

– Джикия, 100%. Он возьмёт микрофон, будет петь, наберёт баллы, сядет за стол. Джика очень хорошо поёт, у него есть голос.



– А что он поёт?

– Да всё! Лепса какого-нибудь.

Как стал отцом в 20 лет и о чём мечтает в 23?

– Вспомни лучшие и худшие условия сборов.

– Не могу назвать худшие – в детстве у всех обычные лагеря. А лучшие – что в Дубае, что в Турции, что где-то ещё. Сборы на то и сборы, чтобы ты не сильно чувствовал, где находишься: у тебя тренировки, тренировки, тренировки.

Александр Соболев на сборах Фото: spartak.com

Вот до сборов отдыхал в Дубае: приехали папа с сестрой и жена с ребёнком, жили все вместе дружной компанией. До вечера на пляже, потом в ресторан. А когда я здесь тренируюсь, то не вижу ни города, ни ресторанов.



– Строил замки из песка?

– Конечно, строил вместе с ребёнком. Мы с ним постоянно во что-то играем: войнушки, гонки. Правда, сын ещё не дорос до полнометражных мультиков, но ему всё равно предлагаю: «Давай «Тачки» посмотрим?» Говорит, что не хочет.



– Ты очень молодой папа. Как тебе отцовство?

– Для нынешнего общества я, наверное, молодой папа. У меня отец 77-го года рождения, я – 97-го, сын – 2017-го – рождаемся через 20 лет, хаха.



Когда родился ребёнок, конечно, я не был готов. Никто не будет готов в таком возрасте. Но я учусь, помогают родители, привык к отцовству настолько, что и представить не могу, что у меня когда-то не было сына.



Хочу быть таким отцом, чтобы дети меня любили и гордились. В принципе, я действую по такому плану.

Александр Соболев с сыном Фото: instagram.com/a.sobolev97

– Кстати, про детей. Какие зимние забавы были у вас в Барнауле?

– Рыли в снегу пещеры, катался с мамой на лыжах, вставал на горные, каждый день играл на коробке в хоккей – со снегом попробовал всё, что можно.



– Какая у тебя мечта?

– Выиграть со «Спартаком» чемпионство, закрепиться в сборной. Чтобы родители, жена и сын мною гордились и всегда были счастливы.