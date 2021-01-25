Удаление Месси? Гениальный Черенков в последнем сезоне за «Спартак» тоже полез в драку

И, может быть, именно его отсутствие помешало «Спартаку» выиграть свой первый еврокубок.

Это не то чтобы прямая параллель – хотя общего, если подумать, много. Скорее – желание рассказать историю. Вспомнить – пока Месси прощается со своей дисквалификацией за нервный срыв в испанском Суперкубке (и первую красную карточку в составе «Барсы»), как однажды за похожий проступок удалили с поля другого гениального футболиста и добрейшей души человека – Фёдора Черенкова весной 1993 года в еврокубковом матче «Спартака» с «Фейеноордом».

Незабываемый дубль Черенкова «Астон Вилле». Как «Спартак» обыграл топ-клуб Европы Английская команда за год до этого стала победителем Кубка чемпионов.

Это был самый закат карьеры Черенкова. Он уже давно и серьёзно болел и полностью пропустил предыдущий сезон. В 93-м в 33 года решил вернуться. «Я долго беседовал с ним, внушал, что он нужен «Спартаку», — вспомнит в автобиографии Романцев.

«Спартак» тогда был хорош. Команда, представлявшая едва ли не оптимальный сплав опыта и молодости, уверенно выиграла первый чемпионат России (всего одно поражение за год) и была на многое способна в Европе.

Осенью 92-го красно-белые в Кубке кубков прошли «Авенир» из Люксембурга и грозный «Ливерпуль». А уже весной в первом четвертьфинале в Голландии обыграли «Фейеноорд» — 1:0. Черенков в Роттердам не летал.

Ответный матч будет под угрозой срыва из-за неудовлетворительного состояния газона в «Лужниках». В итоге голландцы согласятся перенести игру с 17 на 18 марта и провести её на торпедовском стадионе на Восточной улице.

Федор выйдет в стартовом составе. К тому времени он уже отыграет два тура в чемпионате – полчаса в Ростове и все 90 минут со ставропольским «Динамо» (первый матч без замен за полтора года).

Фото: РИА Новости

«Спартак» лишь в концовке дожмёт соперника – при счете 1:1 на 81-й минуте забьет Карпин, а на 89-й отличится Радченко. Но третий гол состоится уже без Черенкова – на 86-й минуте французский судья Кинью удалит с поля и спартаковца, и защитника гостей Ван Гоббеля по прозвищу Танк. В отчете «Спорт-Экспресса» этому эпизоду будут посвящены два коротких предложения: «Страсти накаляются. Голландцы провоцируют Черенкова, и он вместе с ван Гоббелем получает красную карточку».

На самом деле команды едва не сойдутся стенка на стенку у ворот «Фейеноорда». Ледяхов будет отталкивать Ван Гоббеля, вратарь Де Гуй - о чём-то спорить с Черенковым, Кинью — всех разнимать… Сам Фёдор будет показывать на нижнюю губу – мол, голландец ударил его локтем в лицо. И всё рваться к громиле Ван Гоббелю для выяснения отношений. Ситуация будет настолько накалённой и дикой (джентльмен Черенков вышел из себя и машет кулаками!), что Романцеву придётся выскакивать к бровке и подзывать Фёдора.

«Раз Фёдор пришёл драться – куда это годится!» Романцев вспоминает о Черенкове Истории про «сына полка», красную карточку, женитьбу и конкурс двойников.

Для Черенкова это будет вторая красная карточка в карьере – до матча с греческим АЕКом осенью 1991-го за все годы в футболе он получит только два предупреждения. А с греками случится похожая история. В середине второго тайма при счёте 0:0 (матч так и закончится без забитых мячей) защитник гостей Манолас, опекавший Фёдора, в очередной раз грубо сфолит (в центре поля подкатится сзади), после чего капитан «Спартака», не выдержав, то ли ударит его, то ли оттолкнет. Венгерский судья Хартман не станет разбираться в случившемся, и тут же попросит спартаковца на выход. В репортаже «Футбольного обозрения» именно рефери будет признан главным виновником инцидента: «Серия ударов по ногам, вовремя не остановленная судьёй, привела к тому, что всегда рассудительный и спокойный Черенков не сдержался, ударил обидчика и впервые в своей футбольной жизни был удалён с поля».

У корреспондента «Советского спорта» Геннадия Ларчикова по горячим следам состоится такой разговор с игроком:

— Что случилось? — поинтересовался я у уходившего в раздевалку Черенкова. Вид у него, должен заметить, был подавленный — то ли Фёдор винил себя, то ли был угнетён несправедливостью арбитра.



— У меня сейчас такое состояние, что и говорить не хочется.



— Но в этом моменте ничего особенного вроде бы и не было?



— А это вы видите? — не выдержал Черенков и показал большое красно-синее пятно на левой ноге.



— Но ведь били вас, а не вы?



— Судья считает иначе.

Много лет спустя в книге «Спартаковские исповеди» Черенков вернётся к своим удалениям: «Неприятно вспоминать. Бьют в игре – нужно спокойно реагировать. Но я не выдерживал, и винить могу только себя. Видимо, в обоих случаях наслоились две вещи – с одной стороны, то, как соперники били, и, с другой, то, что мы сами никак не могли забить».

Версия Романцева: «Черенкова вообще частенько провоцировали. Он же производил впечатление медлительного, тягучего футболиста. Вроде соперник бросается на него, а у Федьки реакция была сумасшедшая – он успевал проталкивать мяч и, как правило, прилично получал по ногам».

Без Черенкова «Спартак» проиграет АЕКу в Греции 1:2 и закончит свое выступление в Кубке УЕФА. С Кубком Кубков весной 93-го по большому счету произойдет то же самое. За удаление в игре с «Фейеноордом» Федор получит дисквалификацию аж на 4 матча и не сможет помочь «Спартаку» в обоих полуфиналах против бельгийского «Антверпена».

Стоит ли напоминать, каким ужасом завершится для москвичей ответный поединок в Бельгии? После домашней победы 1:0 красно-белые быстро откроют счет, но уже к концу первого тайма исчерпают лимит замен – из-за травм придётся заменить Радченко и Попова. Вот тут бы «Спартаку» и пригодился опыт Черенкова. Но Романцев сможет выпустить на поле лишь необстрелянных Гашкина и Бакшеева. Всё закончится скандальным соло португальского судьи Короаду и поражением 1:3. В финал на «Уэмбли», который был так близок, отправится «Антверпен».

Могли ли «Спартак» умышленно сплавить? Разбираемся, как его не пустили в финал еврокубков Романцеву до сих пор больно, когда ему напоминают про «Антверпен». Мы узнали новые подробности той истории.

А Черенков выйдет на замену уже в следующем матче после бельгийского кошмара – против «Динамо» в чемпионате России. «Спартак» уверенно выиграет в дерби — 3:0.

«Понятно, что он уже был не таким, как раньше. Но я всё равно ставил его – порой из-за болельщиков. Люди Фёдора любили», — напишет Романцев.

В золотом чемпионате-1993 Черенков примет участие в 32 матчах из 34. Больше в «Спартаке» – 33 игры – проведёт только Писарев. Рекордную планку по количеству матчей за красно-белых Черенков поднимет на отметку 514 игр.

При этом целиком он проведёт только 6 матчей. И в свой последний выход — 7 ноября 1993 года против «Ростсельмаша» в «Лужниках» – отыграет всего 11 минут. Выйдет на поле на 57-й, но уже на 68-й будет заменён. И всё…

Станет ли этот сезон последним для Месси в «Барселоне», мы тоже скоро узнае