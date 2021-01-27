В чём нужно превзойти соперника, чтобы выиграть АПЛ? Цифры опровергают мифы

Начать хотим с краткой истории автора, небольшой победы «Чемпионата» в прошлом году. Тимофей Ушанский писал на нашем портале о малоизвестных, но хорошо показывающих себя футболистах.

Вышел целый цикл его статей об игроках разных амплуа, вот одна из них.

Топ опорников для «Спартака», «Зенита» и ЦСКА. Нашли улучшенную версию Вернблума Необязательно покупать Хедиру — есть кандидаты моложе и дешевле.

Не знаем точно, эту статью или одну из предыдущих прочитали в селекционном отделе ЦСКА, но факт: нашего автора взяли на работу скаутом-аналитиком в столичный клуб.

Именно в связи с этим цикл материалов про игроков оборвался на опорниках. Теперь его отчёты хранятся в сейфе ЦСКА, но ему никто не запрещает писать о командной статистике. С возвращением на «Чемпионат», Тимофей. Далее ему слово.

***

Старая гвардия до сих пор связывает английский футбол с фирменными кроссами в штрафную, большими объёмами единоборств и «дождливыми вечерами в Стоке».

Оцифруем все матчи лиги последних пяти лет, чтобы понять, что на самом деле характеризует самую конкурентную лигу Европы.

Небольшое допущение данного исследования: под анализ попали матчи 20 участников этого сезона в рамках Премьер-лиги за последние пять лет. Поэтому у «Фулхэма», «Шеффилда» и, особенно, «Лидса» — малая выборка игр для серьёзных выводов.

Метод исследования

Часто коллеги по цеху используют для сравнения команд средние показатели за матч. Например, средний xG за матч «Ливерпуля» в сезоне-2020/21 – 1,95. Много? Много.

Но футбол нельзя анализировать как накопительную игру (накопил один показатель, накопил другой и победил). Такой аналитический подход возможен лишь в видах спорта, где отсутствует прямое противодействие со стороны соперника (например, в гимнастике или в фигурном катании).

В футболе важно не накопление тех или иных показателей, а превосходство в них над соперником. В связи с этим выработан метод «дуэлей», смысл которого заключается в том, чтобы фиксировать каждый матч как противостояние команд в 70 показателях (именно столько значимых показателей командной игры собирает сейчас платформа WYScout).

Каждый матч записывается как 70 дуэлей с разными результатами (по xG выиграла команда 1, по ударам в створ ничья, по темпу игры — команда 2, и так 70 раз). Победа в дуэли присваивается при опредёленном превосходстве одного соперника над другим. Например, в показателе xG это превосходство должно быть минимум 30%. В показателе владения мячом минимум 53 на 47 и т. д. Если разница меньше, присваивается ничья.

В результате можно увидеть, превосходство соперника в каких показателях чаще всего приводят к победе или к набранным очкам.

Часть 1. Самые важные метрики в АПЛ, влияющие на результат матча

Вот такой общий слепок лиги. В следующих статьях мы будем рассматривать другие европейские чемпионаты, и вы увидите существенные различия в стилистике. А сейчас приступим к детальному анализу лиги по нескольким показателям.

Удары в створ

Показатель «частота лидерства» показывает, в какой доле матчей команда одерживает чистую победу по показателю «удары в створ». Как видите, в создании голевых моментов, заканчивающихся ударами в створ, более всего преуспевают «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» — с достаточно серьёзным отрывом от основной группы.

«Реализация лидерства» — какой процент матчей, в которых команда лидирует по ударам в створ, она доводит до победы. Здесь интересно лидерство «Тоттенхэма» и возникновение «Вест Хэма» в лидирующей группе.

xG (недаром его придумали в «Ливерпуле»)

Показатель xG говорит нам о количестве и качестве выведения игроков на опасный удар.

Рейтинг этого показателя отражает мастерство больших клубов не только создавать ситуации перевеса по xG, но и реализовывать такие лидерства. В числе залётных гостей в этом списке лишь «Лидс» Марсело Бьельсы, чью выборку нельзя считать достаточной для анализа.

Интересная ситуация наблюдается в «Арсенале». В то время как в прессе создан миф о губительной реализации «канониров», статистика показывает: в последние пять лет «Арсенал» недостаточно доминантен в xG-дуэлях.

Контратаки

Контратакой Wyscout считает любую быструю атаку, начавшуюся с перехвата мяча. Нет никакого противоречия в лидерстве по владению мячом и одновременном лидерстве по количеству контратак. Например, в Германии большое количество дуэлей по количеству контратак выигрывает «Боруссия» Дортмунд, несмотря на высокие показатели владения.

В дуэлях по количеству контратак в Англии с большим отрывом лидируют «волки». При этом реализация лидерства у них на среднем для лиги уровне. Забавно выглядит, даже с учётом малой выборки, последнее место «Лидса» в дуэлях и при этом 100 процентов набранных очков в тех матчах, где эти дуэли удаётся выиграть.

Так ли эффективен на самом деле для команды Марсело Бьельсы тотальный контроль? Попробуем найти ответ на этот вопрос.

Позиционные атаки с ударами

Метрика позиционных атак среди важных в современном футболе довольно редка. В Российской Премьер-Лиге метрик, связанных с позиционными атаками, не будет и в числе первых 20.

Результаты говорят нам о наличии абсолютного гегемона позиционной игры в Англии, о чём мы и так догадывались. И снова «Арсенал» высоко в списке реализации преимуществ и с серьёзным отрывом в рейтинге дуэлей. Уважаемые боссы «Арсенала», а проблема вашего клуба точно в реализации моментов?

Часть 2. «Мусорные» лидерства

В этом разделе рассмотрим метрики, которые не входят в число важнейших, но пресса и даже тренеры часто уповают на то, что одна команда превзошла другую в этом показателе, а победы так и не случилось.

Процент владения мячом

Используем любимый, ещё не отживший штамп журналистики — «посмотрите на владение». Показатель владения мячом занимает 27-е место из 70 в списке важных игровых метрик при оценке игры команд АПЛ.

Бьельса выше Клоппа в искусстве забрать мяч и ниже Карло Анчелотти в знании, что с этим мячом делать для достижения победы. «Ливерпуль» и «Сити» в световых годах от всех остальных в реализации преимущества владения.

PPDA

Метрика PPDA показывает, сколько оборонительных действий (попыток отбора, перехвата, единоборств, подкатов) совершает твоя команда в ответ на передачи оппонента в финальных 60% поля.

Если просто, показывает насколько высоко и активно твоя команда играет в прессинге. Создание этой метрики вызвало фурор среди футбольных аналитиков: «Наконец-то прессинг можно оцифровать!»

Вместе с этим стало понятно: оцифровать можно, но высокий прессинг имеет малое влияние на результат игры.

В АПЛ важность этой метрики на 28-м месте из 70.

И вновь «Лидс» очень точно расставляет игровые приоритеты и рационально тратит силы на поле.

Темп игры

Темп игры рассчитывается как количество передач за чистое время владения мячом.

Господа присяжные заседатели! Не будем отвлекаться на Бьельсу. Очевидно, что он художник, абсолютно отвязанный от результата и игровых реалий Премьер-лиги. Он будет владеть мячом так быстро и так долго, как может его команда. Он будет отбирать мяч так высоко и быстро, как хочет. Потому что в этом славном городе нет человека, готового перечить El Loco.

Процент выигранных единоборств

Напоследок оставим самый большой миф об АПЛ: чтобы выигрывать в АПЛ, нужно выигрывать большое количество единоборств.



Вот статистика, которая отражает истинное положение дел.

Два гегемона английского футбола последних лет — середнячки в показателе выигранных единоборств.

Если вернуться к общему рейтингу важных характеристик, увидим:

процент выигранных единоборств — 38-е место;

процент выигранных верховых единоборств — 34-е;

процент выигранных единоборств в атаке – 54-е.

Вот такая она, АПЛ последних пяти лет.

Вполне футбольная лига, с высокой важностью умения построить позиционную и контрпозиционную игру. Уже давно не «бей-беги» и не «борись-толкайся».

Применима ли эта методика при анализе соперника?

Очевидно да.

Большинство современных аналитиков разбирают последние несколько матчей соперника. Таким образом удаётся понять текущую модель игры оппонента, форму их лидеров.

При этом упускается важный момент — анализ хронических проблем команды соперника. Проблем, которые можно увидеть только на дистанции.

Когда это просчитано, становятся очевидными две стратегии противодействия.

Первая — не дать сопернику сделать что-то из того, что он умеет.

Вторая — позволить сопернику делать то, что не приближает его к победе, и свести его игру к ожидаемой потере очков.

Обыграть соперника в дуэли «по заказу» сложно.

Проиграть сопернику в тех компонентах, которые не важны для победы, проще простого. Но для этого нужно знать, в чём выгодно проиграть.

В одной из ближайших статей разберём, как эффективно противодействовать какой-нибудь непобедимой европейской команде.

Делайте заказы в комментариях.