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Трансфер Кокорина в «Фиорентину»: 10 российских футболистов, игравших в чемпионате Италии раньше

Трансфер Кокорина в «Фиорентину»
«Чемпионат»
Вспомните всех россиян, которые играли в чемпионате Италии до Кокорина? Тест
За 30 лет таких счастливцев набралось всего 10. Кокорин — одиннадцатый.
Футбол / Италия 0
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То, во что до последнего отказывались верить даже самые отъявленные оптимисты из числа персональных поклонников Кокорина, свершилось: Александр благополучно прошёл медосмотр и подписал контракт с «Фиорентиной». Он отправляется в, быть может, самое увлекательное и одновременно тяжёлое путешествие в карьере — по Серии А. В чемпионате Италии было не так много наших соотечественников, а историй безоговорочного успеха — ещё меньше. За 30 лет всего 10 российских футболистов достигали высшего дивизиона кальчо. Провожая Кокорина на Апеннины, вспомним поимённо всех его предшественников. Задача, предупреждаем, не из лёгких. Поэтому сразу две подсказки: название команды (команд) и годы выступлений в Серии А. Вам остаётся только вписать фамилии. Вперёд!

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