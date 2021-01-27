Вспомните всех россиян, которые играли в чемпионате Италии до Кокорина? Тест

То, во что до последнего отказывались верить даже самые отъявленные оптимисты из числа персональных поклонников Кокорина, свершилось: Александр благополучно прошёл медосмотр и подписал контракт с «Фиорентиной». Он отправляется в, быть может, самое увлекательное и одновременно тяжёлое путешествие в карьере — по Серии А. В чемпионате Италии было не так много наших соотечественников, а историй безоговорочного успеха — ещё меньше. За 30 лет всего 10 российских футболистов достигали высшего дивизиона кальчо. Провожая Кокорина на Апеннины, вспомним поимённо всех его предшественников. Задача, предупреждаем, не из лёгких. Поэтому сразу две подсказки: название команды (команд) и годы выступлений в Серии А. Вам остаётся только вписать фамилии. Вперёд!