«Челси» – заложник собственной системы. У Лэмпарда не было шансов

За игровую карьеру в «Челси» Фрэнк Лэмпард видел достаточно тренерских отставок. За преждевременные расставания Роман Абрамович потратил 110 млн фунтов. Луису Фелипе Сколари указали на дверь меньше чем через семь месяцев после назначения. Андре Виллаш-Боаш приходил новым Моуринью, но продержался лишь 256 дней. Роберто ди Маттео выиграл для клуба заветную Лигу чемпионов, но собрал вещи спустя полгода.

Недавно «Челси» был среди лидеров. Теперь – 10-й, а Лэмпард близок к увольнению Закупились крутыми футболистами, а стало хуже.

Случай итальянца – показательный. После увольнения человека, который отыграл за клуб шесть лет и только-только выиграл еврокубок, стало понятно, что руководству «Челси» плевать на традиции, семью и всё высокое. Можно было дать Роберто чуть больше времени и, возможно, получить красивую историю, но клуб чётко обозначил принципы: на первом месте результат.

Сейчас кейс повторяется. В последних восьми матчах АПЛ у «Челси» лишь две победы над «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» – это определённо похоже на кризис. Но увольнение тренера в такой момент снова выдало алчных боссов: Лэмпарда выгнали при первом же серьёзном шторме и намёке на непопадание в ЛЧ.

Фрэнк всё это уже проходил. Когда лучшему бомбардиру клуба не продлили контракт в 2014-м, он не раскис, а хлопнул дверью в «Манчестер Сити». Поэтому, возвращаясь в «Челси» тренером, Лэмпард понимал, что за имя и легендарное прошлое ему не дадут больше «жизней», чем предшественникам. Это не «Манчестер Юнайтед», где готовы методично смотреть за не всегда стабильной работой Сульшера.

«МЮ» переждал турбулентность и сейчас находится на вершине таблицы, но «Челси» нужно всё здесь и сейчас. Как только у синих начинаются проблемы, никому нет дела до перспектив и потенциала коуча, даже когда речь идёт о такой личности, как Лэмпард. В итоге получается водоворот, в котором потеряется любой специалист.

Для тренерской карьеры Фрэнка такой поворот, возможно, к лучшему. В нынешнем «Челси» он никогда бы не смог полностью рулить процессом. В лондонском клубе мнение тренера не играет определяющую роль: можно лишь высказывать пожелания и подстраиваться. По информации The Athletic, из шести новичков конкретно Лэмпарду был нужен только Бен Чилуэл.

В последнее время Фрэнку предъявляли и болельщики, и журналисты: клуб потратил 250 млн фунтов, а результата нет. Спрашивать с Лэмпарда можно было бы в том случае, если бы в «Челси» пришли Джеймс Тарковски из «Бёрнли» и Деклан Райс из «Вест Хэма» – именно этих парней хотел видеть тренер в команде. Но у Марии Грановской были другие планы.

Перед началом сезона-2020/2021 Лэмпард предупредил верхи, что борьба за чемпионство не светит. А как иначе, когда половину стартового состава нужно изменить, чтобы нашлось место дорогостоящим приобретениям? С ходу справиться с такой задачей не сможет ни один тренер. Если учесть, что пять из шести человек вообще пришли из других чемпионатов, ситуация выглядит абсурдной.

Не стоит забывать, что Лэмпарда пригласили во время трансферного бана. Без всяких усилений он в первом же сезоне вывел команду в Лигу чемпионов. Фрэнк органично вписал в состав воспитанников и доказал, что результата можно добиваться и без многомиллионных вложений. «Челси» мог навсегда избавиться от ярлыка денежного мешка, но как только финансовые операции стали доступны, всё вернулось на свои привычные места.

Лэмпс наверняка бы нашёл подход к новичкам, но «Челси» не захотел ждать. И Хаверц, и Вернер ещё достаточно молоды, им тоже нужно время. «Нельзя требовать от наших молодых футболистов быть абсолютно стабильными. Они ещё дорастут до такого уровня, но пока нужно работать», – защищал команду Фрэнк.

В «Челси» числится самый результативный фулбек АПЛ за последние 5 лет. Клубу он не нужен Поругался с Лэмпардом и не попадает даже в запас.

Лэмпарда попросили на выход во второй раз, но это вряд ли его надломит. Фрэнк показал, что умеет работать с молодёжью и способен тренировать клуб любого уровня. Когда-нибудь карты сойдутся, он получит тренерскую свободу и покажет, чего стоит на самом деле. К тому времени «Челси» сменит ещё кучу тренеров – по-другому там не умеют.