Что происходит в «Зените»? Семаку не хватает игроков, а клуб меняет менеджмент

У «Зенита» только на первый взгляд сейчас тишь-гладь да божья благодать после осенних потрясений в Лиге чемпионов. Команда Сергея Семака завершила первую часть сезона единоличным лидером РПЛ после побед над принципиальными соперниками «Динамо» и «Спартаком», а на сборах выиграла три спарринга из трёх. Но свои проблемы и задачи есть зимой 2021-го как у главного тренера, так и у санкт-петербургского клуба в целом.

Герои и неудачники. Как «Зенит» начал новый год Семак с удовольствием обкатал молодёжь в первом матче подготовительного периода.

Во-первых, Семаку на первом сборе не хватает людей. Если голкипер Андрей Лунёв и самый результативный игрок чемпионата по системе «гол+пас» Артём Дзюба не полетели в Дубай из-за положительных тестов на коронавирус, то ещё несколько футболистов выбыли из-за небольших повреждений. По этой причине в ОАЭ были довызваны два дублёра из фарм-клуба сине-бело-голубых – 18-летний защитник Себа Сазонов и 21-летний нападающий Михаил Погорелов. В воскресенье «Зенит» провёл два матча разными составами, в которых Семак в силу кадровых обстоятельств смог сделать всего по одной замене полевых игроков. Для этого пришлось задействовать Погорелова в обеих встречах.



«Зенит» – «Пахтакор» (Узбекистан) – 3:0



Состав «Зенита»: Васютин (Бязров, 66) – Прохин, Сазонов, Чистяков, Дуглас Сантос (Погорелов, 61) – Мостовой, Оздоев, Барриос, Круговой – Шамкин, Крапухин.



Голы: Мостовой, 2; Крапухин, 17; Мостовой, 57, с пенальти.



«Зенит – «Шахтёр» (Беларусь) – 2:0



Состав «Зенита»: Одоевский (Кержаков, 51) – Сутормин, Ловрен, Хотулёв, Жирков – Малком, Вендел, Кузяев, Мусаев – Погорелов (Крапухин, 67), Азмун.



Голы: Кузяев, 7; Азмун, 33.

Права на видео принадлежат ФК «Зенит». Посмотреть видео можно в "твиттере" санкт-петербургского клуба.

Вместо того чтобы наигрывать какие-то важные тактические вещи, Семак вынужден просто затыкать дыры. Тренер попросил даже поменять формат матчей – на два тайма по 40 минут. В итоге центральный защитник Данила Прохин проводит весь спарринг на правом фланге, где в официальных матчах мы вряд ли его увидим. Левый защитник Данил Круговой, меняясь местами с Андреем Мостовым, действует часть игры на позиции правого полузащитника. Левоногий центрхав Леон Мусаев превращается во флангового игрока. Опытный Деян Ловрен учит уму-разуму нового юного напарника Данилу Хотулёва, а центральной фигурой в атаке становится Станислав Крапухин, который уже одной ногой… в «Уфе»! Естественно, качество футбола «Зенита» в этих «товарняках» оставляло желать лучшего, так что счёт не должен вводить в заблуждение.

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Против «Пахтакора» и «Шахтёра» помимо Лунёва и Дзюбы не сыграли Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Себастьян Дриусси. Первые двое не принимали участия и в спарринге с «Ригой» тремя днями ранее, а Ерохин сыграл с латвийской командой всего несколько минут и получил травму. Новичков у Семака по-прежнему нет.

«Самое важное, что смогли сыграть эти игры, потому что достаточно большая группа футболистов по разным причинам отсутствует, – сказал главный тренер «Зенита». – Если по игре, то матчи разные. В утренней игре был хороший первый тайм, второй – сложнее, много брака, молодые ребята часто ошибались в передачах. Но это понятно: они вышли на поле после непростой тренировочной работы и не готовы играть на протяжении всего матча. Когда ноги тяжёлые, процент брака вырастает. Вторая игра получилась более содержательной. Полагаю, это связано с тем, что во второй группе у нас больше игроков, которые хорошо работают с мячом. Мяч лучше держался, и игра получилась более цельной. Отсутствие Дриусси? Он получил небольшое повреждение, надеюсь, что к следующей игре восстановится и сможет сыграть какое-то количество времени».



В среду «Зенит» встретится с более сильным соперником – «Уралом». После этого команда получит три выходных, а с 31 января продолжит подготовку в Дубае.



Тем временем в клубе жизнь бьёт ключом. Генеральный директор Александр Медведев остался на своём посту и находится вместе с командой в Дубае, несмотря на слухи о его уходе, но без изменений в руководстве не обошлось. Уже покинул «Зенит» исполнительный директор Павел Пивоваров, ставший гендиректором московского «Динамо». В ближайшее время той же дорогой, по имеющейся информации, проследует коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин. Оба они достаточно долго проработали в санкт-петербургском клубе, так что их уход – мини-революция для чемпионов России.

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Как стало известно «Чемпионату», новым коммерческим директором «Зенита» может стать Александр Сапега. Сын известного советского волейболиста Юрия Сапеги до этого работал в итальянской «Роме», где отвечал за международное развитие бренда. Он учился в США, но большую часть жизни провёл в Италии. Такое назначение говорит об одном: именно 29-летний Сапега будет решать для санкт-петербургского клуба задачу выхода на новые рынки. «Зенит» хочет одерживать победы не только на поле и рокировками в руководстве делает корректировку курса на рост коммерческого потенциала. Что логично – мир на месте не стоит, а разговоры о том, что российские клубы не умеют зарабатывать деньги, не стихают.



Что касается Манкина, то его опыт (как и Пивоварова) вполне может пригодиться «Динамо», которое, сравнительно недавно побывав в ФНЛ, только начинает путь в плане развития коммерческого и маркетингового направления.