«Мы не только драться умеем!» Как Хабиб зарубился в футбол с игроками «Спартака»

Ещё вчера Хабиб Нурмагомедов заинтриговал своих подписчиков в «Инстаграме», выложив пост с тренировки в Дубае с подписью «Готовлюсь к дебюту в большом футболе, жду предложений, будем рассматривать», а сегодня — «переехал в московский «Спартак».

Хабиб в тренировочном лагере «Спартака»

Чемпион UFC в лёгком весе сыграл в футбол с игроками красно-белых, Джано Ананидзе, блогером Евгением Савиным и с другими бойцами. Хабиб оказался в одной команде с Зелимханом Бакаевым и Остоном Уруновым. Им противостоял коллектив, в который входил Георгий Джикия, Аяз Гулиев, Джано Ананидзе и Евгений Савин. Победа оказалась на стороне команды Нурмагомедова, которая одолела соперников с разницей в четыре мяча. Участие Джано в этом матче в тренировочной форме «Спартака» никак не связано с возможным возвращением в клуб. Экс-футболист красно-белых находиться там по собственному желанию, об этом сообщил директор по связям с общественностью клуба Артём Фетисов в интервью «РБ Спорт». Он также сообщил, что в Дубае Гулиев восстанавливается от травмы вместе с физиотерапевтом команды.

«Если от нас был какой-то негатив, вы извините. В следующий раз мы вам обязательно дадим победу. Но в этот раз надо было показать, что мы не только драться умеем, но и в футбол тоже играть умеем. Не хотел вам настроение портить», — подытожил результат матча Хабиб.

На этом день российского бойца с игроками красно-белых не закончился. Вечером он поужинал вместе с Зелимханом Бакаевым.

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Хабиб и «Спартак»

Нурмагомедова многое связывает со «Спартаком». Осенью 2018 года он посетил домашний матч столичного клуба с «Арсеналом», но это был не первый поход Хабиба на «Открытие Арену». В 2017 году боец пришёл на игру красно-белых с «Зенитом» (2:1). «Словами не передать обстановку, которая была на стадионе. В этом году «Спартаку» нет равных, надо это признать», — поделился эмоциями после матча чемпион UFC в легком весе. Тогда Хабиб встретился с уже экс-защитником «Спартака» Дмитрием Комбаровым и обменялся футболками.

Не остался без поддержки и сам боец. В конце декабря 2017 года спартаковцы записали для Хабиба видеообращение со словами поддержки – в преддверии его боя с бразильцем Эдсоном



Барбозой. Нурмагомедов в итоге одержал уверенную победу. Помимо этого, у чемпиона UFC в лёгком весе тёплые дружеские отношения с несколькими игроками «Спартака». Об этом недавно рассказал в интервью «Чемпионату» полузащитник «Спартака», ныне арендованный «Химками», Резиаун Мирзов.



«Хабиб — один из самых популярных спортсменов в мире, который прививает молодым правильное воспитание, —сказал Мирзов. — Мне нравится, что он преподносит ислам с лучшей стороны, показывая, как себя вести спортсменам и подрастающему поколению. И, конечно, он непобеждённый боец!



Мы знакомы лично, я за него болею и переживаю. Он очень простой парень, может поддержать любую тему, образованный в плане религии. Хабиб пригласил меня и Джикию на вечер единоборств, посвящённый памяти его отца. Мы поздоровались, немного обсудили футбол, Хабиб сказал, что сильно болеет за «Спартак». И спросил меня: «Почему в «Спартаке» не играешь, не можешь, что ли, на тренировке прыгнуть в подкате под своих конкурентов?» Я ответил, что хочу пройти в ноги, но пока не дают».