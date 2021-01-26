Примеры для Промеса. 10 футболистов «Спартака», которые уходили и возвращались

Уже в ближайшее время Квинси Промес может вернуться в «Спартак». В случае полноценного трансфера московский клуб заплатит своему бывшему нападающему более € 600 тыс. в качестве подписного бонуса. Вспоминаем, кто уходил и возвращался в «народную команду» до Квинси. Таких «камбэков» за 30 лет было немало.

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В 1991 году Рахимов пополнил «Спартак», но надолго в Тарасовке он не задержался. В середине 1992-го полузащитник покинул команду – с тем, чтобы вернуться в 1994-м. За этот период мастер спорта СССР поиграл за «Вальядолид» и «Локомотив». По возвращении Рахимов стал двукратным чемпионом России, принял участие в Лиге чемпионов, сыграл 15 матчей и забил один гол.

Черчесов неоднократно возвращался в «Спартак». В середине 80-х он был дублёром Рината Дасаева, редко выходил на поле и в конце концов отправился за практикой в «Локомотив». Через сезон Черчесов вернулся в «Спартак» уже основным вратарём и завоевал с командой три чемпионских титула за четыре года. Затем голкипер уехал в Германию и снова вернулся — помочь в Лиге чемпионов. В 33 года Черчесов укатил в австрийский «Тироль», где стал любимцем фанатов, но закончить карьеру решил всё же в красно-белом клубе, вернувшись в 2002-м в четвёртый раз.

Самые влиятельные люди российского футбола. Рейтинг «Чемпионата». Часть вторая В первой десятке не только хорошо известные лица — есть несколько «серых кардиналов».

В 1992 году Писарев перебрался в «Спартак» из швейцарского «Винтертура», забил 22 гола, выиграл три чемпионства и снова уехал в Европу — в испанскую «Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». В 1998-м вновь вернулся и забил семь голов в 17 матчах. Сезон-1999 Писарев отбегал за «Динамо», а в 2000-м опять стал игроком «Спартака», выиграв свои пятый и шестой трофеи чемпионата России.

В первый приход в «Спартак» Бушманов провёл всего 10 матчей. Из-за перелома стопы он надолго вылетел из состава и после лечения стал игроком ЦСКА. Пять сезонов в стане «армейцев», два года в «Торпедо» — и Бушманов вновь игрок «Спартака». Если в ЦСКА Евгений не смог выиграть золото чемпионата России, то у Романцева он сделал это трижды подряд.

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Юран приходил в «Спартак» дважды и оба раза – на сезон. В 1995-м форвард сыграл всего восемь матчей и забил два гола. Второй приход в клуб был куда удачнее: три гола и 10 голевых передач в 18 матчах и чемпионство. Фанаты команды критиковали его за медлительность и приём мяча спиной к воротам, и летом Олег Романцев решил с ним расстаться. В сборную России Юран с тех пор также не вызывался.

1992, 1993 и 1994 — лучшие годы карьеры Бесчастного. Владимир настрелял 35 голов в 62 матчах за «Спартак», став трёхкратным чемпионом России. Помимо этого, в сезоне-1991/1992 форвард выиграл Кубок СССР, а двумя годами позже — Кубок России. В 2002 году Бесчастных был признан игроком года в «Спартаке». Вернувшись в Москву в 2001-м, нападающий выиграл четвёртое чемпионство и вошёл в клуб Григория Федотова (147 голов).

С 1994 по 1998 годы Аленичев четыре раза выигрывал чемпионат России. Дмитрий стал лучшим футболистом в стране и заслуженно уехал в Европу, где забивал в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Вернулся в «Спартак» в 2004-м, но в состав почти не попадал. В 2006-м полузащитник ушёл из клуба (и, как оказалось, из большого футбола) из-за конфликта с главным тренером Александром Старковым.

«Вы дерьмо, а я уже где-то с Федуном рядом, подписываю контракт». Байки от Савина «Локомотив» давал ему 100 тысяч долларов в месяц. Савин отказался.

Дебют Шешукова за «Спартак» выпал на матч с ЦСКА, в котором красно-белые разгромно уступили (0:3). Тот матч молодому полузащитнику, мягко говоря, не удался, и он был заменён в перерыве. Александр вышел ещё в трёх матчах, после чего был сослан в аренду в «Сокол», а затем и вовсе продан в «Луч». Вернулся в «Спартак» Шешуков в зрелом возрасте и провёл два сезона игроком стартового состава. Стал серебряным призёром чемпионата России и дебютировал в Лиге чемпионов. Не зря возвращался!

Легенда «Спартака» был олицетворением народной команды в 90-х. Однако в 2000 году Тихонова постиг серьёзный удар — главный тренер Олег Романцев отчислил футболиста из команды. Вернулся полузащитник только в 2011 году, уже играющим тренером. 18 сентября 2011 года состоялся прощальный матч Тихонова против «Крыльев» — за 45 минут культовый полузащитник красно-белых успел отдать голевой пас на Эйдена Макгиди.

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Самедов — воспитанник «Спартака». С 2002-го по 2005-й Александр сыграл 47 матчей за основную команду. С приходом Александра Старкова роль Самедова в клубе изменилась, и он реже стал появляться на поле. Полузащитник перешёл в «Москву», а затем продолжил путешествие по московским клубам. Тем не менее чемпионом Самедову суждено было стать в родной команде. В январе 2017-го Александр вернулся в клуб и помог ему взять первое золото России за 16 лет (а потом ещё и Суперкубок).