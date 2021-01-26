Возвращение Промеса = золото «Спартака» в год столетия клуба в 2022-м. А иначе зачем?

Но с каким тренером он будет это делать? Или теперь и Каррера вернётся?

Возвращение Промеса – безоговорочно крутая история. О возможности такого камбэка я писал ещё в ноябре. Тогда хейтеры в клочья разорвали смелую фантазию автора, предположившего, что Квинси — самый подходящий вариант для «Зенита». Но я ведь и про «Спартак» оговорился: «В его возвращение в «Спартак» не очень-то верится. И обойма в атаке у красно-белых приличная (чтобы кого-то купить, сначала нужно кого-то продать), и Газизов говорит о «режиме непереплат». Хотя случай с Промесом для «Спартака» особенный, ни под какие режимы не подпадающий. Здесь всё может быть».

Представить, чтобы настолько «всё», я, конечно, не мог. Но вот уже в «Спартаке» нет Газизова, и фраза «чтобы кого-то купить, сначала нужно кого-то продать» готова найти своё реальное применение: Кокорин — на выход, Промес — на вход.

Не пора ли Промесу вернуться в Россию? «Зениту» такой игрок нужен позарез Или бывшему спартаковцу даже рассматривать такой вариант табу?

Главный вопрос сейчас — сколько в этом возвращении, если оно всё-таки состоится, от ностальгии, а сколько от реальной оценки способностей сегодняшнего Промеса? Способен ли он снова стать лучшим и в «Спартаке», и в РПЛ? Ведь возвращается другим. В 29 лет. По разным причинам провалившись в Испании. Не став первой звездой в «Аяксе». С кучей скандалов за спиной (чего, кстати, в «Спартаке» не было — а тут то домашнее насилие, то поножовщина). Возвращается в другую команду – в частности, без обросшего мифами русского костяка из ОПГ «Ромашка». К тренеру, которому осталось отработать здесь всего четыре месяца.

Если способен и сделает, то виват самому Квинси (и все претензии к «Спартаку», что это, мол, никакая не селекция — автоматически станут разговорами для бедных), но и жирнющий минус всей нашей лиге. Там человек был «принеси-подай», а у нас — главная звезда. Тогда действительно можно и Халка с Веллитоном возвращать — не худшими будут.

Про замену одного уголовника на другого — Кокорина на Промеса — все уже пошутили. Я хочу о другом сказать, и серьёзно. Ведь далеко не всегда такие возвращения срабатывают. Об этом ещё автор «Я шагаю по Москве» Геннадий Шпаликов предупреждал: «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне». Не у всех легионеров получалось с успехом вернуться в мутные воды нашей футбольной реки (речь не только о реверсе в конкретную команду – вообще в РПЛ). Отдельная история – Вагнер. Этому цыганскому коню, приходившему в ЦСКА ТРИЖДЫ, никакие законы были не писаны. И да, с его возвращениями «армейцы» всегда угадывали стопроцентно. Но кто ещё? Иванович, Нобоа, Натхо, Ярошик, Думбия, Муса… Все ли эти примеры настолько хороши, как принято считать? А ведь хватало и откровенных провалов - Траоре, Самба, О’Коннор, Спахич…

Рекордсмен по штрафам в ЦСКА. Вагнер Лав всю карьеру доказывал, что он особенный Как же ЦСКА повезло в 2004-м! А ведь Газзаев мог сильно ошибиться, если бы сделал другой выбор.

Вернуть за 12 миллионов игрока, когда-то проданного за 20. Кумира болельщиков. Признанного мастерюгу — в отличие от соотечественника Хендрикса, который пока не пойми кто вообще такой. Всё это, конечно, круто и жутко интересно. Но в большей степени — бэкграунд. Магия имени. Только на ней одной далеко не уедешь. Промесу многое придется доказывать заново. Как сейчас это с успехом делают Суарес в «Атлетико» и Ибрагимович в «Милане». Готов ли Антоха к такому ренессансу? Готов ли стать Промесом 2.0 и лидером новой чемпионской команды, которая принесет «Спартаку» золото в год столетия клуба? То есть уже летом 2022-го.

А иначе — зачем?

P.S. Получается, что новому тренеру «Спартака» – тому, кто заменит Тедеско, - предстоит вылепить эту чемпионскую команду всего за год. Задачка. Хотя Каррера, помнится, за 9 месяцев справился. Кстати, он сейчас безработный. А тутти аванти?