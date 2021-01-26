ЦСКА избавляется от Гайча. Зачем только покупали?

В августе 2020 года ЦСКА подписал 21-летнего форварда Адольфо Гайча из «Сан-Лоренсо», заплатив за него 8,5 млн евро. За полгода аргентинец не смог оправдать ожиданий руководства и болельщиков «армейцев» и теперь близок к уходу. Рассказываем, чего ждали от Гайча в ЦСКА и где он может оказаться этой зимой.

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Бабаев сравнивал его с Нецидом, а Гончаренко называл агрессивным и взрывным

Сразу после перехода аргентинца в ЦСКА его завалили комплиментами. Например, генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев аттестовал Гайча как сильного, большого форварда.

«Наш скаутский отдел давно следил за Адольфо. Наблюдали за ним и в молодёжной сборной Аргентины. Он был основным и в U20, и в U23. Это серьёзный показатель, всё-таки Аргентина — одна из самых сильных сборных в мире. Гайч даже один матч за первую сборную сыграл. Мы его неплохо знаем. Делать громкие заявления преждевременно, но удовлетворены, что удалось договориться на приемлемых условиях.

Надеюсь, мы не ошиблись. Но можно констатировать, что нападающего с таким набором качеств у нас не было — сильный, большой форвард. Не буду пользоваться избитым выражением «форвард таранного типа», но на длительной основе после Нецида у нас такого игрока не было. Был Оланаре, но он был не так долго. Надеемся, с приходом Адольфо вариативность в атаке у нас увеличится», — рассказывал Бабаев корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал Гайча агрессивным и физически сильным форвардом, который обязательно поможет «армейцам».

«Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды, которых принято называть столбами, игроки такого типа обычно мало двигаются. Предпочитаю, когда нападающий может не только открыться по центру, но и, при необходимости, что называется, свалиться во фланг.

В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики: агрессивный, взрывной, физически сильный. При этом очень старается, у него огромное желание проявить себя. Не сомневаюсь, Гайч нам поможет», — приводил слова Гончаренко официальный сайт московского ЦСКА.

Однако ощутимой пользы «армейцам» он так и не принёс. За полгода Адольфо провёл во всех турнирах 18 матчей, из которых только в трёх появился в основном составе. За это время аргентинец забил гол в ворота «Вольфсберга» (1:1) в Лиге Европы и отдал голевую передачу на Константина Кучаева в домашней игре против «Ростова» (2:0). Потом у Гайча начались проблемы с лишним весом, и он окончательно проиграл конкуренцию в основе Фёдору Чалову, породив разговоры о своём скором уходе.

Куда отправится Гайч этой зимой?

С начала зимнего трансферного окна аргентинца связывали со многими европейскими клубами. В прессе мелькали турецкие «Бешикташ» и «Трабзонспор», берлинский «Унион», бельгийские «Генк» и «Антверпен», а также итальянские «Дженоа», «Болонья» и «Беневенто». Но именно в последнем клубе окажется Адольфо Гайч.

«Чемпионат» первым сообщил, что аргентинец близок к переходу на правах аренды в «Беневенто», который сейчас тренирует экс-нападающий «Милана» Филиппо Индзаги. Позже эту информацию подтвердили два авторитетных итальянских журналиста Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио. А уже сегодня появились детали сделки и подтверждение трансфера от итальянского клуба.

«Мы согласовали все условия сделки, информация правдива. Это будет аренда на шесть месяцев с возможностью продления соглашения ещё на один сезон», — сказал спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа в интервью Metaratings.

К тому же, если аренда будет продлена, по окончании сезона-2021/2022 итальянский клуб будет иметь право необязательного выкупа игрока за 11 млн евро. Пока же, по информации журналиста TYC Sports Сесара Луиса Мерло, «Беневенто» заплатит ЦСКА 300 тыс. евро.

Сам Гайч, переходя в ЦСКА, сказал, что со временем хочет уехать в более сильный чемпионат. Кажется, у аргентинского форварда всё идёт по плану.