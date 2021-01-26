Тухель изменил Неймара, одержим работой и со всеми ругается. Чего ждать «Челси»

Оцените цитату: «Он получил шанс проявить себя. Но не справился. Я не знаю, это потому, что он слишком молод, или потому что получил эту работу слишком рано». На мой взгляд, второй фразе немного не хватает логики, но в целом мысль донесена довольно ясно. Это сказано о тренере «Челси». Догадаетесь кто сказал? И, если на то пошло, о ком? Не угадали: это сказал Фрэнк Лэмпард, когда «Челси» уволил Андре Виллаш-Боаша.

Аналогия с текущей ситуацией на этом заканчивается. Виллаш-Боаш не справился с возрастной командой, которая прошла свой пик и нуждалась в эмоциональном вызове. Лэмпард не смог выстроить молодую команду из талантливых дорогих новичков.

Легендарный статус Лэмпарда-игрока вряд ли может пострадать от увольнения – слишком несопоставим масштаб недавних мелких событий и великих событий прошлого. Со статусом Лэмпарда-тренера всё тоже довольно просто: его полтора года работы начались с поражения 0:4 от «Манчестер Юнайтед», когда «Челси» играл наивно, но хотя бы симпатично, и закончились поражением 0:2 от «Лестера», когда «Челси» играл поразительно наивно и в то же время неинтересно. Да, я помню про победу над «Лутоном», но мы все понимаем, что это формальность. Точкой невозврата был «Лестер».

Парадоксальным образом в сезоне, когда был трансферный бан, Лэмпард справлялся лучше. Можно не обращать внимания на плохие результаты, но у «Челси» случилось кое-что похуже. Если точнее, случилось всё сразу: деградация игрового рисунка, ухудшение результатов, затяжной спад у игроков, которые должны были вести за собой.

«Челси» – заложник собственной системы. У Лэмпарда не было шансов Легенду клуба выпихнули при первом же шторме.

Теперь со всем этим придётся разбираться Томасу Тухелю. Тухель уникален: его уволили ровно через четыре месяца после того, как он вывел «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов – впервые в истории клуба. Этот факт неплохо иллюстрирует все его достоинства и недостатки. Тухель – отличный тренер, но ужасно уживается со своим руководством.

Главный недостаток Тухеля

Из «ПСЖ» Тухель ушёл на фоне публичного конфликта со спортивным директором Леонардо. Из дортмундской «Боруссии» Тухель ушёл на фоне публичного конфликта с генеральным директором Хансом-Йоахимом Ватцке. Более того, один из болельщиков, у которого есть связи в совете директоров, рассказал, что тренер по ошибке отправил сообщение с критикой спортивного директора Михаэля Цорка самому Цорку. Также, по словам Ватцке, причиной ухода Тухеля из «Майнца», его предыдущего клуба, стал конфликт с руководством.

Повод каждый раз разный. Например, в Дортмунде на фоне разногласий по трансферам катализатором стала позиция клуба после нападения на автобус. Тухель не хотел играть, но клуб согласился с позицией УЕФА. Тренер не стал молчать и включил сарказм: «Босс всегда прав. Но команда чувствовала себя беспомощно». В Париже всё обострилось из-за того, что «ПСЖ» не продлил контракт нескольким игрокам, которых Тухель хотел сохранить для глубины состава.

Это важная особенность Тухеля: он не стесняется критиковать начальство публично. Перед увольнением он дал интервью, в котором сказал, что «не все в клубе действуют в интересах команды». Леонардо ответил – и тоже в СМИ. Потребовал от сотрудников уважать решения клуба.

В общем, если немцу что-то не нравится, он не держит это в себе. Это качество проявляется постоянно, поэтому нет причин ожидать, что в «Челси» всё будет по-другому. С другой стороны, кажется, в «Челси» к этому готовы: контракт подписан всего на полтора года. Даже с Лэмпардом был на два. За 10 лет карьеры на высшем уровне Тухель ни разу не работал в одной команде меньше двух сезонов. На полтора года должно хватить.

Уделив столько времени недостаткам коммуникабельности Тухеля, будет справедливо рассказать и о его коммуникативных достоинствах.

Фото: David Ramos/Getty Images

Отношения с игроками

Тухеля любят игроки. Хотя он невероятно требователен, а его тренировки выматывают не только физически, но и ментально. Плюс постоянные эксперименты с позициями: Маркиньоса Тухель превратил из центрального защитника в опорника – это сработало, а сам Маркиньос защищал тренера вплоть до увольнения и говорит журналистам, что не только он, но и вся команда доверяет ему.

Андера Эрреру Тухель хвалил за образцовое отношение к тренировкам. В ответ полузащитник поддерживал тренера не только от своего имени, но и от всей команды. «Мы все за него. Сейчас трудный период, но вся команда его поддерживает», — говорил Эррера журналистам за месяц до отставки.

Тухель добился от Неймара не только потрясающей эффективности в организации атак, но и более-менее дисциплинированной (по меркам самого бразильца) игры в прессинге. Не сразу – сразу было ужасно – но он придумал под него схему 4-2-2-2. Тогда же Неймар сказал, что «набрал лучшую форму за годы». То есть новые функции на поле вызвали только позитивную реакцию. У них были отличные отношения, год назад Неймар даже сказал, что на поле готов умереть за тренера. Это, конечно, художественное преувеличение, но показательное: когда вообще бразилец о ком-то говорил что-то подобное?

Неймар сыграл уже на трёх позициях. Тухель хочет сделать его ещё лучше Что происходит в «ПСЖ».

Главная причина, по которой Тухелю удаётся поддерживать хорошие отношения с игроками – под его руководством они прогрессируют. Немец в хорошем смысле фанатик, он постоянно думает о тактике и о том, как расположить игроков, чтобы получить преимущество. С начала сезона до увольнения он успел использовать семь разных схем. Алессандро Флоренци играл фулбека, крайнего полузащитника и вингера. Неймар – вингера, десятку, ложную девятку и центрального полузащитника.

Фото: David Ramos/Getty Images

С Тухелем у любого футболиста есть шанс прибавить. Это работает на его авторитет сильнее, чем искусственная стратегия по выстраиванию отношений со звёздами. Отношения складываются быстро: всего через месяц после назначения в «ПСЖ» он выиграл у «Монако» Суперкубок, и после матча футболисты облили его шампанским и они вместе спели песню на камеру.

Отношение к работе

Перфекционизмом немец немного напоминает своего кумира Гвардиолу. Он постоянно думает или говорит о футболе и помешан на деталях. Начиная с диеты, заканчивая формой тренировочного поля. Например, он распорядился обрезать зоны у углового флажка, чтобы на тренировках игрокам приходилось срезать угол и врываться в штрафную. Другие примеры: скользкие поля, слишком узкие поля и тренировки, на которых можно отдать пас только после того, как коснёшься мяча коленом. Безумно напряжённый ритм тренировок объединяет Тухеля с Гасперини и Почеттино. Про обоих игроки говорили, что «после их тренировок во время матчей можно отдохнуть».

Кстати, о диете: в «Боруссии» он запретил команде есть пасту. Сам Тухель не употребляет мясо, хлеб и алкоголь. Хотя иногда кажется, что он не ест вообще ничего. Просто не до того: он слишком занят придумыванием новых идей для тренировок. Вроде теннисных мячей, которые должны удерживать в руках защитники во время обработки единоборств. Зачем? Чтобы они приучались играть, не цепляя соперников.

В то же время одержимость со временем начинает утомлять персонал. Тиаго Силва, уже играя за «Челси», прокомментировал уход Тухеля из «ПСЖ»: «К этому шло. Находясь внутри команды, мы были свидетелями некоторых ситуаций, которых быть не должно». Интересно, как это повлияет на перспективы совместной работы.

Чего ждать в «Челси»

Во-первых, новой схемы. Точнее, двух-трёх за матч. Почему-то все ждут, что Тухель поставит Вернера в центр нападения, а Хаверца под ним – но в его стиле скорее найти каждому из них ещё пару ролей. У него не меняются только принципы: контроль мяча и владение на чужой половине поля, а инструменты для решения задачи могут быть любыми.

«Челси» точно станет лучше набирать очки. За годы, что Тухель проработал в «Майнце», эта маленькая команда была пятой в Бундеслиге по среднему количеству очков за матч. В «Боруссии» он пришёл вторым и третьим и выиграл кубок, в «ПСЖ» дважды выиграл чемпионат, а всего взял шесть трофеев за два с небольшим года. И добрался до финала Лиги чемпионов. То есть везде, где Тухель работал, спортивные результаты были не сенсационными, но на высоком уровне.

В первом полуфинале больше всего не хватало «Атлетико». «ПСЖ» было слишком легко «Лейпциг» сам себе привёз два гола и ещё пару моментов. Это просто несерьёзно.

Вероятный прогресс дорогостоящих новичков, Вернера и Хаверца, связан с общими игровыми ценностями. Вернер перешёл из «Лейпцига», где Юлиан Нагельсманн иногда менял схему несколько раз за матч. Он привык к сложным детальным тренировкам, а главное – к слаженному прессингу. Хаверц стал звездой в «Байере» под руководством Петера Боша – тренера-фаната высокого прессинга, который не отступает от своего стиля никогда. Хаким Зиеш играл в «Аяксе» — ещё одной команде, которая не любит возвращаться за линию мяча, зато слаженно его отбирает. Тухелю всё это понятно и знакомо. Скорее, ему не хватало этого в «ПСЖ», где нужно было делать скидку на статус игроков, вроде Мбаппе и Неймара. С группой атаки «Челси» это исключено.

Ещё два игрока, которые с высокой степенью вероятности сразу поладят с новым тренером – Кристиан Пулишич и Антонио Рюдигер. Пулишич попал в основу «Боруссии» как раз при Тухеле и провёл первый сильный сезон. А Рюдигера тренер хотел приобрести в «ПСЖ», отказ клуба от трансфера назывался одной из причин трений с Леонардо.

Тухель не сможет дать «Челси» узнаваемой идентичности, зато он наладит контроль мяча, отбор и мелкие игровые связи между игроками. А потом они от него устанут, он поссорится с руководством и уйдёт. Это временное решение, а не долгосрочное. С другой стороны, лучшее из временных. Тренер, который улучшает всё на своём пути.