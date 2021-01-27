«Иди займись своим вуду-дерьмом, осёл!» Почему Лукаку едва не подрался с Ибрагимовичем

Очередной раунд миланского дерби получился по-настоящему огненным во многом благодаря Златану Ибрагимовичу. Шведский нападающий красно-чёрных стал главным героем кубкового противостояния с принципиальным соперником, однако доиграть встречу до конца так и не смог.

Ибрагимович вывел свою команду вперёд на 31-й минуте, отметившись ювелирным по точности ударом — мяч рикошетом от штанги оказался в воротах Самира Хандановича. Но всё самое интересное произошло в концовке первой половины матчи, когда Ибра сцепился на поле с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку. Два мощных футболиста в прямом смысле столкнулись лбами и сказали в адрес друг друга пару ласковых слов.

Ибрагимович в свойственной манере улыбался, в то время как Ромелу выглядел разъярённым, и товарищи по команде с трудом оттащили его от шведа. При этом Лукаку не унимался и был готов чуть ли не стереть соперника в порошок. Что же стало причиной конфликта?

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Итальянская пресса утверждает, что в ходе словесной перепалки Златан бросил в адрес бельгийца следующую фразу: «Иди, займись своим вуду-дерьмом, осёл». После этого швед отправился в подтрибунное помещение, а чересчур агрессивный Лукаку кричал ему вслед: «Ты хочешь поговорить о моей маме? Иди сюда, ты хочешь поговорить о моей маме?» При этом бельгиец отпускал оскорбления в адрес Златана и его жены. Спрашивается, причём здесь вуду и мама бельгийского футболиста? Итальянские журналисты оперативно перерыли архивы и вспомнили историю, которая состоялась в 2017 году.

Тогда Лукаку защищал цвета «Эвертона», но отказался подписывать новый контракт с «ирисками». По словам владельца ливерпульского клуба Фарада Мошири, это произошло из-за предсказания вуду. Функционер отметил, что Лукаку пришло сообщение от матери, которая в тот момент совершала паломничество в Африке. Она получила послание, что футболист должен перебраться в другой клуб. Как видим, Ромелу не оценил колкость в исполнении Златана и едва не набросился на того с кулаками.

После перерыва Ибрагимович подвёл «Милан», заработав вторую жёлтую карточку. Швед ударил в центре поля по ногам Александра Коларова и отправился в раздевалку, оставив свою команду в меньшинстве. Лукаку же спустя несколько минут реализовал пенальти мощным ударом и восстановил равновесие. В концовке встречи «Интер» вырвал победу благодаря голу Кристиана Эриксена и получил путёвку в полуфинал Кубка Италии, однако прошедший матч омрачился настоящим скандалом.

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Наверняка дисциплинарные органы итальянского футбола проведут соответствующее расследование инцидента и вынесут приговор. Не исключено, что дело дополнится новыми красками в виде оскорблений на расовой почве, поскольку сейчас эта тема очень распространена во многих странах мира. Как бы там ни было, одно можно сказать наверняка – со Златаном не соскучишься!