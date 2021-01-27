Топ-истории от Канчельскиса про «Фиорентину»: нельзя носить чёрно-белое и есть бургеры

Единственный наш футболист, выступавший за «Фиорентину», — Андрей Канчельскис. Эти полтора года (январь-97 – май-98) – не лучший этап карьеры полузащитника сборной России, но эксклюзивных впечатлений, наглядно характеризующих и команду, и город, у него набралось предостаточно. Топ-пять – специально для новичка «фиалок» Александра Кокорина.

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1. Сразу после презентации в качестве игрока «Фиорентины» с Канчельскисом, по его словам, случился любопытный эпизод. Вот как он описал его в мемуарах «Моя география»: «Когда я собирался выйти к болельщикам, ко мне подошёл какой-то человек и что-то сказал на ухо. Я, естественно, ничего не понял, но мне объяснили. Оказывается, он посоветовал мне снять галстук. Потребовались дальнейшие объяснения, после которых я наконец всё понял. Дело в том, что галстук на мне был в чёрно-белую полоску. А именно так выглядит форма «Ювентуса» — злейшего врага «Фиорентины». И болельщики, понятно, были бы очень озадачены, увидев меня в таком одеянии. Галстук я быстро стянул с шеи и запихнул в карман, а потом при первом удобном случае кому-то подарил».

Андрей Канчельскис в форме «Фиорентины» Фото: Getty Images

Первый матч с «Ювентусом» Канчельскис тоже запомнил на всю жизнь: «Началось всё с того, что наши болельщики забросали автобус «Ювентуса» камнями. Машину попросту вывели из строя, так что нашему клубу пришлось предоставить гостям новый транспорт. Между прочим, как мне рассказали, иногда жертвой подобной горячности флорентийских фанатов становилась и «Фиорентина»: бывали случаи, когда после неудачных игр камни, пущенные своими же поклонниками, летели в её автобус. К счастью, за время моего пребывания в клубе ни с чем подобным мне столкнуться не довелось. По накалу страстей матч «Фиорентина» — «Ювентус» ничуть не уступает любому европейскому дерби, а принимая во внимание горячий нрав итальянцев, думаю, и превосходит. Выходя на поле и оглядывая переполненные беснующиеся трибуны, я не мог сдержать нервной дрожи. Может, из-за волнения и сыграл не лучшим образом».

2. Об этом происшествии Канчельскис рассказал, когда в мае 2003-го приходил общаться с журналистами «Советского спорта», где я тогда работал. Сам Андрей в то время играл за аравийский «Аль-Хилаль». Жуткая история врезалась в память.



«Во Флоренции мы с семьёй сняли апартаменты, в плане образовывающие букву П. Так вот в квартире прямо напротив нашей жил мужчина, которого однажды ночью до смерти забили бейсбольными битами. По слухам, он стащил у кого-то довольно приличную сумму… Самое интересное, что преступники порезали висевшую на стене картину Боттичелли и испачкали её кровью. Точно такое же преступление было совершено в Италии чуть ли не в XVII веке! Об этом очень много говорилось в прессе, боялись, что новая секта появилась. Меня полиция не допрашивала, но в клубе посоветовали лишний раз на улице не светиться. Переезжать из квартиры мы не стали: очень уж хороший вид был из окна — вся Флоренция как на ладони!»



3. Первый матч Канчельскиса за «Фиорентину» — в гостях против «Вероны». «Было непривычно играть в феврале при температуре свыше 20 градусов. В Англии в это время обычно не бывает больше семи-восьми, а тут — солнце, жара, почти как летом. После традиционных английских дождей да туманов я чувствовал себя так, словно находился где-то на отдыхе в экзотической стране. Но ведь на отдыхе не нужно работать! «И как они умудряются тут играть в футбол, вместо того чтобы постоянно радоваться солнцу и развлекаться?» — думал я».

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4. Это тоже случилось в его первые недели во Флоренции — Андрей зашёл с сыном в «Макдоналдс» и сделал заказ. Новичка «Фиорентины» тут же узнали, и на следующий день технический директор клуба дал российскому полузащитнику ЦУ: «Андрей, позвольте сообщить: никто из игроков «Фиорентины» не ходит в «Макдоналдс». Никогда».

5. Яркой историей о болельщиках «Фиорентины» Канчельскис поделился в автобиографии: «В домашней игре против «Милана» я забил свой второй гол за «Фиорентину», мы выиграли — 2:0, чем привели болельщиков в неистовый восторг. Игру даже пришлось остановить минут за десять до конца. Уж не знаю, как горячим флорентийским парням удалось преодолеть мощное заграждение, опоясывающее по периметру поле любого итальянского стадиона, но они высыпали на траву и бросились к нам, стаскивая с нас форму и разрывая её на сувенирные лоскутки. Несколько секунд спустя мы стояли в одних плавках — даже бутсы со многих из нас стянули. Пришлось срочно ретироваться в раздевалку, и только после того как мы облачились в новую форму, а болельщиков вновь загнали на трибуны, матч был доигран».

Саша Кокорин, ты уже понял, куда попал?