«Арсенал» объявил о трансфере Эдегора. Он выведет клуб в элиту АПЛ?

О переговорах «Арсенала» и Мартина Эдегора много говорили в последние дни. Теперь о трансфере объявлено официально. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что решающим фактором в переговорах стал звонок игроку от главного тренера лондонцев Микеля Артеты.

Кто такой Эдегор?

Эдегор уже в 15 лет провёл свой первый в чемпионате Норвегии. Дебют мог состояться и раньше, но это оказалось невозможным из-за регламента лиги. В этом же возрасте он стал самым молодым футболистом Норвегии, когда-либо игравшим за национальную сборную. В 16 лет он перешёл в мадридский клуб за рекордные для игрока такого возраста 3 млн евро и стал самым молодым дебютантом уже в «Реале». Так что сейчас в «Арсенал» приходит уже довольно опытный футболист, несмотря на свои 22 года.



Эдегор приходит в «Арсенал» сразу после того, как клуб избавился от Озила. Немец даже не был заявлен на этот чемпионат Англии. Хотя в прошлом сезоне Артета пробовал реанимировать Озила. Похоже, что игрок такого плана тренеру все-таки нужен.

Именно с атакой у «Арсенала» были проблемы в этом сезоне, особенно на старте чемпионата. Ещё полтора месяца назад «Арсенал» по забитым мячам был 16-й командой лиги, но сейчас уже немного выправил ситуацию. По общему количеству ударов – 11-е место, а по ударам в створ – 13-е. И это при таком наборе классных нападающих – Обамеянг, Ляказетт, Виллиан, Пепе и другие.

Слишком много негатива к Озилу. Проблема в «Арсенале», а не в нём Его запомнят не по зарплате в 350 тысяч фунтов в неделю, а по игре.

Что говорят об Эдегоре?

Эксперт talkSport Арнольд Кларк считает, что как раз Эдегор может исправить ситуацию и дать команде, что должен был дать Озил: «Он [Эдегор] — игрок типа Месута Озила, плеймейкер, «десятка». Вероятно, он будет снабжать хорошими пасами Обамеянга и Ляказетта».



Об этом говорит и статистика норвежца в голландском «Витессе» Леонида Слуцкого, где он выступал на правах аренды. Тогда полузащитник забил 9 голов, отдал 12 голевых передач со средним показателем 3,5 ключевые передачи за игру. Следующая аренда в «Реал Сосьедаде» сложилась чуть хуже, но тоже вполне успешно: 4 гола, 5 ассистов в том сезоне и две ключевые передачи за матч. В составе «Арсенала» так же часто отдаёт ключевые пасы только Смит-Роу, который в этом сезоне шесть раз выходил на поле в АПЛ.

В общем, будучи в аренде, норвежский вундеркинд проявил себя достаточно ярко. Вот какую характеристику ему дал Олег Яровинский, знакомый с ним по «Витессу»:

«Мартин на поле может всё – быстрый, технически оснащён отлично, объёмный. Суперинтересный пример современного футболиста без слабых мест и с пониманием игры. При этом ещё и не просто играет на чистых мячах, но и борется».

Судя по описанию, Эдегор – топ-игрок и по игровым качествам должен адаптироваться в АПЛ, но почему ему не нашлось места в «Реале»? На этот вопрос ответил сам Слуцкий:

«Все ждут, что сейчас он возьмет мяч, обыграет десять человек и забьет гол. Такими ожиданиями сопровождается каждый день его карьеры. Я снял с него психологический груз, который преследовал его с момента признания самым талантливым юношей мира».



«Слуцкий дал мне свободу и уверенность в себе», – также подтвердил игрок.



Норвежца нужно было раскрепостить. Каждый футболист, приходящий в «Реал» оказывается под колоссальным давлением, под которым может сломаться даже суперзвезда (привет, Эден Азар). Поэтому «Арсенал», идущий на восьмом месте в чемпионате, кажется идеальным местом для молодого парня, чтобы проявить себя. И клуб, и игрок сейчас нужны друг другу. Тем более после повреждения Смита Роу в последнем матче.

Похоже, что в Мадриде в парня не верили с самого начала. Эдегор появился еще при Карло Анчелотти, который написал в своей книге Quiet Leadership (Тихое лидерство), что этот трансфер был скорее PR-ходом. «Когда Флорентино Перес покупает норвежского футболиста, вы просто должны принять это», – писал Анчелотти. Хотя с другой стороны тот же Гвардиола (по словам Яна Оге Фьортофта) хотел сделать из Эдегора лучшего футболиста мира.

Похоже, что уровень Эдегора соответствует «Арсеналу». Вопрос в том, насколько клуб готов доверять человеку, который придет лишь на несколько месяцев.