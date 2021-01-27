Победный от Миранчука! Россиянин забил уже четвёртый гол за «Аталанту»

Алексей Миранчук в третий раз с момента перехода в «Аталанту» и за последние две недели попал в основу бергамасков: 14 января тренер Джан Пьеро Гасперини впервые выпустил российского полузащитника с первых минут в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри». Тогда экс-«железнодорожник» сыграл здорово. Забил два гола, правда, засчитали только один. Ещё через шесть дней Миранчук вышел в стартовом составе во встрече чемпионата Италии с «Удинезе», и та игру удалась ему меньше.

Сегодня Алексей опять получил шанс в Кубке Италии. В четвертьфинале «Аталанта» принимала бывшего соперника «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов – «Лацио». Интересно, что в ближайшее воскресенье «Аталанта» с «Лацио» ещё раз сыграют между собой в Бергамо в Серии А. К следующему матчу Гасперини и Симоне Индзаги приберегли некоторых ведущих игроков. В частности, у римлян в запасе остался их лучший бомбардир Чиро Иммобиле, а у бергамасков Йосип Иличич. Отсутствие словенца открывало Миранчуку дорогу в основу.

Россиянин занял место правого инсайда в схеме 3-4-3. По позиции часто пересекался с левым центральным защитником «Лацио» (римляне тоже, как обычно, играли с тройкой в обороне) Франческо Ачерби. И не сказать чтобы Миранчук выигрывал эту дуэль. Если на мяче Алексей в целом принимал неплохие быстрые решения, то при обороне выпадал. Похоже, это разглядел и Индзаги, поощрявший агрессивные подключения Ачерби в атаку.

Впрочем, началась игра для Миранчука и его партнёров с приятного: уже на 7-й минуте Берат Джимсити добил мяч в сетку ворот Пепе Рейны, придя на подачу углового. Вскоре после этого наш легионер совершил отличный перехват на чужой половине поля, создав момент для нападающего Луиса Мурьеля. Но на этот раз Рейна выручил.

Потом наступило время Ачерби. Опытный защитник танком лез вперёд и поучаствовал в обоих голах «Лацио». В эпизоде на 17-й минуте Миранчук не совсем правильно расположился на поле и не сумел прервать верховую передачу на Франческо. Итальянец свободно подал на Ведата Мурики, а сменщик Иммобиле классно пробил головой по дуге в дальний угол. На 35-й минуте Ачерби отобрал мяч у зазевавшегося опорника «Аталанты» Маттео Пессины и побежал к воротам. Защитника до последнего преследовал Миранчук. Если бы Алексей выбил мяч из-под ног соперника или хотя бы сфолил до штрафной, то гол бы не состоялся. Тем не менее россиянин из-за нехватки навыков игрока обороны даже не смог подстроиться так, чтобы сбить движение Ачерби.

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Очевидно, происходившее на поле абсолютно не устраивало Гасперини. Тренер «Аталанты» поменял местами Миранчука с Русланом Малиновским, передвинув полузащитника сборной России на позицию левого инсайда. Но чуть ранее бергамаски отыгрались. Мурьель открылся под заброс в свободную зону, запутал своего оппонента парой финтов и прострелил на Малиновского. Украинец укротил мяч, а потом нанёс точный удар. Участие Миранчука в голевой атаке было косвенным: он вытащил Ачерби из той зоны, в которую «нырнул» Мурьель.

Вообще в богатом на голы первом тайме «Аталанта» перебила «Лацио» – 6:4 (в створ – 5:2). А вот после перерыва статистика была уже совсем другой. Римлине при 77% владения мячом нанесли семь ударов, на которые бергамаски ответили шестью (в створ – 2:3). Причина в том, что в дебюте второго тайма команда Гасперини осталась вдесятером. Хосе Паламино, срывая контрвыпад «Лацио», сфолил перед штрафной, чего не сделал россиянин.

Не вызывало никаких сомнений, что для игры 10 против 11 Гасперини выпустит свежего игрока вместо Миранчука. Тренер и в более благоприятных ситуациях не давал Алексею 90 минут, а тут требовалось ещё больше двигаться без мяча. Казалось, что россиянин запомнится по второму тайму только ударом головой с 11 метров после хитрого открывания под кросс. Размял Рейну – не более того. Но на 57-й минуте именно Миранчук сотворил победный гол «Аталанты»! Алексей успешно поборолся за верховой мяч, а Кристиан Ромеро выиграл подбор и отдал передачу нашему легионеру. Миранчуку потребовалось всего два касания, чтобы забить. Сразу же после гола Алексей отправился отдыхать, уступив место на газоне Мартену де Рону. «Аталанта» удержала счёт 3:2. Более того, могла выиграть крупнее, если бы Рейна не отразил пенальти в исполнении Дувана Сапаты.

Миранчук впервые вышел в основе «Аталанты» и забил два! Засчитали только один гол Россиянин был хорош. Сделал заявку на постоянное место в стартовом составе команды Гасперини?

Адаптация Миранчука к непростому стилю «Аталанты» будет продолжаться как минимум до конца сезона. Однако результативность российского полузащитника в Италии наверняка впечатляет даже Гасперини. В общей сумме Алексей сыграл за бергамасков менее 500 минут во всех турнирах, а забил уже четыре мяча. Сегодняшний гол имеет двойную цену. Не будь его, «Аталанта», скорее всего, вылетела бы из Кубка Италии.