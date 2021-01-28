«Была жёсткая драка, погибли люди…» Одна из самых буйных фанатских группировок мира

Большинству из нас Касабланка известна как место, где снимался один из культовых голливудских фильмов. Но город знаменит ещё и тем, что здесь находятся один из величайших футбольных клубов Африки, а также его всемирно известные фанаты. В проекте «Невиданный футбол» – рассказ о «Радже» и её легендарных Green Boys Ultras.

Орлы Касабланки

Клуб появился в марте 1949 года. Его основала рабочая молодёжь города, чтобы выразить недовольство политической системой страны. Это был период, когда Марокко активно выдавливал французских колонистов со своей территории, которым здесь принадлежало абсолютно всё. Символом клуба стал орёл, означающий свободу и борьбу. Именно таким духом и пропитана «Раджа Касабланка».

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Несмотря на долгую историю, «орлы» выиграли свой первый титул в марокканской лиге лишь спустя почти 40 лет с момента основания – только 1988 году. Этот первый успех стал трамплином для будущих триумфов, позволив «Радже» вырасти в крупнейший клуб страны и официально получить звание лучшего клуба прошлого века в Марокко.



Один из ярых поклонников «Раджи» Абделазиз связывает взлёт «орлов» с их философией игры: «В отличие от других, «Раджа» стала играть в красивый и техничный футбол. Тогда все играли грубо и контактно. Поколение, которое пришло в 1990-е, выиграло множество Кубков как внутри страны, так и за её пределами. А с наступлением XXI века мы стали регулярно попадать на клубный чемпионат мира и играть с лучшими из лучших».

Другой фанат «орлов», Ибра, утверждает, что благодаря клубному ЧМ «Раджа» и весь марокканский футбол открылись миру: «Наше принципиальное дерби с «Видад Атлетик» стало очень известным. Мы постоянно улучшаем уровень поддержки, потому что на нас смотрит весь мир. А вообще, наше дерби – это как марокканская свадьба: все приглашены».

Зелёные парни

Согласно многим авторитетным рейтингам, дерби «Раджи» и «Видада» прочно входит в десятку самых взрывоопасных матчей на планете. Хотя можно сказать, что в любой день матча стадион «Мохаммед V» превращается в кипящий котел, когда фанаты начинают петь в море зелёного дыма. Именно тысячи представителей Green Boys Ultras, расположенные на южной трибуне стадиона, являются одной из самых ярких ультрас-групп в мировом футболе.



«Раджа» – она для всего народа. Но больше всё-таки символ бедного населения Касабланки. Многие из нашей группы – выходцы из неблагополучных районов», – поделился анонимным мнением представитель Green Boys Ultras.

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Но это не значит, что все поклонники «орлов» плохие парни. Профессор университета в Касабланке Абдеррахим Буркиа, изучающий фанатские движения, выразил свою точку зрения: «Многие думают, что фанаты «Раджи» – это выходцы из рабочего класса, где много убийц, алкоголиков и наркоманов. В реальности это не так. Ультрас в Марокко – это целое социальное движение, где парням, которые ищут своё место в обществе, дадут шанс построить свою идентичность».



Насколько важным оказался фанатский слой в обществе, 10 лет назад показала «Арабская весна». Одним из решающих факторов победы революции считают именно фанатов, у которых до этих событий уже был опыт уличного столкновения с полицией. Их требования были, как и везде: установление демократии и прекращение коррупции. Вскоре протестующие добились своего – новой конституции страны. Но политики оказались хитрее. В законах новая конституция так и не была реализована, а протестное движение практически погибло под репрессиями со стороны властей.



Весь затаившийся гнев и страсть были выплеснуты на трибуны стадионов. С тех пор фанаты буквально стали поджигать каждый большой матч в Касабланке. Огромное количество пиротехники и политические песни. На стадионе происходило что-то большее, чем просто футбол.



Власти старались не обращать внимание на то, что творилось на аренах, но одно событие дало им повод для репрессий. Представитель Green Boys Ultras так описал произошедшее: «В 2016 году была очень жёсткая драка на дерби против «Видада». Погибло несколько человек. После этого правительство жёстко взялось за ультрас-движение. Многим запретили посещать стадион, кого-то арестовали и посадили».



Тогда правительство Марокко запретило ультрас-группам выражать поддержку на стадионе с помощью флагов и транспарантов, а также исполнять политические песни. Фанаты громко протестовали против этого решения, но безуспешно. В итоге в 2017 году стадионы начали покидать крупнейшие ультрас-группы по всей стране. Прибыль от проведения матчей упала. Бойкот стадионов продолжался, пока власть не вступила в диалог с фанатами, тем самым, признав их значимость. Запрет смягчился, многие заключённые были освобождены из тюрем, а затем его и вовсе отменили. И ультрас начали возвращаться на арены.

Город в городе

Касабланка страдает шизофренией и двойной идентичностью. С одной стороны, в городе расположены штаб-квартиры большинства крупных предприятий страны: банки, страховые компании, холдинги, фабрики. С другой, в недавнем прошлом это место было рассадником левых боевиков и исламских террористов, а такое наследие быстро не проходит даром. Одним словом, Касабланка – столица бизнеса, но также и столица нищеты и отчаяния.



История футбольного клуба «Раджа» началась в районе Дерб Султан. Сейчас Дерб Султан – это как город в городе. Вряд ли обычные туристы знают о его существовании. Им просто стараются не показывать такую сторону жизни в целом успешного города. Здесь часто можно увидеть группы молодых парней, стоящих на противоположных сторонах железной дороги и угрожающих друг другу. Иногда это перерастает в драку. Также висит колючая проволока на балконах, чтобы воры не залезали в дома.



Но именно в Дерб Султане сосредоточены все основные силы ультрас футбольного клуба «Раджа». А настоящее единство фанатов и игроков обеспечивает то, что большинство игроков «орлов» родились и выросли в именно в этом районе, поэтому для них жизнь и культура своих поклонников не пустой звук. Этот звук фанаты хотят донести и до правительства.

Самая известная песня поклонников «Раджи» переводится как «Угнетённые в моей стране». Она идеально отражает настроения фанатов клуба. Ультрас «Раджи» не просто футбольные фанаты. Это политически активные люди со своей позицией. Им многое не нравится в современном марокканском обществе.



Профессор Абдеррахим Буркиа считает, что сейчас властям уже невозможно не считаться с мнением фанатов, ибо они часть общества: «Ультрас внутри общества как раз и беспокоятся о том, что происходит вокруг. Они вовлечены во многие процессы: в политику, экономику, культуру. Я считаю, что ультрас следуют правильному пути, хотя наше правительство этого очень не хочет. Могу лишь сказать, что это движение будет становиться только больше. Без вариантов».