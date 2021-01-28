У больших форвардов в ЦСКА не получается. Но «армейцы» продолжают наступать на эти грабли

От Мааузу и Траоре до Оланаре и Гайча – что с ними не так? Или с клубом?

У больших форвардов-легионеров (больших — в плане антропометрии) в ЦСКА в последнее время не получается. Давайте вспоминать.

Мусса Маазу (188 см) – нападающий из Нигера. В 2009 году провёл за «армейцев» 19 матчей, в которых забил 3 мяча. Евгений Алдонин рассказывал про него в интервью: «Маазу никого не слушал, даже тренера. Уникальный тип. То с базы убежит, перемахнув через забор. То в съёмной квартире зальёт соседей снизу на три этажа и молчит. Вызвали хозяйку, примчалась – а Маазу стоит перед ней: «Little problem…». Та в шоке: «Какая литтл проблем?!»

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Швед Карлос Страндберг – 187 см, 2015-2016, 25 матчей, 5 мячей. Приехал в 18 лет, рассматривался как замену Думбия, начал неплохо (в апреле 2016-го был признан болельщиками лучшим игроком клуба), но в итоге оказался в аренде в «Урале».



Ласина Траоре. Самый высокий игрок РПЛ (203 см) и одно из главных разочарований в истории ЦСКА. «Армейцы» в 2016-м, памятуя о прежних геройских выступлениях ивуарийца в России (за «Кубань» и «Анжи»), арендовали форварда у «Монако». Траоре надежд, мягко говоря не оправдал – 18 матчей, 4 гола. Уже в начале 2017-го ЦСКА договорился с «Монако» о досрочном прекращении арендного соглашения. Спортивный директор «армейцев» Олег Яровинский, прощаясь с африканцем, признаётся: «Тот негатив, который был в адрес Траоре со стороны специалистов и огромного количества болельщиков, во многом оправдан. Некоторые матчи Ласина провёл очень слабо».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Аарон Оланаре. Могучий нигериец (189 см, 88 кг) сначала был взят в аренду у китайского «Гуанчжоу Фули», а потом, когда форвард стал свободным агентом, «армейцы» заключили с ним полноценный контракт. Долгосрочное соглашение с Оланаре аж на 4,5 года было подписано несмотря на тяжёлую травму колена игрока, полученную в кубковом финале-2016. В итоге за три сезона в составе ЦСКА Аарон сыграл всего 22 матча и забил 4 мяча. Бывший полузащитник москвичей Сергей Ткачёв в недавнем интервью вспомнил Оланаре: «Сначала у него не получалось, думали, кого подписали-то – «деревяшка». Потом начал забивать, но всё равно не хватило его. Судя по фото в «Инстаграме», он любит дорогие машины показать, цепи. В общем, типичный африканец, артист».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Теперь вот Гайч – 190 см, 18 матчей, 1 гол. Аргентинец ещё и переплюнул всех предшественников суммой трансфера. Маазу – 4,8 млн, Страндберг – 450 тыс., Гайч – 8,5 млн. Считай — деньги, выброшенные на ветер.

«Ехали в такси, и тут бандит достал пистолет...» Интервью с новичком ЦСКА Гайчем А ещё Адольфо рассказал о своём происхождении, имени и прозвище, которое ему очень не нравится.

Можно понять ЦСКА, раз за разом наступающего на одни и те же грабли, — вроде бы и хочется большого парня в атаке иметь, хотя бы для пресловутого «плана Б», когда требуются давление и навал (Слуцкий в таких ситуациях придумал опорника Вернблума вперёд отправлять), но что-то не получается, не срабатывает.

Мнение агента Дмитрия Селюка (Траоре – его клиент): «Просто Гончаренко не очень любит выходцев из Африки». Мнение строго субъективное и весьма спорное. Страндберг – да, с африканскими корнями, но швед. Гайч вообще аргентинец. Скорее нужно вести речь о том, что большие парни — это сложная и кропотливая работа по их внедрению в игру и эксплуатации. Особый подход, нюансы, терпение. А времени, как правило, ни у кого нет. Результат всем нужен здесь и сейчас.



Андрей Соломатин – экс-защитник «армейцев» и большой фанат ЦСКА. Когда я поинтересовался его мнением по этому вопросу, он высказался в том плане, что дело тут вовсе не в клубе и не в тренерах, а в игроках. Мастерства, мол, элементарного не хватает.



С этим можно согласиться. Особенно если посмотреть, где сейчас выступают бывшие «армейские» гиганты: Страндберг – в Саудовской Аравии, Оланаре – в Китае, Траоре – в первой лиге Турции, Маазу – в… Люксембурге.



Но можно взглянуть на этот вопрос шире, не ограничиваясь только проблемами ЦСКА. Если взять все топ-клубы РПЛ, то классных больших форвардов (от 190 см) – на пальцах одной руки. Дзюба, Соболев, Деспотович… Почему так? Вот мнение Андрея Талалаева, с которым мы как-то вспоминали Яна Коллера, одного из самых высоких игроков в истории чемпионата России (202 см).



«Важный момент – желание и умение тренера работать с такими игроками. Где-то перетерпеть. Понятно, что у высоких ребят, особенно по юности, как правило, хватает координационных изъянов. Я очень хорошо помню, как Николай Михайлович Ульянов в школе «Локомотива» возился с Ерохиным. Саша проигрывал конкуренцию более техничным игрокам, но Ульянов всегда говорил: «Подождите, дайте время, такие ребята позже раскрываются. Самое сложное для них – переход из детского футбола во взрослый. Я его веду – вот увидите, из пацана будет толк». И оказался прав. Вот что значит опытный и умный тренер.



Но это единичный случай. У нас, скорее, не терпят. Всем сразу нужен результат – здесь и сейчас. А готовить, подводить… Хотя думаю, что и с Коллером тренеры поначалу терпели, и с Краучем.



Я всегда шучу одинаково: «Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить». Так же и с большими, высокорослыми игроками. К ним просто нужен специальный, особый подход. Если тренер хороший, то он под них и игру подстроит, и сумеет найти место на поле. Но в России на это идти не готовы. Для этого слишком многое нужно менять, начиная с системы образования. Индивидуализация работы – кому это нужно?»

Самый известный гигант в истории РПЛ. Коллер носил бутсы 51-го размера, а ездил… на «Ниве» Ещё он восхищался «Жигулёвским» пивзаводом и не полетел на странный матч с «Тереком».

И вот здесь, я считаю, есть о чём подумать – мы не умеем работать с большими форвардами или не хотим? Или всё вместе?