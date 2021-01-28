Первый матч Тухеля в «Челси». Что это было?

Дебютный матч Томаса Тухеля на посту главного тренера «Челси» завершился безголевой ничьей. Нули на табло хорошо характеризуют игру с «Вулверхэмптоном»: команды создали мало опасных моментов. Но даже из этого скучного матча можно вытащить интересные детали, которые привнёс в игру синих новый тренер.

У Тухеля была лишь одна тренировка, чтобы донести футболистам свои идеи. На первом занятии Томас много говорил с игроками о тактике и поделился ожиданиями с журналистами: «Надеюсь, мы будем смело играть в атакующей манере с прицелом на голы и острые моменты. Футбол «Челси» должен сочетать в себе высокую интенсивность, компактность и менталитет победителей. Мы должны быть активны в течение всего матча».

Тухель изменил Неймара, одержим работой и со всеми ругается. Чего ждать «Челси» И почему это лучший вариант из всех доступных.

С голами и острыми моментами особо не получилось, но в плане активности цифры поражают. «Челси» сделал 820 точных пасов и владел мячом 78,9% времени. Оба показателя — самые высокие среди всех тренеров, дебютировавших в АПЛ с сезона-2003/2004 (именно тогда начали следить за подобной статистикой).



Высокий процент владения частично объясняется философией Тухеля ещё со времён «ПСЖ». Во Франции тренер требовал, чтобы футболисты отбирали мяч за 5-7 секунд. Похоже, игроки «Челси» уяснили это требование: в финальной трети поля лондонцы возвращали себе мяч 16 раз за матч.



Помимо этого, Томас не побоялся перестроить схему. Если Лэмпард в большинстве матчей выставлял четырёх человек в оборону, то Тухель перевёл команду на игру с тремя защитниками. В сезоне-2016/2017 это уже помогло: Антонио Конте выиграл чемпионат с формацией 3-4-2-1. Немецкий специалист использовал тройку защитников в первом сезоне в «ПСЖ», но до финала Лиги чемпионов добрался всё же с четвёркой сзади.

При новой схеме заметно лучше смотрелся Кай Хаверц – игрок, ради которого и позвали Тухеля (по данным британских медиа). Но больше всего удивил Каллум Хадсон-Одои, который действовал на правом фланге. «Мы получили от него всё желаемое: дриблинг, рывки, обыгрыши один в один. Хадсон-Одои справился и в защитных аспектах, он был ключевым на своём фланге», – тренер остался доволен.



Отвести Каллуму роль вингбэка позволил Сесар Аспиликуэта, фамилию которого Тухель ещё не научился правильно выговаривать. Испанец играл правого центрального защитника и страховал фланг, когда Хадсон-Одои менялся местами с Хакимом Зиешем и смещался ближе к центру. При большом владении мячом такая установка вполне себя оправдала.

Конечно, бросилось в глаза отсутствие в стартовом составе Мэйсона Маунта. В этом сезоне любимчик Лэмпарда выходил с первых минут в 17 матчах АПЛ из 19. В кубковой игре против «Лутона» 22-летний Маунт даже примерил капитанскую повязку. Варианта два: либо Тухель просто дал отдохнуть молодому парню, либо показал, что не собирается работать по наработкам предшественника.

Томас выпустил Мэйсона на 82-й минуте, предварительно дёрнув его за ухо. Это вряд ли придало футболисту больше уверенности, но игру он явно освежил – в завершающей части «Челси» смотрелся острее. Кристиан Пулишич тоже не вышел в старте, но здесь всё проще. Тухель знает способности американца по совместной работе в Дортмунде и в этом матче хотел посмотреть на других.



После игры немец не скрывал удовлетворения: поблагодарил всех в раздевалке и сообщил, что увиденное ему понравилось. «Я доволен отношением и уровнем, который показала команда. Мы играли организованно, часто отбирали мяч на чужой половине поля. У меня хорошее предчувствие, я не ожидал такого после одной тренировки. Продолжим играть так же – результат придёт», – заявил Тухель.



Томас остался доволен отдачей игроков, но впереди много задач. Новому тренеру ещё предстоит внедрить Тимо Вернера, опробовать Н’Голо Канте, которого он так хотел в «ПСЖ», и не забыть про воспитанников академии, скучающих по Лэмпарду. В ближайшем матче к экспериментам подходить нужно аккуратно – «Бёрнли» уже наказал «Ливерпуль».