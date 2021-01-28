Роналду нарушил закон ради любимой. За сколько минут он отобьет штраф?

Криштиану Роналду вновь нарушил закон, который касается антиковидных норм. В октябре прошлого года нападающий «Ювентуса» заболел коронавирусом и вернулся в Италию, нарушив при этом правила карантина. На этот раз португалец вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес пересёк границу ради празднования дня рождения возлюбленной.

Путешествие на горнолыжный курорт

Португалец вместе с Джорджиной провели короткий двухдневный отпуск в горах в Курмайоре, где отметили 27-летие девушки. По информации Corriere dello Sport, пара пересекла границу между регионами Пьемонт и Валле-д'Аоста, находящихся в оранжевой зоне. Туда туристические поездки запрещены для тех, у кого нет второго дома. Итальянские законы в данный момент запрещают перемещение из регионов определенных зон опасности, за исключением случаев реальной необходимости. В число упомянутых областей входит Пьемонт. Помимо этого, Роналду и Родригес жили в отеле, который официально закрыт. В социальных сетях ранее было опубликовано видео с отдыха Роналду и Родригес, но позже ролик был удален.

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Какой штраф грозит Криштиану и Джорджине

За нарушение мер по противодействию коронавирусу португальцу и его девушки грозит штраф. Сейчас Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся под следствием карабинеров (элитное подразделение итальянской полиции) группы Аоста, которые проводят расследование во время их недавней поездки в Курмайор. Они не были оштрафованы вчера, но санкции в отношении пары могут поступить в ближайшие дни за отъезд из Пьемонте в Курмайоре. Штраф составит 400 евро. К слову, Роналду их зарабатывает за семь минут.

Первое нарушение коронавирусных мер

Отъезд на отдых был не первым нарушением футболиста антиковидных правил. В октябре 2020 года узнав о положительном тесте, форвард принял решение вернуться в Италию, чтобы отбыть карантин там. Причина — в Италии правила отличаются от португальских, и находиться в изоляции здесь требуется 10 дней, а не 14. Уже находясь в Италии, Роналду подвергся резкой критике со стороны министра спорта и иммунолога Антонеллы Виолы за нарушение карантина. Однако разрулить ситуацию всё же удалось: Криштиану заявил, что соблюдает все рекомендации по соблюдения карантина и никакого протокола не нарушил. Позже было проведено расследование министром спорта Италии Винченцо Спадафора, в котором было выявлено не соблюдение медицинского протокола. Тем не менее избежать штрафа футболист смог.