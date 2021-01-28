В Европе хотят Максименко. Он в топ-50 самых дорогих вратарей мира

Максименко всего 22 года, а у него за спиной почти 100 матчей за «Спартак» (если быть точным — 89, из которых 26 — на ноль), опыт игры в Лиге Европы и, по данным transfermarkt.ru, трансферная стоимость составляет € 11 млн. Помимо этого, российский голкипер входит в число 40 самых дорогих вратарей мира и в десятку дорогих игроков из России. Испанскому изданию было сложно не заметить молодого перспективного вратаря и отметить его лидерские качества. В Европе хотят Максименко. И это уже очевидно.

Хвалебные речи из Испании

«Молодой вратарь, взбудораживший родину „Чёрного Паука“». Именно под таким заголовком несколько дней назад авторитетное испанское издание AS опубликовало материал о голкипере «Спартака» Александре Максименко.



«22-летний Александр Максименко провёл уже почти 100 матчей за московский «Спартак», и его рассматривают как хранителя ворот сборной России на следующие 10 лет.



Если «Реал» и «Атлетико» уже обратили внимание на Восточную Европу и сделали ставку на Лунина и Грбича, не исключено, что рано или поздно другой европейский топ-клуб выложит на стол гору евро, чтобы приобрести Максименко. Игроку «Спартака» всего 22 года, и в России на него возлагают большие надежды. Максименко обладает потрясающими рефлексами и ловкостью. Он действительно хорош в игре руками, у него отличные реакция и скорость ног, он способен вытаскивать неберущиеся мячи», — говорится в материале.



Вряд ли кто возразит, что Максименко не заслуживает хвалебных речей от испанского издания. Тандем Максименко-Сафонов давно заслужил к себе особого внимания и в первую очередь за счёт регулярного выступления в чемпионате России. В России давно не было перспективных вратарей, о которых бы говорили в Европе. И если по поводу Сафонова никаких новостей нет, то об интересе Максименко слухи поползи.

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Интерес со стороны клубов АПЛ

По информации Metaratings, «Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения молодого вратаря, готового бороться за место в составе. Сейчас в клубе находится три вратаря: Лукаш Фабиански (первый номер, 35 лет), Даррен Рэндолф (33 года) и Дэвид Мартин (35 лет). Основным приоритетом для селекционеров лондонского клуба является чемпионат Италии, однако «молотобойцы» обращают внимание и на Восточную Европу.



Может быть это хорошо сработала спартаковская пресс-служба, которая в октябре обратилась к болельщикам «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» оценить сэйвы вратаря?

Тем не менее, интерес к Максименко возник не сейчас. Ранее бывший тренер юношеской национальной команды России Сергей Бабурин рассказывал об интересе к голкиперу красно-белых со стороны клубов английской Премьер-лиги.



«Я знаю, что Санькой в 2015 году интересовались селекционеры клубов АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан. Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в «Спартаке». Значит, мы тогда не ошиблись.

Александр Максименко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Максименко и тогда надежды наши оправдал, и сейчас оправдывает — и в сборной, и в «Спартаке». Тем более у него хороший учитель есть. Я имею в виду Артёма Реброва в «Спартаке». Думаю, он помогает Сашке, чтобы с поведением всё было правильно. Я ещё на юношеском уровне просил Реброва взять шефство, чтобы Максименко не свернул куда не следовало бы. Думаю, у них отличные взаимоотношения сейчас», — рассказывал Бабурин «Р-Спорт».

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Максименко благодарит Дасаева и мечтает о «Барселоне»

Сам же вратарь о Европе никакой не думает, об этом он ещё говорил в августе 2018 года. «Не думаю ни о какой «Барселоне», вообще не зациклен на этом. Ещё раз: да, попасть в «Барселону» — это главная мечта. Я болею за эту команду и между Месси и Роналду всегда выберу Месси. Но на данный момент все мои мысли только о «Спартаке». За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы», — сказал Максименко.



С тех пор о карьере за рубежом вратарь «Спартака» даже не зарекался. Он благодарил Дасаева за возможность проявить в московском клубе: «Ну, о качестве моей игры может только тренер судить. Но у меня тряслись коленки, потому что тренировал Ринат Файзрахманович Дасаев. Я в шоке был – легенда меня просматривает. Так бы с любым случилось. Но я старался преодолеть давление и показать свои лучшие качества. Наверное, получилось. Спасибо Дасаеву, что рассмотрел во мне что-то вратарское». И рассказывал о готовности подписать пожизненный контракт со «Спартаком». «Готов играть бесплатно. Это же родное. Мне писали, что мой уровень – вторая лига, год пройдёт – и меня не станет, все забудут. Моя жизнь после перевода в основу «Спартака» никак не изменилась. Да, сейчас я более публичный человек, но в плане быта вообще нет перемен», — заявил вратарь.

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Не ясно, поедет ли зимой вратарь «Спартака» покорять Европу вслед за Миранчуком и Кокориным. Но с полной уверенностью можно сказать: если Максименко так дальше продолжит работать, то мечта, если не о «Барселоне», то о серьезном европейском клубе станет реальностью.