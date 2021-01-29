«Ну какой Моргенштерн?» Караваев — о шутках Дзюбы и будущем сборной

Вячеслав Караваев в 2020 году стабильно играл за «Зенит», стал основным игроком сборной, но получил травму и конец года пропустил. Сейчас он почти восстановился после травмы и занимается в Дубае вместе с «Зенитом». Мы поговорили с Караваевым о сборах, «Зените», причинах провала в Лиге чемпионов и шутках Дзюбы.



— Как здоровье?

— Сейчас всё хорошо. У меня было повреждение, вышел с Дортмундом — случился рецидив. Может, где-то сам поторопился. В отпуске лечился и тренировался, но при повторной травме нужно чуть больше времени. Несколько матчей на первом сборе пропустил, но сейчас уже работаю в общей группе без ограничений.

— Обидно было пропустить матч со «Спартаком»?

— Да. В два раза тяжелее следить за матчем с трибуны, чем когда играешь сам. Твои ребята на поле, а ты ничем не можешь помочь. Это хорошие матчи, лучшие в России. Но все остальные пропускать тоже не круто. Ничего не сделаешь, травмы – часть футбола.



— Сутормин заменял тебя на позиции правого защитника. Советов не спрашивал?

— Нет. Лёша в интервью говорил, что смотрел, как я играю на этой позиции. Что-то, наверное, отметил. Но сам я ему только пожелал удачи — и всё. У нас большой тренерский штаб, они ему объяснили, что нужно делать. Должны ли к нему быть такие же требования на этой позиции? Конечно. Если мне, например, скажут выйти в нападении, я должен буду сыграть на уровне других игроков «Зенита». Лёша неплохо выглядел. В тот момент нужно было помочь команде – он это сделал.



— Семак говорил, что Сутормину неудобно играть при схеме в четыре защитника — на краю с тремя центральными проще. А ты видишь различия?

— С тройкой центральных крайние защитники проводят больше времени в нападении. Лёша — в первую очередь атакующий полузащитник, поэтому, возможно, Сергей Богданович сказал, что ему легче при такой схеме. Это действительно так – ты играешь по всей бровке и если владеешь мячом, то чаще атакуешь.

Что происходит в «Зените»? Семаку не хватает игроков, а клуб меняет менеджмент В зимнее окно состоятся два «трансфера» директоров из «Зенита» в «Динамо».

— Не думал, что эта травма даже помогла чуть отдохнуть от футбола? Ведь в 2020 его было очень много.

— Нет. Любой футболист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. И уж тем более чем быть травмированным — я это на себе почувствовал. В Европе постоянно идут матчи в таком интенсивном графике — и никаких проблем. Нам тоже надо привыкать. Пока восстанавливался, смотрел на ребят и думал: «Лучше бы я в таком же режиме продолжал». Хочется вернуться на поле — я соскучился по футболу.

Об отпуске, шутках Дзюбы и страданиях Азмуна от Малкома

— Как отпуск?

— Тренировался, у меня была индивидуальная программа – через день ездил в зал. Но в основном проводил время на даче с семьёй под Москвой. Вставал, конечно, когда захочется, завтракал и делал эту программу. После Нового года уже основательно тренировался, добавил беговые упражнения.



В отпуске ничего не читал, а на сбор взял с собой книгу «Выбор: о свободе и внутренней силе человека» Эдит Эгер. «Крёстный отец» на английском пока лежит. Из сериалов недавно с Катей посмотрели «Ход королевы» – крутой. До этого «Очень странные дела», тоже на Netflix, – мне понравилось. На сборах смотрю сериал «Открытое море» на английском, но с субтитрами – там много диалогов, иногда теряешь суть.

— Сейчас команда в Дубае. Коронавирусные правила строже, чем в России?

— Плюс-минус везде одинаково. Прошли тест до прилёта, здесь, в аэропорту — ещё один. Пока не получишь результат на следующий день, сидишь в номере. Погода здесь хорошая, жарко. Нас не запирают, иначе в номере бы все точно с ума сошли. Выбираемся на набережную, можно погулять. Иногда к отелю приезжает зимняя ярмарка, ставят палаточки, продают всякую сувенирную ерунду. Во время перерыва между сборами останемся здесь — летать туда-сюда в пандемию и каждый раз проходить тесты не хочется.

— Без Дзюбы скучно на первом сборе?

— Да нет. У него, конечно, специфичные шутки, но справляемся, ха-ха. Тем более после отпуска все друг по другу соскучились! Вот как футболиста его не хватает. Надеемся, что ко второму сбору они с Луневым подтянутся, как обычно будут шутить. Насколько я понимаю, оба в порядке. Артём писал, что чувствует себя хорошо.

Ноунеймы на сборах «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Динамо». Кто они? Кого-то из этих парней мы наверняка увидим в РПЛ уже весной.

— Недавно выложили видео со сбора, как Малком пробивает Азмуну мячом по пятой точке. Ты под это не попадал?

— Я тогда ещё в игровых тренировках не участвовал, поэтому пронесло. Но наблюдал за этим!



— Азмун вообще живой после такого?

— Всё нормально. Хорошо, что погода приятная. Вот если бы он зимой под такое попал, когда мяч замёрзший, тогда было бы неприятно, ха-ха! Когда раньше играли в школе зимой, хорошо так прижигало.



— А вообще в «Зените» часто спорите на что-то?

— В «Зените» нет. Вот в Чехии постоянно играли на колу и шоколадки: в основном в квадрат, но и в перекладину били, и подавали с фланга. Делились по два человека – один навешивает, другой бьет по воротам. В день игры на разминке тоже всегда был квадрат. Если у тебя рекорд по передачам в центре, то на обеде ты должен сказать речь по-чешски. Зарубы были приличные, потому что никому не хотелось стоять перед всеми и говорить, что он деревянный игрок, ха-ха. Мы даже в раздевалке перед тренировкой играли. У некоторых футболистов уже ящики были забиты шоколадками и колой – никто это не ел и не пил. А у Слуцкого на сборах была система «плюс-минус» – те, кто занял первые три места, получали денежные призы. Причём в «Витессе» он отдавал свои деньги.

О сезоне, ЛЧ, сборной и Моргенштерне

— Давай про сезон. У тебя два ассиста – Азмуну в матче с ЦСКА и Дугласу с «Тамбовом», гол Сербии, гол «Сочи». Какой матч ты бы назвал лучшим для себя в первой части?

— Начало сезона было хорошим. Понятно, что мало отдыхали, но мы выиграли три титула и на этой волне начали чемпионат. Я бы выделил игру с «Краснодаром» дома. Очень эмоциональный матч. Мы проигрывали 1:0 после первого тайма, потом вытащили 3:1. Ассист с «армейцами»? Отрабатываем такие розыгрыши на тренировках, всегда что-то новое.



— Был момент, когда «Зенит» забуксовал. В команде ощущали кризис?

— Все понимали, что надо перетерпеть, всё бывает. Вылетело много футболистов — это всегда тяжело. Сначала один получает травму, потом другой, и что-то дает сбой. Нам помогал характер и хорошая атмосфера в команде. Все друг друга подбадривают — благодаря этому и вышли на первое место. Да, у нас есть небольшой отрыв от конкурентов, но это пока ничего не значит. Нужно качественно провести вторую часть сезона и постараться ещё его увеличить.



— Почему в Лиге чемпионов опять случился такой провал?

— На график я никогда не смотрю – мне такой ритм комфортен. Проблемы начались, когда стали выпадать игроки стартового состава. Азмун вылетел, Малком, Дриусси… Да, у «Зенита» хороший состав, но когда несколько человек выпадает, это влияет на игру команды, перестраиваются схемы. Я не говорю, что в этом причина всего. Где-то сами недотерпели, не выиграли те матчи, что могли. Считаю, «Зенит» во всех домашних встречах должен был брать очки. С «Брюгге» мы отыгрались, были моменты, с «Лацио» и Дортмундом вели в счёте. Зенит – большой клуб, все хотят только выигрывать. Да и должны выигрывать. Но бывают и неудачные матчи. Не считаю, что это наш уровень — сложилось вместе много факторов, плюс сами допустили глупые ошибки.



— Отсутствие нормальной предсезонки тоже сказалось? Почти у всех европейских команд время подготовиться было, у вас — нет.

— Я бы не сказал, что мы были плохо готовы физически. Нас постоянно проверяли, я лично себя абсолютно нормально чувствовал. Три месяца без перерыва – ок, ничего страшного. График тяжёлый, но в Европе до сих пор играют.



— В сборной последнее время играл во всех матчах. Чувствуешь, что статус изменился?

— Да, в 2020-м у меня 8 матчей за сборную, но хочется больше. Марио в октябре выбыл, что тоже дало мне шансы. Я не собираюсь расслабляться, надо продолжать качественно работать в клубе. Любой футболист хочет поехать на такой турнир, как Евро, основным. Амбиции у меня есть.

Вячеслав Караваев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— В сборной выходил в том числе на левом фланге. Тяжело было перестроиться?

— Я бы не сказал, что эти позиции прям сильно отличаются. Я уже играл слева до этого, легко перестроился – никаких проблем. В сезоне времени было мало – там больше восстанавливаешься между играми, но я все равно отрабатывал кроссы, передачи. Сейчас на сборах тоже начну. Правый защитник – моя основная позиция, поэтому подаю в основном с правой ноги и хочу довести это до автоматизма. Но и левой тоже работаю. Это обязательно.



— На этой позиции ты забил гол Сербии и выложил его под трек Моргенштерна. Чья идея?

— Это Даша (Арсланова, пресс-атташе и PR-агент Вячеслава Караваев. — Прим. «Чемпионата») придумала. Сначала подумал: «Ё-моё, ну какой Моргенштерн?». Потом понял — весь прикол в начале трека, где есть слова «Слава, что ты сделал?». Я Моргенштерна не слушаю, но этот пост был в тему, всем зашло. Было много комментариев, сообщений, но, если честно, внимание меня не сильно волнует. Мне даже спокойнее, когда вокруг меня нет ажиотажа. Я понимаю, что интересен как игрок «Зенита» и сборной, и открыт, когда есть такой повод, когда это реально нужно. Но внимание не должно выходить на первый план, футбол – это главное.

— После последнего сбора и поражений от Турции и Сербии на сборную обрушилось много критики. Всё справедливо?

— С Турцией мы вообще начали здорово. Потом удаление, соперники понеслись вперёд, и мы пропустили два быстрых гола. Но даже в меньшинстве, мне кажется, мы играли лучше. Забили гол, имели другие моменты — спокойно могли вытащить игру.

А что касается сербов… Даже возвращаться к этому не хочется, провалили игру. Может, был день, когда всё пошло не так. Вроде уже отпустил ту ситуацию, но когда думаю об этом, трудно найти слова для объяснения. Обидно проигрывать даже 0:1, а когда на таком уровне 0:5 получаешь, то это ещё хуже. Но я уверен, что на Евро у нас будет другая команда. Станислав Саламович никому расслабиться не даст. Мы всё понимаем, будем добавлять и работать, чтобы такого больше не повторилось.



— Как тебе наша группа к отбору на чемпионат мира?

— Хорватия – топ-сборная, финалисты чемпионата мира. Но всё равно группа ровная и рабочая. С Ловреном обсуждали, он того же мнения. Посмеялись, что увидимся. У Деяна хороший английский, поэтому часто общаемся на разные темы. Интересно, что в группе почти все славянские сборные, кроме Мальты. Ко мне тут на сборах заезжал словенец Тим Матавж – бывший партнёр по «Витессу», с ним тоже результаты жеребьёвки обсудили. Он сейчас в Эмиратах играет — рассказывал, что уровень местного чемпионата довольно качественный.



— К себе не звал?

— Нет, рановато, ха-ха. Надо ещё на высоком уровне поиграть.