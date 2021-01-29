Матч с англичанами в 1945-м поменял жизнь Ланового. Признание актёра перед смертью

Ушёл из жизни народный артист СССР Василий Лановой – ему недавно исполнилось 87 лет. Забрал великого актёра злосчастный коронавирус: вместе с женой их госпитализировали в начале января, а на днях состояние Василия Семёновича резко ухудшилось – его перевели на ИВЛ, поставили дренаж в области лёгких из-за упавшей сатурации. Но спасти артиста уже не удалось.
Он сыграл более чем в 70 фильмах, до последнего работал в театре и преподавал. Иван Варрава в «Офицерах», Павел Корчагин в «Как закалялась сталь», Карл Вольф в «Семнадцать мгновений весны», Анатоль Курагин в «Войне и мир», капитан Грей в «Алых парусах» – каждую роль в своей долгой и великой карьере он не играл, а проживал. Для нашей страны уход такого Человека – громадная потеря.
Спорт, который был в его жизни каждый день
«Для меня это прежде всего привычка к ежедневной физзарядке. Без неё невозможно поддерживать форму, необходимую для сцены. Обязательно бегаю по утрам, плаваю, люблю охоту», – рассказал он однажды «Советскому спорту».
«Быть в форме помогает спорт», – говорил он. Лановой также играл в бадминтон и волейбол, а летом очень любил плавать. «У нас в семье все были спортивными и подтянутыми», – объяснял актёр любовь к спорту.
Спортсмены, которые его удивляли
«Эдуард Стрельцов, нападающий «Торпедо», — личность совершенно уникальная. Вот он стоит, ничего от него не ждёшь, и вдруг! Движение, удар!
Или Валерий Брумель — удивительный человек. Чудо! И оба непредсказуемы. Непредсказуемы как, скажем, войска русские, что и побеждают-то непредсказуемо» ("Советский спорт").
«Динамо», за которое он болел с 10 лет
«Для меня это было одно из сильнейших потрясений в моей жизни. Я наблюдал это, радовался победе, ну как каждый ребёнок радуется. Этот футбольный матч состоялся в ноябре 1945 года, и нам всё время говорили, что англичане — футболисты номер один. И тут вдруг наше московское «Динамо» произвело такое впечатление, так сокрушило английский футбол, что для меня это осталось на всю жизнь. И потом всю свою жизнь я болел за московское «Динамо», и, как меня ни пытались переманить на другие команды, я никогда не мог забыть это чудо, которое мы наблюдали в Лондоне. Наши футболисты потрясающим мужеством доказали, кто главный в футбольном мастерстве. Это осталось у меня на всю жизнь», — признавался он перед смертью телеканалу «Звезда» (летом 2020 года).
Секрет жизни
«Помните, у Лермонтова: «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты». Как только это происходит — всё, конец. Пережить желания — страшнее ничего нет» ("Комсомольская правда").
«Чемпионат» выражает соболезнования семье Василия Ланового.
- 29 января 2021
-
13:10
-
12:54
-
12:49
-
12:32
-
12:23
-
12:05
-
11:32
-
11:30
-
11:12
-
10:50
-
10:43
-
10:41
-
10:38
-
10:30
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:28
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
04:20
-
03:17
-
02:52
-
02:26
-
02:01
-
01:38
-
01:19