Матч с англичанами в 1945-м поменял жизнь Ланового. Признание актёра перед смертью

Ушёл из жизни народный артист СССР Василий Лановой – ему недавно исполнилось 87 лет. Забрал великого актёра злосчастный коронавирус: вместе с женой их госпитализировали в начале января, а на днях состояние Василия Семёновича резко ухудшилось – его перевели на ИВЛ, поставили дренаж в области лёгких из-за упавшей сатурации. Но спасти артиста уже не удалось.

Он сыграл более чем в 70 фильмах, до последнего работал в театре и преподавал. Иван Варрава в «Офицерах», Павел Корчагин в «Как закалялась сталь», Карл Вольф в «Семнадцать мгновений весны», Анатоль Курагин в «Войне и мир», капитан Грей в «Алых парусах» – каждую роль в своей долгой и великой карьере он не играл, а проживал. Для нашей страны уход такого Человека – громадная потеря.

Спорт, который был в его жизни каждый день

«Для меня это прежде всего привычка к ежедневной физзарядке. Без неё невозможно поддерживать форму, необходимую для сцены. Обязательно бегаю по утрам, плаваю, люблю охоту», – рассказал он однажды «Советскому спорту».



«Быть в форме помогает спорт», – говорил он. Лановой также играл в бадминтон и волейбол, а летом очень любил плавать. «У нас в семье все были спортивными и подтянутыми», – объяснял актёр любовь к спорту.

Спортсмены, которые его удивляли

«Эдуард Стрельцов, нападающий «Торпедо», — личность совершенно уникальная. Вот он стоит, ничего от него не ждёшь, и вдруг! Движение, удар!

Или Валерий Брумель — удивительный человек. Чудо! И оба непредсказуемы. Непредсказуемы как, скажем, войска русские, что и побеждают-то непредсказуемо» ("Советский спорт").

«Динамо», за которое он болел с 10 лет

«Для меня это было одно из сильнейших потрясений в моей жизни. Я наблюдал это, радовался победе, ну как каждый ребёнок радуется. Этот футбольный матч состоялся в ноябре 1945 года, и нам всё время говорили, что англичане — футболисты номер один. И тут вдруг наше московское «Динамо» произвело такое впечатление, так сокрушило английский футбол, что для меня это осталось на всю жизнь. И потом всю свою жизнь я болел за московское «Динамо», и, как меня ни пытались переманить на другие команды, я никогда не мог забыть это чудо, которое мы наблюдали в Лондоне. Наши футболисты потрясающим мужеством доказали, кто главный в футбольном мастерстве. Это осталось у меня на всю жизнь», — признавался он перед смертью телеканалу «Звезда» (летом 2020 года).

19 на 9. Юбилей легендарного турне «Динамо» по Великобритании 70 лет назад московские динамовцы провели стартовый матч легендарного турне по Великобритании. Их соперниками стали футболисты «Челси».

Секрет жизни

«Помните, у Лермонтова: «Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты». Как только это происходит — всё, конец. Пережить желания — страшнее ничего нет» ("Комсомольская правда").



«Чемпионат» выражает соболезнования семье Василия Ланового.