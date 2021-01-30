Кого ещё помимо Промеса нужно вернуть «Спартаку», чтобы выиграть чемпионство

Возможный трансфер Квинси Промеса в «Спартак» – серьёзная заявка на борьбу за чемпионство. Красно-белым очень нужен игрок, который мог бы делать разницу в большинстве матчей РПЛ. Нетрудно догадаться, что владелец московского клуба Леонид Федун ностальгирует по сезону-2016/2017, когда «Спартак» спустя 15 лет стал чемпионом России. Однако одного Промеса может не хватить для того, чтобы навязать борьбу «Зениту», тем более игра голландца за «Аякс» оставляет желать лучшего. Красно-белым требуются и другие опытные, высококлассные футболисты, благодаря которым команда сумеет сделать шаг вперёд. В идеале, как и Квинси, знакомые с тем, что такое спартаковский дух. Почему бы Федуну не попытаться вернуть ещё некоторых экс-спартаковцев? Есть как минимум шесть игроков, чье возвращение помогло бы команде в борьбе за золотые медали. Вот они:

Что трансфер Промеса означает для «Спартака». Какой будет новая команда Тедеско Доменико наверняка изменит схему – в действующую вписать Квинси слишком проблематично.

Фернандо

Бразильский опорный полузащитник был одним из ключевых игроков чемпионской команды «Спартака». Фернандо блестяще исполнял штрафные, регулировал темп игры красно-белых. Как забыть, например, его победный гол в ворота «Урала» в матче 25-го тура, приблизивший москвичей к золотым медалям?



Все три года, что бразилец провёл в «Спартаке», он держал приличный уровень. Не обходилось, конечно, без спадов и критики за лишний вес, однако с уходом Фернандо красно-белые потеряли очень ценную фигуру в центре поля. Хотя хорошо заработали: «Бейцзин Гоань» сперва арендовал полузащитника за 5,4 млн евро, а потом выкупил ещё за 9,6 млн. В китайской команде экс-спартаковец не всегда попадает в основу. Но ему всего 28 – до тихого завершения карьеры далеко.



Если руководство «Спартака» придёт к выводу, что Йоррит Хендрикс не тянет, или продаст в АПЛ Алекса Крала, то должно задуматься о возвращении Фернандо.

Ещё один бразилец и ещё один игрок чемпионского состава «Спартака», которого поспешили списать со счетов. Луис Адриано появился в столичном клубе по ходу сезона-2016/2017, перейдя на правах свободного агента (с мощным подписным бонусом и крупной зарплатой) из «Милана». Забивал важные мячи «Краснодару» и ЦСКА в дерби. Да и в целом нападающий был достаточно результативен в «Спартаке»: 25 голов в 79 матчах. Что ни говори, а класс Луиса Адриано выше, чем у сегодняшних форвардов-легионеров красно-белых – Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. Трудно представить, чтобы аргентинец или швед делали пента-трик или хет-трики в Лиге чемпионов, как бразилец.



«Спартак» отпустил Луиса Адриано в «Палмейрас» всего за 1 млн евро. Посчитали его уже старым? Но в свои 33 года экс-спартаковец продолжает стабильно поражать ворота: в этом сезоне у него 12 голов в 26 матчах за зелёно-белых «поросят».

Примеры для Промеса. 10 футболистов «Спартака», которые уходили и возвращались Семеро после камбэка становились чемпионами России!

Маркос Рохо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рохо уже давным-давно не нужен «Манчестер Юнайтед», но только сейчас манкунианцы избавляются от него. Защитник переходит в «Боку Хуниорс», подписав контракт по схеме «2+1». Впрочем, это не означает, что он не вернётся в Европу: ему всего 30 лет, а при наличии хорошего предложения аргентинцы всегда отпустят игрока.



Маркос появился в Москве совсем молодым игроком: в январе 2011-го его выкупили у «Эстудиантеса» за 2 млн евро. Но уже через полтора года продали «Спортингу» за 4 млн. Тогда Рохо не раскрылся в «Спартаке»: сыграл всего 17 матчей и забил один гол. Потом случился резкий взлёт: игра в финале ЧМ-2014, трансфер в «МЮ».



Рохо составил бы солидное трио в обороне «Спартака» с Самуэлем Жиго и Георгием Джикией. Теперь это зрелый защитник-универсал с большим опытом выступлений на топ-уровне. Травму бедра Маркос, видимо, полностью залечил, раз «Бока» подписывает с ним длительный договор.

Рафаэл Кариока Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Большая часть карьеры Рафаэла Кариоки связана со «Спартаком». Столичный клуб купил центрхава за 4 млн евро у «Гремио» в январе 2009 года, а окончательно попрощался с бразильцем в августе 2015-го, когда продал в «Атлетико Минейро». И хотя Рафаэл Кариока провёл за красно-белых 139 матчей (забил три гола и отдал шесть голевых передач), он не раскрылся на сто процентов в Москве. Над игрой «кудесника мяча» посмеивались.



Сейчас Рафаэлю Кариоке 31 год. Он стал опытнее, а российская лига слабее. РПЛ точно не превосходит по своему уровню чемпионат Мексики, где играет полузащитник. По рейтингу InStat, бразилец входит в топ-5 лучших игроков довольно сильной команды «Тигрес». В последних сезонах Рафаэл Кариока выиграл пару чемпионских титулов, а также Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2020-м. Годом ранее попал в символическую сборную ЛЧ. В общем, хорош, как никогда прежде.

Кокорин и ещё шесть заметных игроков, которые задержались в «Спартаке» всего на полгода Для них «Спартак» стал не мечтой, а транзитной остановкой.

Роман Ерёменко (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» однозначно поспешил с расставанием с русским финном в январе 2019-го. Ерёменко стал красно-белым после длительной паузы, вызванной двухлетней дисквалификацией за употребление кокаина. Естественно, плеймейкеру требовалось время, чтобы за счёт игровой практики вернуть прежнюю форму. Роман успел сыграть за «Спартак» всего семь матчей без результативных действий. Он и сам признал, что выступал тогда не на своём уровне. Очевидно, на решение руководства клуба повлияла травма, полученная Ерёменко в ноябре 2018-го. Ходили разные слухи, дескать, русский финн – хронически больной.



Однако в «Ростове» у Валерия Карпина полузащитник заиграл как в лучшие годы. Выдавал шикарные проникающие передачи: таких после ухода Ерёменко недоставало атаке «Спартака». Перенесённый летом прошлого года коронавирус сказался на форме лидера «Ростова», но и в свои 33 года он точно пригодится красно-белым.

Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Одиозная фигура для фанатов «Спартака». Воспитанник красно-белых ушёл из родного клуба со скандалом, да ещё и стал игроком принципиального соперника – «Зенита». Теперь на каждом матче со «Спартаком» в адрес Дзюбы летят самые мерзкие слова, а сам капитан сборной России забил уже шесть голов в ворота красно-белых.



Но, что ни говори, возвращение центрфорварда стало бы фантастическим усилением для московской команды. В РПЛ Дзюба – король. Самый результативный игрок прошлого и нынешнего чемпионатов России.



Летом 2020-го Артём подписал новый контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». Вот только совсем не факт, что все эти три сезона Дзюба проведёт в Санкт-Петербурге. Осенью писали о его проблемах во взаимоотношениях с главным тренером Сергеем Семаком, а неудачная Лига чемпионов тоже ударила по имиджу нападающего. Его всё чаще критикуют за отсутствие скорости и плохую игру в прессинге. Если в «Зените» решат омолаживать команду, Дзюба будет открыт для предложений. «Спартак» – один из немногих клубов, способных удовлетворить финансовые требования 32-летнего игрока.