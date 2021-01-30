Самые дорогие зимние трансферы «Спартака». Окажется ли среди них Промес?

Зимнее трансферное окно — не лучший период для больших сделок. Однако, в России, в отличие от Европы, их практические не бывает. В «Спартаке» самый рекордный входящий трансфер оценивается в € 8 млн. Если красно-белые вернут бывшего полузащитника Квинси Промеса за € 10 млн, то этот рекорд обновится. А пока представляем 10 самых дорогих зимних приобретений народной команды по данным transfermarkt.ru.

10. Малик Фатхи, сезон2007/08, € 4 млн

Воспитанник «Герты» перешёл в «Спартак» в 2008 году. Фатхи не смог закрепиться в составе на долгое время и, проведя 46 матчей и отличившись семь раз, в феврале 2010 года перебрался до конца сезона на правах аренды в «Майнц». Затем полузащитник вернулся в Москву, но снова был отдан в аренду, по окончанию которой подписал контракт с немецким клубом. Несмотря на столь непродолжительный период в Москве, Фатхи выиграл серебряные медали чемпионата России в 2009 году.

9. Мартин Штранцль, сезон-2005/06, € 4,5 млн

Трёхкратный серебряный призёр России стал игроком «Спартака» в марте 2006 года. В августе 2010-го австрийскому защитнику удалось показать себя в роли вратаря после того, как Сергей Песьяков совершил фол последней надежды, а команда использовала все три замены в матче с «Томью». Однако, Штранцль не смог отразить пенальти и позволил сибирякам сократить отставание до двух голов.

«Это определённо был вызов для меня, я изучил язык, попытался влиться в новую культуру. Было непросто – отличий в образе жизни и быте очень много. Но всё-таки это был выдающийся жизненный опыт для меня. В «Штутгарте» я всегда играл на разных позициях — в центре защиты или в опорной зоне. Когда пришло предложение от «Спартака», они гарантировали мне, что я буду играть в центре обороны. Кроме того, команда собиралась играть в Лиге чемпионов. Таким образом, спортивная составляющая идеально подошла для меня, и, конечно же, заработная плата тоже была хорошей», — делился воспоминаниями о России австриец.

8. Лоренсо Мельгарехо, сезон-2015/16, € 4,5 млн

Мельгарехо оказался в России в 2013 году, но в «Спартак» перешёл после трёх сезонов в «Кубани», став вторым парагвайцем в истории красно-белых после Лукаса Барриоса. В чемпионском сезоне Лоренсо сыграл 21 матч и забил два гола. Помимо этого, парагвайский полузащитник выиграл в «Спартаке» бронзовые медали и Суперкубок России.

«Я всегда буду благодарен России и людям, которые там живут. Я провёл свои лучшие моменты в «Спартаке». Русские более закрытые, чем европейцы, их нужно узнать поближе. Когда ты знакомишься с ними, твоё мнение меняется. Я прожил там семь лет и ни разу не столкнулся с неуважительным отношением», — рассказывал футболист.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кадровое решение, которое может дорого обойтись «Спартаку» летом. Об уходе Мельгарехо Почему одно незначимое на первый взгляд событие на самом деле может оказаться очень важным.

7. Сальваторе Боккетти, сезон-2012/13, € 4,5 млн

За шесть с половиной лет в Москве Боккетти стал чемпионом, выиграл Суперкубок страны, сыграл более 100 матчей, а главное нашёл свою любовь — российскую девушку Екатерину. Сальва несколько лет пытался получить наш паспорт, но по каким-то причинам у него так и не вышло. Скорее всего, из-за того, чтобы не потерять итальянский. В любом случае сыграть за Россию защитнику бы не удалось — заигран за родную страну.

6. Рафаэл Кариока, сезон-2008/09, € 4,7 млн

В 2008 году «Локомотив» и «Спартак» заинтересовались опорным полузащитником. В стане красно-белых Кариоку отбирали из нескольких кандидатов, об этом ранее рассказывал бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов. Несмотря на гору критики, Кариока имел постоянное место в основе, в том числе в сезоне-2009, когда спартаковцы чуть было не стали чемпионами. И при Карпине, и при Эмери футболист постоянно оказывался в стартовом составе. Бразилец дважды выигрывал серебряные медали со «Спартаком» и провёл 139 матчей, в которых отметился тремя голами.

Кого ещё помимо Промеса нужно вернуть «Спартаку», чтобы выиграть чемпионство Кое-кого не примут фанаты красно-белых, но чего не сделаешь ради возвращения чемпионства и Лиги чемпионов.

5. Алекс Мескини, сезон-2008/09, € 5 млн

Алекс пришёл в «Спартак» в то же время что и Кариока. Прогресс полузащитника в России был настолько ощутим, что в 2008 году он получил вызов в сборную. «Вы не представляете, как я был счастлив, когда узнал, что Дунга вызвал меня в сборную! Очень надеюсь, что благодаря игре за «Спартак» закреплюсь и в национальной команде. Вы, возможно, удивляетесь такому заявлению, но я постараюсь доказать его закономерность в ближайших играх Бразилии», — заявил Алекс.

Выиграть чемпионство со «Спартаком» Алексу не удалось, но его игра постоянно получала тонны положительных отзывов от фанатов красно-белых. В 2009 году болельщики «Спартака» вручили ему «Золотого кабана» (футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту или тренеру «Спартака» прошедшего сезона по результатам голосования болельщиков клуба).

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

4. Динияр Билялетдинов, сезон-2011/12, € 6,7 млн

Ради поездки на Евро-2012 бывший полузащитник «Локомотива» решился на возвращение в Москву. Однако, переход в «Спартак» — оказался провалом. Билялетдинов пропустил чемпионат Европы, отыграв за полгода в московском клубе всего восемь матчей и забив один гол, а затем потерял место в основе, дважды уходил в аренду и не поладил с Карпиным. «Карпин мне неприятен как человек. То, как он себя ведёт, позиционирует, разговаривает с людьми. С первого дня это почувствовал», — объяснял футболист. После ухода из «Спартака» вернуть прежние кондиции Динияру не удалось.

10 игроков, загубивших карьеру в «Спартаке» Ошибка клубной селекции или стечение обстоятельств?

3. Лукас Айртон, сезон-2018/19, € 7 млн

Айртон — третий бразилец в этом списке, и уже сейчас можно сказать, что переход в «Спартак» полностью себя оправдал. Бразилец бессменный левый защитник, проводящий третий сезон в клубе. За это время Лукас сыграл 68 матчей, забил три мяча и отдал девять ассистов. В прошлом сезоне защитник вошёл в 33 лучших футболиста чемпионата России, а с октября 2019-го постоянно вызывается в олимпийскую сборную Бразилии.

Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

2. Юра Мовсисян, сезон-2012/13, € 7,5 млн

Несмотря на пять лет карьеры в России и 50 голов за «Краснодар» и «Спартак», Мовсисяну не удалось выиграть здесь трофей. В декабре 2012 года форвард перешёл в стан красно-белых и уже в первом официальном матче оформил хет-трик в ворота «Терека», войдя в историю клуба, как первый игрок, забивший три мяча в дебютном матче. В сезоне-2013/2014 Мовсисян забил 16 голов в 27 матчах чемпионата, но так и не стал лучшим бомбардиром. Сейду Думбия опередил его на два мяча.

1. Софьян Ханни, сезон-2017/18, € 8 млн

Алжирский полузащитник был постоянно недоволен игровым временем в «Спартаке». Массимо Каррера рассматривал Ханни только как игрока ротации, а не основы. При Олеге Кононове ситуация изменилась: новый тренер стал больше доверять алжирцу. Тем не менее, надолго задержаться в России у бывшего полузащитника «Андерлехта» не получилось и летом 2019 года, проведя за «Спартак» 38 матчей (пять голов и восемь голевых передач), он перешёл в «Аль-Гарафу».