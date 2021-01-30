Самые дорогие зимние трансферы «Спартака». Окажется ли среди них Промес?

Зимнее трансферное окно — не лучший период для больших сделок. Однако, в России, в отличие от Европы, их практические не бывает. В «Спартаке» самый рекордный входящий трансфер оценивается в € 8 млн. Если красно-белые вернут бывшего полузащитника Квинси Промеса за € 10 млн, то этот рекорд обновится. А пока представляем 10 самых дорогих зимних приобретений народной команды по данным transfermarkt.ru.
10. Малик Фатхи, сезон2007/08, € 4 млн
Воспитанник «Герты» перешёл в «Спартак» в 2008 году. Фатхи не смог закрепиться в составе на долгое время и, проведя 46 матчей и отличившись семь раз, в феврале 2010 года перебрался до конца сезона на правах аренды в «Майнц». Затем полузащитник вернулся в Москву, но снова был отдан в аренду, по окончанию которой подписал контракт с немецким клубом. Несмотря на столь непродолжительный период в Москве, Фатхи выиграл серебряные медали чемпионата России в 2009 году.
9. Мартин Штранцль, сезон-2005/06, € 4,5 млн
Трёхкратный серебряный призёр России стал игроком «Спартака» в марте 2006 года. В августе 2010-го австрийскому защитнику удалось показать себя в роли вратаря после того, как Сергей Песьяков совершил фол последней надежды, а команда использовала все три замены в матче с «Томью». Однако, Штранцль не смог отразить пенальти и позволил сибирякам сократить отставание до двух голов.
«Это определённо был вызов для меня, я изучил язык, попытался влиться в новую культуру. Было непросто – отличий в образе жизни и быте очень много. Но всё-таки это был выдающийся жизненный опыт для меня. В «Штутгарте» я всегда играл на разных позициях — в центре защиты или в опорной зоне. Когда пришло предложение от «Спартака», они гарантировали мне, что я буду играть в центре обороны. Кроме того, команда собиралась играть в Лиге чемпионов. Таким образом, спортивная составляющая идеально подошла для меня, и, конечно же, заработная плата тоже была хорошей», — делился воспоминаниями о России австриец.
8. Лоренсо Мельгарехо, сезон-2015/16, € 4,5 млн
Мельгарехо оказался в России в 2013 году, но в «Спартак» перешёл после трёх сезонов в «Кубани», став вторым парагвайцем в истории красно-белых после Лукаса Барриоса. В чемпионском сезоне Лоренсо сыграл 21 матч и забил два гола. Помимо этого, парагвайский полузащитник выиграл в «Спартаке» бронзовые медали и Суперкубок России.
«Я всегда буду благодарен России и людям, которые там живут. Я провёл свои лучшие моменты в «Спартаке». Русские более закрытые, чем европейцы, их нужно узнать поближе. Когда ты знакомишься с ними, твоё мнение меняется. Я прожил там семь лет и ни разу не столкнулся с неуважительным отношением», — рассказывал футболист.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
7. Сальваторе Боккетти, сезон-2012/13, € 4,5 млн
За шесть с половиной лет в Москве Боккетти стал чемпионом, выиграл Суперкубок страны, сыграл более 100 матчей, а главное нашёл свою любовь — российскую девушку Екатерину. Сальва несколько лет пытался получить наш паспорт, но по каким-то причинам у него так и не вышло. Скорее всего, из-за того, чтобы не потерять итальянский. В любом случае сыграть за Россию защитнику бы не удалось — заигран за родную страну.
6. Рафаэл Кариока, сезон-2008/09, € 4,7 млн
В 2008 году «Локомотив» и «Спартак» заинтересовались опорным полузащитником. В стане красно-белых Кариоку отбирали из нескольких кандидатов, об этом ранее рассказывал бывший шеф-скаут «Спартака» Александр Аверьянов. Несмотря на гору критики, Кариока имел постоянное место в основе, в том числе в сезоне-2009, когда спартаковцы чуть было не стали чемпионами. И при Карпине, и при Эмери футболист постоянно оказывался в стартовом составе. Бразилец дважды выигрывал серебряные медали со «Спартаком» и провёл 139 матчей, в которых отметился тремя голами.
5. Алекс Мескини, сезон-2008/09, € 5 млн
Алекс пришёл в «Спартак» в то же время что и Кариока. Прогресс полузащитника в России был настолько ощутим, что в 2008 году он получил вызов в сборную. «Вы не представляете, как я был счастлив, когда узнал, что Дунга вызвал меня в сборную! Очень надеюсь, что благодаря игре за «Спартак» закреплюсь и в национальной команде. Вы, возможно, удивляетесь такому заявлению, но я постараюсь доказать его закономерность в ближайших играх Бразилии», — заявил Алекс.
Выиграть чемпионство со «Спартаком» Алексу не удалось, но его игра постоянно получала тонны положительных отзывов от фанатов красно-белых. В 2009 году болельщики «Спартака» вручили ему «Золотого кабана» (футбольная награда, вручаемая лучшему футболисту или тренеру «Спартака» прошедшего сезона по результатам голосования болельщиков клуба).
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4. Динияр Билялетдинов, сезон-2011/12, € 6,7 млн
Ради поездки на Евро-2012 бывший полузащитник «Локомотива» решился на возвращение в Москву. Однако, переход в «Спартак» — оказался провалом. Билялетдинов пропустил чемпионат Европы, отыграв за полгода в московском клубе всего восемь матчей и забив один гол, а затем потерял место в основе, дважды уходил в аренду и не поладил с Карпиным. «Карпин мне неприятен как человек. То, как он себя ведёт, позиционирует, разговаривает с людьми. С первого дня это почувствовал», — объяснял футболист. После ухода из «Спартака» вернуть прежние кондиции Динияру не удалось.
3. Лукас Айртон, сезон-2018/19, € 7 млн
Айртон — третий бразилец в этом списке, и уже сейчас можно сказать, что переход в «Спартак» полностью себя оправдал. Бразилец бессменный левый защитник, проводящий третий сезон в клубе. За это время Лукас сыграл 68 матчей, забил три мяча и отдал девять ассистов. В прошлом сезоне защитник вошёл в 33 лучших футболиста чемпионата России, а с октября 2019-го постоянно вызывается в олимпийскую сборную Бразилии.
Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
2. Юра Мовсисян, сезон-2012/13, € 7,5 млн
Несмотря на пять лет карьеры в России и 50 голов за «Краснодар» и «Спартак», Мовсисяну не удалось выиграть здесь трофей. В декабре 2012 года форвард перешёл в стан красно-белых и уже в первом официальном матче оформил хет-трик в ворота «Терека», войдя в историю клуба, как первый игрок, забивший три мяча в дебютном матче. В сезоне-2013/2014 Мовсисян забил 16 голов в 27 матчах чемпионата, но так и не стал лучшим бомбардиром. Сейду Думбия опередил его на два мяча.
1. Софьян Ханни, сезон-2017/18, € 8 млн
Алжирский полузащитник был постоянно недоволен игровым временем в «Спартаке». Массимо Каррера рассматривал Ханни только как игрока ротации, а не основы. При Олеге Кононове ситуация изменилась: новый тренер стал больше доверять алжирцу. Тем не менее, надолго задержаться в России у бывшего полузащитника «Андерлехта» не получилось и летом 2019 года, проведя за «Спартак» 38 матчей (пять голов и восемь голевых передач), он перешёл в «Аль-Гарафу».
- 30 января 2021
-
16:37
-
16:35
-
16:20
-
16:08
-
15:52
-
15:51
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:35
-
13:25
-
12:51
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:21
-
10:54
-
10:49
-
10:28
-
10:21
-
10:09