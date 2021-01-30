АПЛ меняет правила в середине сезона. Клопп — за, Моуринью — против

В АПЛ произошёл очередной судейский скандал. В перенесённом матче 1-го тура «Манчестер Сити» забил «Астон Вилле» спорный гол. Бернарду Силва сбросил мяч Родри, который находился в офсайде. Защитник Тайрон Мингс перехватил передачу, но испанец выскочил из-за спины и выгрыз для своей команды мяч. Бирмингемцы сразу стали апеллировать к арбитру, тот не стал останавливать игру, и «Сити» забил.

Как выяснилось, команда Гвардиолы забила по правилам — защитник своим касанием «аннулировал» офсайд у Родри. Главный тренер «Виллы» Дин Смит активно протестовал, что вылилось в его удаление прямо во время матча. К началу пресс-конференции он не успел остыть и продолжил критиковать судейство: «Значит, теперь мы можем оставлять футболистов за линией офсайда? Это просто фарс. Полузащитник «Сити» был почти в десятиметровом офсайде, вернулся за линию мяча, ударил нашего защитника — и ему всё сошло с рук. Это постыдное решение».

Не выдержал и сам Мингс. Защитник стал возмущаться в «Твиттере»: «Никогда не слышал об этом правиле. Игроку можно стоять в офсайде, потом прибежать назад и отобрать у тебя мяч? Конечно, я должен был спокойно выносить, но я даже не знал, что мне нужно это делать. Абсурд».

Забавно, что сама «Вилла» всего через три дня после того самого матча с «Сити» забила «Ньюкаслу» в похожей ситуации. Бирмингемцы развили атакую по флангу, откуда мяч направился к нападающему Олли Уоткинсу, который находился в явном офсайде. Защитник «сорок» пас прервал, но неудачно — мяч отскочил в сторону форварда, и тот пробил головой мимо вратаря.

Как потом заявили в Премьер-лиге, гол был бы засчитан даже при новых правилах, потому что защитник сыграл в мяч осознанно, а Уоткинс не оказывал на него никакого давления и просто бежал рядом.

Что было дальше?

Англичане после этого скандала пошли на радикальные меры — изменение правил прямо в середине сезона. PGMOL (организация, отвечающая за работу судей в Англии) обратилась к IFAB (они регулируют футбольные правила) и договорилась о нововведении: «Если игрок в офсайде немедленно воздействует на соперника, который намеренно играл в мяч, арбитры должны в первую очередь уделять внимание борьбе за мяч, и, таким образом, офсайд фиксируется». То есть по новым правилам гол Силвы был бы отменён.

Самая мощная пара защитников в АПЛ. Просто монстры! С такой обороной можно и нужно бороться за титул. И, может быть, даже не за один.

Правильно ли делать так, не дожидаясь межсезонья? Здесь мнения разделились. Жозе Моуринью высказался в своём стиле: «Я не рад этому. Считаю, что теперь правило верное, а до этого было неправильным. Но не думаю, что менять правило во время сезона — это честно».

Юрген Клопп, напротив, был в восторге: «Первая мысль, которая пришла мне в голову: «Почему вы не поменяли это правило раньше?» Несколько лет назад у нас была похожая ситуация, это было в матче с «Тоттенхэмом», когда Ловрен бил по мячу, а Кейн мог забить. Так что подобное происходит не в первый раз. Эта проблема появилась несколько лет назад, наконец-то это правило изменили. Все футбольные люди согласны с этим — и те, кто забивает, и те, кто пропускает. Я счастлив, что правило офсайда наконец изменили».

Разве правила меняют посреди турнира?

Да. Есть еще один свежий пример. Вчера стало известно, что АПЛ окончательно одобрила дополнительную замену в случае, если у футболиста заподозрят сотрясение мозга. Как и в случае с офсайдом, правило вводят по ходу сезона, хотя здесь на кону стоит здоровье игроков. Раньше это было серьёзной проблемой, потому что футболисты, зная, что у их команды закончились замены, отказывались покидать поле после удара в голову.

Похоже, что после нововведений станет чуть меньше голов. И, вероятно, чуть меньше споров. Но это не точно.