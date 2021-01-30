АПЛ меняет правила в середине сезона. Клопп — за, Моуринью — против

В АПЛ произошёл очередной судейский скандал. В перенесённом матче 1-го тура «Манчестер Сити» забил «Астон Вилле» спорный гол. Бернарду Силва сбросил мяч Родри, который находился в офсайде. Защитник Тайрон Мингс перехватил передачу, но испанец выскочил из-за спины и выгрыз для своей команды мяч. Бирмингемцы сразу стали апеллировать к арбитру, тот не стал останавливать игру, и «Сити» забил.
Как выяснилось, команда Гвардиолы забила по правилам — защитник своим касанием «аннулировал» офсайд у Родри. Главный тренер «Виллы» Дин Смит активно протестовал, что вылилось в его удаление прямо во время матча. К началу пресс-конференции он не успел остыть и продолжил критиковать судейство: «Значит, теперь мы можем оставлять футболистов за линией офсайда? Это просто фарс. Полузащитник «Сити» был почти в десятиметровом офсайде, вернулся за линию мяча, ударил нашего защитника — и ему всё сошло с рук. Это постыдное решение».
Не выдержал и сам Мингс. Защитник стал возмущаться в «Твиттере»: «Никогда не слышал об этом правиле. Игроку можно стоять в офсайде, потом прибежать назад и отобрать у тебя мяч? Конечно, я должен был спокойно выносить, но я даже не знал, что мне нужно это делать. Абсурд».
Забавно, что сама «Вилла» всего через три дня после того самого матча с «Сити» забила «Ньюкаслу» в похожей ситуации. Бирмингемцы развили атакую по флангу, откуда мяч направился к нападающему Олли Уоткинсу, который находился в явном офсайде. Защитник «сорок» пас прервал, но неудачно — мяч отскочил в сторону форварда, и тот пробил головой мимо вратаря.
Как потом заявили в Премьер-лиге, гол был бы засчитан даже при новых правилах, потому что защитник сыграл в мяч осознанно, а Уоткинс не оказывал на него никакого давления и просто бежал рядом.
Что было дальше?
Англичане после этого скандала пошли на радикальные меры — изменение правил прямо в середине сезона. PGMOL (организация, отвечающая за работу судей в Англии) обратилась к IFAB (они регулируют футбольные правила) и договорилась о нововведении: «Если игрок в офсайде немедленно воздействует на соперника, который намеренно играл в мяч, арбитры должны в первую очередь уделять внимание борьбе за мяч, и, таким образом, офсайд фиксируется». То есть по новым правилам гол Силвы был бы отменён.
Правильно ли делать так, не дожидаясь межсезонья? Здесь мнения разделились. Жозе Моуринью высказался в своём стиле: «Я не рад этому. Считаю, что теперь правило верное, а до этого было неправильным. Но не думаю, что менять правило во время сезона — это честно».
Юрген Клопп, напротив, был в восторге: «Первая мысль, которая пришла мне в голову: «Почему вы не поменяли это правило раньше?» Несколько лет назад у нас была похожая ситуация, это было в матче с «Тоттенхэмом», когда Ловрен бил по мячу, а Кейн мог забить. Так что подобное происходит не в первый раз. Эта проблема появилась несколько лет назад, наконец-то это правило изменили. Все футбольные люди согласны с этим — и те, кто забивает, и те, кто пропускает. Я счастлив, что правило офсайда наконец изменили».
Разве правила меняют посреди турнира?
Да. Есть еще один свежий пример. Вчера стало известно, что АПЛ окончательно одобрила дополнительную замену в случае, если у футболиста заподозрят сотрясение мозга. Как и в случае с офсайдом, правило вводят по ходу сезона, хотя здесь на кону стоит здоровье игроков. Раньше это было серьёзной проблемой, потому что футболисты, зная, что у их команды закончились замены, отказывались покидать поле после удара в голову.
Похоже, что после нововведений станет чуть меньше голов. И, вероятно, чуть меньше споров. Но это не точно.
- 30 января 2021
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