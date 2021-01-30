Пушка Крала и голевая Хендрикса. Как прошел первый матч «Спартака» в году

Если в прошлом году «Спартак» заканчивал сборы матчем с «Пахтакором», то в этом начал. В феврале 2020 года красно-белым не составило труда обыграть узбекский клуб и завершить предсезонку на хорошей ноте.

Кредит доверия Тедеско и пушечный выстрел Крала

Первый матч в новом году всегда интересный, так как таит в себе множество загадок. Выбор Тедеско стартового состава на первые 45 минут оказался необычным: Игнатов получил возможность проявить (хотя весь прошлый год провёл в дубле), Роша вышел с первых минут и стал единственным, кто провёл всю игру, Хендриксу предложили показать свои способности сразу же.

«Спартак» пропустил первым, но смог выиграть матч. Важный момент случился на 30-й минуте: Хендрикс вооружил Алекса Крала мячом и тот, качнув двоих игроков «Пахтакора», с 25 метров отправил мяч точно в девятку. Пушка! То, что чешский полузащитник без проблем может уходить в одиночку от двоих-троих — мы убедились давно. Фанаты красно-белых хорошо помнят голевую передачу Алекса в домашнем матче с «Зенитом». Однако, оценить ударные способности полузащитника смогли только сейчас. Спустя полтора года после подписания контракта, Крал открыл счёт своим забитым голам в «Спартаке», пусть и в товарищеской встрече.

Вилка «Спартака». С одной стороны — нужны новички. С другой – кто лишний? Бакаев? Крал? Но пока не будет решения по Тедеско, не будет и ответов. А только потеря времени.

Хендрикс и Крал

Примечательно, что голевую передачу на Крала отдал Йоррит Хендрикс, для которого этот матч стал дебютным. Ранее фанаты «Спартака» скептически отнеслись к покупке голландца, отмечая, что это неравноценное приобретение чешскому игроку, которого сватают в АПЛ. Тем не менее, пока говорить об уходе Алекса преждевременно. Как мы видим, он отлично нашёл общий язык с новичком команды.

«Интенсивный прессинг в первые 45 минут? Это была первая игра за месяц после первых сборов. Главное было — показать тактические наработки. Готовимся к возобновлению сезона. Забитый гол? Видел, как Йоррит отдал мне мяч первым касанием. Очень рад забить первый гол за «Спартак». Комфортно ли играть с новым Хендриксом? Вместе мы играем буквально две недели. Это наш первый матч, 45 минут. Мне пока всё нравится. Он действует в защитном варианте, а я больше — в атакующем», — поделился впечатлениями от игры вместе с Йорритом Хендриксом Алекс Крал во время трансляции матча на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Не остался без внимания и новобранец команды. «Ощущения отличные. Главное — победа. Футболисту важно побеждать в любом матче, даже в товарищеском. Мы тренировались две недели. Игра в четыре защитника? Мы тренируем всё, не могу раскрывать секреты. После длительного тренировочного процесса здорово попробовать новые вещи на поле. В каждом матче мы можем использовать разные схемы, всё зависит от соперника. Лучший игрок матча? Алекс Крал. Он забил очень классный гол», — цитирует Хендрикса сайт Матч ТВ.

Кажется, приход Хендрикса развязал Кралу руки. Теперь он может не переживать за позицию опорника, больше играть ближе к атаке, обострять и дальше проверять вратарей дальними ударами. Глядишь, голы посыпаются.