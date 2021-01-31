Прощальная революция Тедеско. Как он меняет «Спартак»

Первый сбор «Спартака» оказался крайне скудным на информацию: тактические тренировки проводились в закрытом режиме, главный тренер ничего не рассказывал о своих планах, а контрольных матчей не было в принципе.



Поэтому дебютный спарринг в новом году изначально виделся очень любопытным. Интерес усиливала поступающая сразу с нескольких сторон информация: Тедеско наигрывает новую схему 4-2-3-1, а от работы над ставшей уже традиционной структурой 3-4-1-2 фактически отказался. Ей якобы вообще не уделялось время на последних тренировках.

Игра с «Пахтакором» подтвердила стартовавшую революцию в «Спартаке». Красно-белые изменились как в системе, так и нюансах. И это точно не местечковый матч, мимо которого можно пройти, не заметить его и не углубляться. Даже Крал в интервью подчеркнул, что важной задачей команды был показ тактических наработок.



Сразу заметим, что пока не нужно оценивать качество футбола в целом и уровень игры отдельных футболистов. Но определённо есть смысл разобрать сами принципы.

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Тедеско всё-таки ушёл от тройки центральных защитников. У него были на это причины

В начале матча с «Пахтакором», когда Ещенко, Жиго и Джикия растягивались по всей ширине поля в обеих фазах, могло показаться, что «Спартак» всё-таки будет играть с тремя центральными защитниками. Здесь возможны несколько вариантов: 1) Тедеско по каким-то причинам дал задачу провести дебютный отрезок по 3-Х-Х — времени, правда, прошло слишком мало; 2) попросту так складывались игровые ситуации: Ещенко опускался на одну линию при начале атаки, чтобы образовывалась тройка, и «Пахтакору» было сложнее прессинговать; 3) абсолютно нормальное явление, когда по эпизоду схема с четырьмя защитниками превращается в схему с пятью, особенно если нужно контролировать всю ширину поля.

«Спартак» в начале матча с тремя ЦЗ

Сразу после пропущенного гола (а прошло всего шесть минут после стартового свистка) «Спартак» перестроился на более явные 4-2-3-1 – Ещенко уже меньше стягивался в середину, а больше работал по бровке. На левом фланге играл Айртон, пару опорников составили Хендрикс и Крал, над ними действовали Педро Роша, Игнатов и Бакаев. Постоянной позиции у тройки атакующих полузащитников не было: Роша начинал правее, но затем ушёл налево. Бакаев сначала бегал в середине, далее занял любимый правый фланг, а Игнатов превратился в «десятку». Единственным выдвинутым форвардом был Понсе.

Важно попытаться понять: почему Тедеско всё-таки ушёл от структуры, которая уже сложилась, к которой привыкли футболисты и которая давала адекватный результат? У главного тренера было несколько предпосылок:



1) частная история: Бакаев не потянул роль «десятки» и превратился в самого регрессирующего футболиста чемпионата. Тедеско посчитал, что правильнее будет вернуть его на фланг, где когда-то (правда, ещё до прихода немца) Зелимхан сверкал;



2) ещё одна частная история: Мозес скверно играл в обороне даже для схемы 3-5-2, его фланг был слишком уязвим, не спасала никакая подстраховка. Тедеско захотел перевести его в атаку;



3) раньше у «Спартака» не было опорника, который мог бы контролировать центральную зону: Крал по манере игры «бокс-ту-бокс» или «восьмёрка», роль «шестёрки» заставляла его играть не на сильных сторонах. Сейчас приехал Хендрикс, который по своему типажу больше подходит в качестве нижнего опорника. Пусть он не даёт объём спринтов и единоборств, зато грамотен тактически и способен защищать пространство чёткими перемещениями и чтением эпизодов;



4) «Спартак» ждёт Промеса – а его правильнее вписывать в структуру 4-2-3-1 (или 4-4-2, или 4-3-3) на фланг. Любые вариации внутри 3-5-2 ограничат Квинси;

Что трансфер Промеса означает для «Спартака». Какой будет новая команда Тедеско Доменико наверняка изменит схему – в действующую вписать Квинси слишком проблематично.

5) «Спартак» чересчур слабо провёл концовку года, перестал прогрессировать в рамках структуры 3-5-2, да и лига к ней адаптировалась. Это как минимум эмоциональный повод всё изменить, хотя полагаю, что Тедеско решился на революцию не спонтанно, а после вдумчивого анализа.

Благодаря Хендриксу Крал сможет заниматься любимым делом

Роль опорников при начале атаки осталась плюс-минус той же, что и раньше: один из них должен опускаться на фланг, «выгоняя» наверх крайнего защитника, другой – занимать середину. Тем самым образовывается структура 3-2 (три защитника, центральные и фланговый, и два опорника). По матчу с «Пахтакором» пока есть вопросы: когда Крал опускался направо, Хендрикс мог застрять широко слева. То есть опорники оказывались на противоположных сторонах поля – и в центральной зоне возникала дыра, что спорно, поскольку не хватает вариантов для промежуточной короткой передачи.

Дыра в центре поля

Такая картина наблюдалась в первом тайме несколько раз – пока рано судить, ошибки ли это игроков в расположении или задача тренеров. Один раз в «дырку» с позиции «десятки» опустился Игнатов, и «Спартак» неплохо вышел в атаку. Хватало эпизодов, где Крал и Хендрикс соблюдали более привычные для опорников игровые расстояния и пытались образовывать комбинационные связки. Также голландец мог эпизодически опуститься между двумя центральными защитниками.



Хендрикс в дебютной игре очень понравился: был надёжен в работе с мячом, страховал пространство, несколько раз здорово добежал и доработал в зоне между Айртоном и Джикией. По возможности старался быстро играть вперёд – но без ненужного риска. Если взять гол Крала, то именно Хендрикс сыграл на подборе после отскока.



Благодаря Хендриксу Крал в принципе больше времени будет проводить в атаке и возле чужой штрафной. Сильные стороны чеха – поиск пространства, объём движения без мяча, переключения, но никак не контроль опорной зоны, где ему попросту скучно. И будет здорово, если сейчас Крала будут использовать повыше. Только вопрос, что в таком случае делать с Зобниным – на замене ведь его не оставишь. А 4-3-3 с Хендриксом в центре и двумя «восьмёрками» по сторонам Тедеско пока не наигрывает.

Бакаев вернулся на позицию правого полузащитника со смещениями в середину – и уже есть положительные моменты в его игре

Может, это всего-навсего обманчивое первое впечатление, но в игре Бакаева уже заметны позитивные сдвиги: он здорово разбирался на правом фланге, взаимодействовал с Ещенко и Игнатовым, выдал несколько индивидуально сильных эпизодов. Один из них – на 14-й минуте, когда Зелимхан подхватил мяч справа в широкой позиции, сместился в середину, убрал двоих и сочно пробил. Это любимое занятие Бакаева, которое когда-то и принесло ему славу.



Хотя нельзя сказать, что Бакаев действовал только справа: ни у кого из тройки Роша – Игнатов – Бакаев не было жёсткой привязки к позициям, ситуативно они могли меняться. Бразилец очень старался и хотел проявить себя, получил минимум три хороших момента, но ни один из них не реализовал. В нужные моменты не хватало ни резкости, ни чёткости, ни хладнокровия.



На сегодня Педро Рошу можно рассматривать как игрока обоймы, но как основной игрок он не тянет – Мозес выглядит более выигрышным вариантом. Во втором тайме нигериец, вышедший на позиции флангового нападающего (чаще оказывался слева и смещался в сторону центра) был хорош, сохранил много мячей при выходе в атаку и создавал перспективные ситуации.

Структура прессинга изменилась, но подход остался прежним. Скорее всего Понсе останется основным нападающим, а Соболев будет на подмене

По цифрам PPDA «Спартак» был самой прессингующей командой РПЛ по итогам первой части сезона, но прессинг ради прессинга никогда не был целью Тедеско. Он всегда придерживался подхода: 1) даже при прессинге нужно соблюдать компактность и оставлять сзади достаточно игроков, чтобы не оголять тылы излишне; 2) команда почти не прессингует по открытому мячу, то есть когда мяч под чётким контролем у соперника.



Сейчас базовые принципы остались теми же – команда хочет защищаться повыше, но при этом не рисковать на своей половине в случае неудачного прессинга. А структура сильно изменилась. Главная роль в новой системе – у Понсе, оставшегося в одиночестве в первой линии. Действия аргентинца должны были служить сигналом для всех партнёров. Когда защитники «Пахтакора» перекатывали мяч, Понсе по дуге надвигался на соперника с мячом (то есть направление движения – поперечное, а не продольное), «тенью» перекрывая второго защитника. Тем самым «Спартак» вынуждал «Пахтакор» направлять атаку на конкретный фланг – и уже там красно-белые старались разбирать оппонентов один в один.

Это не строго-персональный прессинг: дальние от мяча игроки остаются свободными, на них в теории можно выполнить длинный перевод, хотя под давлением это непросто. Зато если всё делать правильно, то, во-первых, соперник будет заперт на фланге, во-вторых, страховать центр поля останется нижний опорник. В первом тайме эту задачу выполнял Хендрикс.

Против «Пахтакора» «Спартак» качественно и агрессивно прессинговал весь первый тайм, создал несколько моментов после высоких отборов. Тедеско постоянно кричал с бровки «Push! Push!» («Дави, дави!») и просил игроков активнее включаться. Во втором тайме получалось хуже – Соболев не успевал перекрывать линии передач и заставлять соперников разворачивать атаки во фланги.

Скорее всего Понсе, пусть даже не забивший «Пахтакору» уйму моментов, так и останется основным нападающим – он динамичнее и обеспечивает больше двигательной работы в первой фазе обороны. А Соболев будет выходить на замены в нужные минуты.

«Спартак» будет обороняться зоной при угловых. Раньше была «персоналка»

Ранее при угловых «Спартак» оборонялся «один в один» — по зоне играли лишь два футболиста. Один из них отвечал за ближнюю штангу, другой – за пространство напротив ворот.



Первый и единственный угловой «Пахтакора» случился в начале второго тайма, и мы внезапно увидели, что игроки «Спартака» выстроились в зону. На розыгрыш в случае чего выскакивали Мозес и Зобнин, пространство рядом с ближней штангой защищали рослые Кутепов и Соболев, на дальней расположились Маркитесов и Умяров.

Это ещё одно серьёзное новшество, которое заслуживает внимания. «Спартак» так не оборонялся давно. Статистически зонная оборона эффективнее, но у неё есть свои недостатки в виде размытой ответственности среди футболистов.

Резюме

Фактически в «Спартаке» изменилось почти всё: схема принципиально другая, скорректировались позиции у многих ключевых футболистов (Бакаев, Крал, Маслов, Мозес, Ларссон), обновилась структура прессинга (и может возрасти интенсивность), появился новый метод обороны при стандартах.



На бумаге всё выглядит смело и интересно. Но важно понимать: такой объём корректировок в короткий промежуток времени для команды может оказаться болезненным. Многие тренеры любят двигаться от простого к сложному, корректируя игровую модель постепенно, тем более если речь идёт не о футболистах мирового класса.



Но подход Тедеско оказался очень смелым. С интересом понаблюдаем за ним в следующих контрольных матчах – они многое прояснят.

Графика нарисована при помощи программы Tactic Lite.