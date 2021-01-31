За месяц Гвардиола собрал кучу рекордов. Его снова называют лучшим тренером мира!

2020-й заканчивался для «Манчестер Сити» не лучшим образом. Команда балансировала между четвёртым и шестым местом в АПЛ, теряла очки в необязательных ситуациях, выглядела уставшей и, казалось, не понимала, как быть дальше. Надежда была только на 49-летнего на тот момент мужчину на скамейке запасных. Хосеп Гвардиола выпускал из себя лучи уверенности и заряжал ими остальных. 30 декабря пришла новость, что каталонец назван лучшим тренером XXI века по версии Globe Soccer Awards. В опросе он опередил Зидана, Фергюсона и Моуринью. И это было только начало достижений Пепа, которые ждали его в январе.

Первое он установил спустя неделю. «Манчестер Сити» в Кубке лиги разделался с «Манчестер Юнайтед». Команда Гвардиолы вышла в финал турнира четвертый раз подряд. Подобное удавалось только «Ливерпулю» 40 лет назад.



«Победить «МЮ» на выезде – невероятно. Команда готова и провела отличный матч. Мы немного просели во втором тайме, но с таким характером способны на невероятные вещи. Это не Лига чемпионов, но выйти в финал Кубка лиги четыре раза подряд – впечатляющее достижение. Стабильность очень важна. У нас не было полноценной предсезонной подготовки, и поэтому понадобилось чуть больше времени. Но мы набрали форму», – сказал Гвардиола Sky Sports.



Параллельно уже была запущена триумфальная серия, которая длится до сих пор.



Теперь лидеры АПЛ обыграли «Шеффилд» (1:0), и это двенадцатая победа во всех турнирах подряд. Разница мячей – 31:3. Такая серия удалась команде впервые за 141 год существования клуба. В январе же «горожане» выиграли 9 матчей подряд. Это самое большое количество побед команды из четырёх высших английских дивизионах (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2) за один месяц с момента образования футбольной лиги в 1888 году.

В следующем туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы в гостях встретится с «Бернли» и может продлить серию.



Для самого Гвардиолы вчерашний выигрыш стал 500-м во всех турнирах в качестве главного тренера команды высшего дивизиона. Отчет ведется с «Барселоны», которую он принял в 2008-м. Для достижения рекорда ему потребовалось 673 матча. Получается, Гвардиола выиграл 74% встреч.



«Пришлось очень тяжело, и мы знали, что так оно и будет. Поразительно, но даже после 12 побед подряд игроки продолжают бежать и биться, как звери. Победы не достаются нам просто за то, что мы в голубой форме. Мы хорошо начали матч и продолжили играть на этом же уровне после перерыва», – объяснил он в интервью Sky Sports.

Каталонец также рассказал о причинах январского преображения «Сити»:



«Мне не очень нравилась наша игра. Теперь мы вернулись к модели прошлых сезонов, когда наши вингеры действовали пошире и повыше. Всё остальное – мастерство футболистов. По многим причинам на старте сезона нам приходилось адаптироваться к нашему игровому стилю, учитывая уровень мастерства игроков на тот момент в тех условиях. Причиной, почему мы играли не так хорошо, было то, что мы слишком много бегали с мячом. Сейчас, думаю, мы действуем более спокойно и терпеливо при владении», – сказал Гвардиола.

Пришла ещё одна приятная новость для тренера: аналитический футбольный интернет-портал Clubelo поставил его на первое место в рейтинге лучших действующих наставников мира.



Кстати, 18 января тренер отметил пятидесятилетие. Отличный повод для рекордов. В итоге «Сити» сейчас не проигрывает уже 19 матчей подряд.



И вот вам ещё последняя цитата Пепа. В интервью официальному сайту 3 января он произнес следующее:



«Конечно, я стал лучше с возрастом. Однозначно. Опыт помогает, особенно в нашей профессии. Раньше я думал, что скоро завершу карьеру, но теперь я поменял своё мнение. Мне почти 50 лет – это прекрасный возраст!» – сказал Гвардиола.



Жирный намек, что ещё более выдающиеся рекорды у тренера впереди.