Полмиллиарда за четыре года! Контракт Месси погубил «Барселону»?

Сегодня утром испанская газета El Mundo представила копию четырёхлетнего контракта Лионеля Месси с «Барселоной», который он подписал летом 2017 года. Издание опубликовало статью с заголовком «Контракт, разрушивший «Барселону», намекая на огромный долг в 1,2 млрд евро, который каталонский клуб представил в годовом финансовом отчёте.

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Сколько денег получит Месси за четыре года?

По информации El Mundo, за четыре года контракта аргентинский форвард обогатится на 555 млн евро. На данный момент Месси уже заработал 511 млн.

Согласно контракту, состоящему из 30 страниц, клуб обязался платить 29-летнему футболисту 138 млн евро за сезон + различные бонусы. Чуть больше 115 млн евро будет выплачено в качестве подписного бонуса, а ещё почти 78 млн Месси получит за лояльность.



Испанская газета, а также ряд других СМИ, таких как ESPN и La Nacion, подтверждают, что нынешний контракт аргентинского форварда, истекающий летом этого года, является крупнейшим в истории спорта. Возможно, именно он повлиял на огромный долг «Барсы» в виде 1,2 млрд евро, где самая большая часть расходов клуба пришлась на фонд заработной платы, составляющий 74% бюджета.



Попавшую в интернет копию контракта Месси уже прокомментировал один из кандидатов в президенты «Барселоны» Виктор Фонт.

«Лео Месси заработал всё, что Барса ему заплатила, до последнего евро. Он не погубил нас. Напротив. Он лучший игрок в истории, и мы хотим, чтобы он остался с нами навсегда», – написал Фонт в «Твиттере».

Подпишет ли Месси новый контракт?

По информации ESPN, аргентинец примет решение по поводу своего будущего после выборов президента, которые состоятся 7 марта. 33-летний футболист хочет выслушать новое руководство, прежде чем решить, останется ли он в клубе.



Минувшим летом капитан «Барсы» хотел покинуть каталонский клуб и даже подавал официальный запрос на трансфер, который всё же не был принят экс-президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу. Сейчас основными претендентами на Месси являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые могут удовлетворить финансовые запросы игрока. Однако сам Лионель недавно заявил, что деньги его не вдохновляют.



«Деньги позволяют жить лучше, но это не то, что вдохновляет меня. Я живу, чтобы играть в футбол, а не ради финансовой выгоды. Я играю не для себя, а для команды», — цитирует Месси BarçaTimes в «Твиттере» со ссылкой на El Mundo.

Другой кандидат в президенты Жоан Лапорта уже пообещал выполнить свои обязательства перед аргентинцем, отметив, что с ним можно подписать новый контракт, который будет предусматривать гибкие и поэтапные выплаты.



«Нельзя быть скупым с лучшим игроком мира. Его сохранение – приоритетный вопрос, необходимо приложить все усилия. Я верю в Лео, а он верит в меня. Он знает, что я выполню свои обязательства. Месси чувствовал себя обманутым предыдущим руководством», – заявил Лапорта в интервью L’Equipe.