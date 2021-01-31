«Я не знал, что наш самолёт упал». Авиакатастрофа не сломала «Шапекоэнсе»

28 ноября 2016 года самолёт авиакомпании LaMia с командой «Шапекоэнсе» вылетел из аэропорта боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Медельин – на первый финальный матч южноамериканского Кубка против «Атлетико Насьональ». На борту было 77 человек – экипаж, футболисты, члены тренерского штаба, журналисты и гости.

Из них в живых осталось только шестеро: три футболиста – Алан Рушел, Джексон Фольманн и Нето, а также журналист, авиамеханик и стюардесса.

Фолман из-за полученных ранений лишился ноги, Нето на поле тоже больше не выходил – он долго восстанавливался и в 2019 году всё же объявил о завершении карьеры, а Рушел продолжил играть.



Вчера он, будучи капитаном «Шапекоэнсе», поднял над головой чемпионский кубок – команда выиграла Серию В и вернулась в высшую лигу.

Рушел чудом выжил. Когда самолёт падал, он перешёл в переднюю часть самолёта, что спасло его

В 18:18 по местному времени самолёт взлетел. По плану борт должен был совершить посадку для дозаправки, но из-за позднего вылета был риск не успеть прилететь в Кобиху до закрытия аэропорта, поэтому экипаж принял решение лететь прямиком до Медельина. План полёта несколько раз отклоняли аэронавигационные службы, но в конце концов один из офицеров всё же дал добро на прямой перелёт.



Полёт проходил штатно. Но уже на подлёте к колумбийской столице в салоне внезапно погас свет. Шум, стоявший в салоне за пару минут до этого, тут же стих – все расселись по своим местам. Стюардессы молчали. Пилоты тоже. Когда стало понятно, что самолёт падает, жуткая тишина сменилась на шёпот молитв. «Иисус, я читал в Библии, что ты сделал много чудес. Пожалуйста, будь милостив к нам. Позаботься о нас. Помоги нам. Теперь ты наш пилот. Помоги нашему самолёту. Будь милосерден. Пожалуйста, Иисус, помоги нам», – вслух просил Нето. Позже он скажет в интервью, что в тот момент его единственным ресурсом и надеждой была молитва.



Директор «Шапекоэнсе» Каду Гаушо попросил Рушела, который сидел в хвосте, перебраться в переднюю часть салона – там сидели почти все футболисты. «Сначала я не захотел туда идти, – вспоминал Рушел на пресс-конференции, – но потом увидел Джексона Фольманна, и он настоял на том, чтобы я сел рядом с ним».



«Кто-нибудь, скажите, что случилось! Дайте нам хоть какую-то информацию!» – раздавалось из передней части самолёта за несколько минут до падения. Бортпроводники лишь попросили пассажиров пристегнуть ремни.



Крики и мерцание аварийных огней сменились на пустоту. В 21:59 самолёт врезался в гору Серро-Гордо.



«Я очнулся в лесу, – рассказывал Фольманн. – Открыл глаза, но ничего не было видно. Шёл дождь. Было очень холодно. Я ничего не видел, но слышал стоны. Люди кричали о помощи. Я тоже начал кричать, но не понимал, где нахожусь. Я не знал, что наш самолёт упал. Просто помню, что не хотел умирать».



Спасатели долго не могли добраться до места крушения из-за сильного тумана. Первого выжившего нашли спустя четыре часа после падения самолёта – им был Рушел. У него был травмы рук, ног и головы, сломанный позвонок, осколок которого давил на костный мозг. «Только Бог может объяснить, как я пережил эту катастрофу. Он схватил меня и дал второй шанс. Если бы спасатели ошиблись, когда вытаскивали меня из-под обломков самолёта, осколок попал бы в костный мозг, и тогда всё», – говорил он позже. Он очнулся уже в больнице и совершенно не помнил, что произошло. Отец сначала сказал ему, что самолёт совершил аварийную посадку – врачи посоветовали ему восстанавливать картину событий в голове сына постепенно. Когда Рушел узнал правду, его мир рухнул: «Я думал: «Это всего лишь кошмар. Ложь. Сейчас я проснусь». Но нет…»

Нето нашли уже под утро – в обломках он провёл около восьми часов. Если бы не полицейский, который случайно услышал еле различимые стоны и всё же решил проверить, не кажется ли ему, футболист бы умер. Он проснулся в реанимации и, глядя на синяки, порезы и раны, подумать не мог, что это следствие крушения самолёта, а он один из выживших. «Я думал, что фанаты выбежали на поле и напали на нас. Я думал, что меня переехала машина на стоянке перед матчем», – рассказывал он. Ему, как и Рушелу, какое-то время не говорили правду. Он рассказывал жене о своём сне, который приснился ему за пару дней до трагического полёта: шёл дождь, самолёт упал, обломки, но он выжил…



Потом ему сказали, что его сон стал явью, а почти все его друзья погибли. Он не верил: как можно выжить после крушения? «Врач сказал мне, что мне помог Бог», – вспоминал Нето.



Фольманн о случившемся узнал ещё позже выживших товарищей – он несколько дней был в коме после ампутации ноги. Он ничего не помнил, семья молчала, но желания что-то узнать у него и не было – лишь вера, что всё обошлось и его друзья живы. «Я помню, как ко мне пришёл психолог. «Твой самолёт разбился. Все умерли. Ты выжил, но ты больше никогда не сможешь играть в футбол». Когда он это сказал, я начал вспоминать, как мы лежали в грязи и кричали от боли. Это было ужасно», – говорил он.



Расследование установило, что авиакомпания регулярно экономила на топливе. Боливийские власти в итоге отозвали у неё лицензию и даже произвели перестановки в руководящем составе местной авиации.

«Шапекоэнсе», несмотря на трагедию, продолжил выступать в Серии А. Вылетел только в 2019 году, но вернулся за один сезон

«Атлетико Насьональ», на матч с которым бразильский клуб летел бороться в финале за южноамериканский Кубок, отдал кубок «Шапекоэнсе» – в декабре 2016-го это было лишь малое, что можно сделать для разрушенной команды и погибших футболистов.



Новая команда собралась из молодёжки и арендованных игроков, и в середине января 2017-го «Шапекоэнсе» вышел на поле забитого до отказа домашнего стадиона. Победить «Палмейрас» не удалось, но первый гол после трагедии был забит. Начиналась новая история.

Бразилец выжил при крушении самолета «Шапекоэнсе», а теперь скончался на поле История, которая потрясла страну.

В апреле «Шапекоэнсе» завоевал первый трофей – Кубок чемпионата штата Санта-Катарина. Победа была посвящена погибшим в трагедии. А в ноябре, за три тура до конца, клуб смог сохранить своё место в Серии А.



В 2019-м «Шапе» занял 19-е место и вылетел в Серию В, но в следующем же сезоне (он продлился дольше обычного из-за пандемии) вернулся: всё решилось на последних минутах матчей финального тура. «Шапекоэнсе» и «Америка Минейро» подошли к нему с одинаковым количеством очков и даже статистикой побед, ничьих, поражений и разницей мячей (бывает же!), а в завершающих играх шли с преимуществом в один мяч. Но «Шапекоэнсе» на 98-й минуте заработал пенальти и реализовал его.

Первым кубок над головой поднял капитан команды Алан Рушел.