Трансферы недели в РПЛ. Сразу два нападающих уехали из России в Италию!

В большинстве стран Европы скоро закроется зимнее трансферное окно. Однако Россия в этом плане может быть спокойна — наши клубы вправе совершать сделки вплоть до 25 февраля. Фиксируем переходы, состоявшиеся на этой неделе в РПЛ.

Герман Онугха, из «Тамбова» в «Краснодар» (досрочное завершение аренды)

В первой части сезона Онугха, выступая за «Тамбов», произвёл хорошее впечатление. На его счету 4 мяча в РПЛ и 2 в Кубке России. Теперь, из-за финансовых проблем «Тамбова», Герман досрочно вернулся в «Краснодар». Дадут ли там шанс форварду — большой вопрос, ведь в атаке у «быков» практически безальтернативно играет Маркус Берг.

В РПЛ появился новый интересный форвард. Онугха забил «Спартаку» и готов к новым подвигам Возможно, уже зимой его заберут в клуб статусом выше.

Скорее всего, Онугха станет сменщиком шведского форварда или вообще покинет «Краснодар». Интерес к Герману проявляют даже в Европе, в частности «Фортуна» из Дюссельдорфа, которая представляет сейчас вторую Бундеслигу. По нашей информации, немецкий клуб уже готовит «быкам» предложение по трансферу Онугхи.

Александр Кокорин, из «Спартака» в «Фиорентину» (4,5 млн евро)

Разговоры о переходе Кокорина в «Фиорентину» шли давно, однако официальное подтверждение получили лишь на этой неделе. Александр успел пройти медобследование, дать первое интервью в новом клубе и посетить тренировку команды. Правда, его дебют за «фиалок» пока откладывается — возникли трудности с оформлением рабочей визы в Италию.

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Игорь Обухов, из «СКА-Хабаровска» в «Ротор» (110 тыс. евро)

Состав волгоградского клуба пополнил вратарь Обухов, последние годы выступавший за «СКА-Хабаровск». Имя этого 24-летнего голкипера вряд ли что-то скажет широкой общественности. Однако Обухов имеет за своими плечами неплохой бэкграунд: он прошёл школу «Зенита», а с 2017 по 2018 год играл в молодёжной сборной России. Конкурентами за место в основе у него были Александр Максименко и Антон Митрюшкин.

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Теперь Максименко — первый номер «Спартака», Митрюшкин потерялся в Германии, а Обухов долго не мог подняться выше ФНЛ. У Игоря, кстати, был шанс закрепиться в РПЛ, но в единственном матче за тульский «Арсенал» он пропустил сразу шесть мячей от ЦСКА.



«Обухов — достаточно хороший вратарь, — прокомментировал переход Евгений Бушманов, экс главный тренер молодёжной сборной России. — Возраст уже такой, что пора доказывать. Он неплохо играл в ФНЛ. Очень рад за Игоря и надеюсь, что у него всё получится как в «Роторе», так и РПЛ в целом».

Юрий Логвиненко, из «Астаны» в «Ротор» (бесплатно)

Логвиненко стал четвёртым футболистом «Астаны», переехавшим в Волгоград в ходе зимнего трансферного окна. Ранее состав «Ротора» пополнили Дмитрий Шомко, Иван Маевский и Алексей Щёткин.

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Юрию 32 года, на его счету 53 матча за сборную Казахстана. В основном играет опорника, но может выйти и в центре защиты. Надёжен в отборе, хорошо держит позицию. Очень важное качество Логвиненко заключается в умении «читать» эпизоды, оказываясь там, где это нужно. По данным Transfermarkt, соглашение Логвиненко с «Ротором» рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.

Леон Мусаев, из «Зенита» в «Рубин» (500 тыс. евро)

Долгое время Леон входил в обойму «Зенита», но пробиться в основу так и не смог. Сергей Семак занял странную позицию в отношении Мусаева: на поле выпускал редко, но в другой клуб отпускать не хотел.



«Конечно, я немного расстроен, — признался Леон, покидая «Зенит». — Я очень стремился к тому, чтобы играть в главной команде. Очень долго к этому шёл».



По информации «СЭ», Семак и на этот раз не хотел отпускать Мусаева, но «Рубин» всё-таки смог продавить трансфер. Точнее, сделал это Леонид Слуцкий, который якобы убедил Семака. Причём трансфер полноценный — казанский клуб отказался рассматривать вариант с арендой Леона. «Зенит», в свою очередь, имеет право первоочередного выкупа. На случай, если вдруг Мусаев заиграет в «Рубине».

Адольфо Гайч, из ЦСКА в «Беневенто» (аренда до конца сезона)

О проблемах адаптации Гайча в ЦСКА мы писали неоднократно. Форвард, чей трансфер обошёлся «армейцам» почти в 9 млн евро, провалился. После перехода в скромный «Беневенто» об этом можно говорить определённо.

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По условиям сделки в «Беневенто» Гайч проведёт остаток сезона. Итальянцы вправе продлить аренду ещё на год, а также выкупить форварда за 11 млн евро. В этом случае ЦСКА не только отобьёт расходы на Гайча, но и даже немного заработает. Но это всё пока чистая теория.



При подготовке материала использованы данные InStat.