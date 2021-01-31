«Далеко не уровень Гомеса». Миранчука критикуют за матч с «Лацио»

«Аталанта» потерпела первое поражение за последние 15 матчей во всех турнирах. К сожалению, это случилось при участии полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Экс-«железнодорожник» вышел в основе и был заменён на 54-й минуте при счёте 0:2.

Появление Миранчука в стартовом составе на матч с «Лацио» вообще стало приятным сюрпризом. До этого главный тренер Джан Пьеро Гасперини только однажды выпускал Алексея с первых минут в Серии А: это случилось 20 января во встрече с «Удинезе». Видимо, на решение Гасперини повлияла хорошая игра и победный гол россиянина в среду с тем же «Лацио» в Кубке Италии.

«Миранчук решает!» Итальянцы восторгаются футболистом сборной России Не пора ли тренеру предоставить Алексею больше игрового времени?

Хотя ещё накануне тренер рассуждал о том, что Миранчук пока не совсем вписывается в модель игры бергамасков.



«У «Аталанты» своя структура, – подчёркивал Джан Пьеро. – Её нельзя разбивать, чтобы облегчить введение одного игрока. Необходимо поддерживать структуру команды. Миранчуку требуется немного больше времени, чем Мехле, Пессине и Ромеро, потому что он из другой лиги, совсем другой. С Малиновским же формула работает».



Сегодняшний матч наверняка ещё больше убедил Гасперини, что ему не стоит спешить наигрывать нашего легионера в основе. Миранчук действовал в схеме 3-4-2-1 на позиции левого инсайда (за исключением короткого отрезка, когда поменялся местами с Йосипом Иличичем и ушёл направо), но почти ничего не создал. В активе Алексея лишь один заблокированный удар и одна ключевая передача, когда он доставил мяч под удар Йоакиму Мехле. Россиянин совершил всего 30 касаний мяча: меньше из игроков основы только у форварда Дувана Сапаты – 29. Whoscored.com поставил Миранчуку всего 6,27 балла. Это восьмой результат в команде. А худшую оценку получил отыгравший второй тайм украинец Руслан Малиновский — 6,02.

Отзывы об игре Алексея в соцсетях тоже не самые приятные. Его критикуют. Вот несколько публикаций в «Твиттере»:

«Прошла 21 минута, и я только сейчас понял, что Миранчук на поле. До сих пор он был абсолютно незаметен».

«Аталанта» ужасна сегодня. Оба фланговых защитника выпали, но они ничего не получили от Иличича и Миранчука».

«Аталанта» с Миранчуком в 3-4-2-1 немного теряет в атакующей эффективности. Нет той работы в центре, которую обеспечивает Пессина, который поддерживает работу Иличича и постоянное движение Сапаты. Сегодня все немного в тени».

«Сменщики Гомеса, Малиновский и Миранчук, далеко не его уровень, и это, на мой взгляд, делает «Богиню» (прозвище «Аталанты». – Прим. «Чемпионата») зависимой от фаз луны Иличича».

«Не думаю, что я когда-нибудь смотрел игру, в которой Миранчук был хорош. Но каждый раз, когда я не включаю, он забивает».

«Извиняюсь, но Руджери, Мехле и Миранчук не готовы играть в основе».

«Миранчук потерянный в «Аталанте». Ромбы не формируются на флангах».

«Лацио» получил преимущество, чему способствовало отсутствие Гозенса и Хатебура, а также незрелость, если так можно выразиться, Миранчука в тактических аспектах».

«Бесспорная победа «Лацио». Потеря ряда игроков (у «Аталанты»), дисбаланс в центре и недостаток объёма в атаке, к которому добавилось отсутствие вдохновение у Иличича и Миранчука».

«Аталанты» почти не было на поле. Особенно Миранчук, которого они взяли в начале сезона, показал себя ниже среднего».

Во втором за неделю матче с «Лацио» Алексей не воспользовался своим шансом. Нашему полузащитнику нужно прибавлять, иначе болельщики и специалисты сделают вывод, что Миранчук – игрок для Кубка Италии, а не Серии А.